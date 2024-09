Seguendo l'approccio delineato in IBM Rapid Move for SAP S/4HANA, ARAUCO è sulla buona strada per ottenere una transizione rapida e a basso rischio alla suite SAP S/4HANA in-memory su IBM Cloud.

"La nostra collaborazione con IBM Services è iniziata con la IBM HANA Impact Assessment", afferma Leandro San Miguel. "Questo processo ci ha permesso di individuare potenziali ostacoli tecnici prima di iniziare il progetto, oltre a consentirci di formulare strategie efficaci per superarli, un approccio che ci ha dato grande fiducia nella capacità del team IBM di fornire una transizione senza interruzioni a SAP S/4HANA".

Oggi, IBM Services collabora con ARAUCO per aiutare l'azienda a preparare il suo ambiente SAP ERP locale già esistente al passaggio al cloud aggiornando i componenti chiave, ad esempio abilitando la conversione in Unicode in un unico passaggio. Dopo aver superato i test, dopo l'assicurazione di qualità e la preparazione degli ambienti di produzione per SAP S/4HANA in IBM Cloud, IBM sposterà i dati sulla nuova piattaforma.

"Con il mirroring dei nostri dati tra due data center IBM sulla costa orientale e occidentale degli Stati Uniti, possiamo garantire che la nostra piattaforma SAP rimanga online anche in caso di interruzione in un unico sito", aggiunge Leandro San Miguel. "Grazie a IBM Application Management for SAP Solutions, possiamo offrire servizi SAP affidabili, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, alle nostre attività in sei Paesi del mondo."