AMC Networks (link esterno a ibm.com) si distingue per la sua capacità di narrare storie, rompere gli schemi e sfidare i generi. Operante in oltre 125 paesi in tutto il mondo, l'azienda è leader globale nello streaming mirato in abbonamento e ospita titoli iconici e popolari nell'ambito di televisione, film indipendenti, produzione, distribuzione, giochi ed editoria.