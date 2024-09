Andhra Paper ha considerato le sue opzioni per trasferire i dati e gestire le soluzioni SAP localmente.

"IBM ha proposto una soluzione ingegnosa per recuperare i nostri dati dagli Stati Uniti", continua Pamidimukkala. “IBM ha fornito un dispositivo di network-attached storage che gli amministratori hanno utilizzato per creare una copia dei nostri dati SAP. IBM ha spedito fisicamente il dispositivo al proprio data center in Virginia e ha implementato una connessione crittografata su IBM Cloud per spostare i dati alla destinazione finale di Chennai, in India".

Per gestire le soluzioni SAP, Andhra Paper ha scelto Enterprise Application Managed Services per SAP Solutions on IBM Cloud.

"Poiché le nostre attività in India si trovano in città relativamente piccole, trovare risorse locali da impiegare in un nuovo data center sarebbe stato troppo costoso, complesso e rischioso", commenta Pamidimukkala. “Abbiamo ritenuto che il cloud fosse la scelta ottimale. Passando a IBM Cloud, abbiamo eliminato la necessità di assumere amministratori di sistema, evitando l'aggiunta di cinque equivalenti a tempo pieno [FTE] nell'IT e mantenendo i nostri costi operativi ridotti. Soprattutto, il nostro team è libero di concentrarsi sullo sviluppo di servizi a valore aggiunto per l'azienda, sapendo che IBM si occupa dei nostri sistemi SAP 24 ore su 24, 7 giorni su 7".