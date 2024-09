Allie è innegabilmente carina, una caratteristica che, come le sue capacità, è il risultato di un design accurato e di una sofisticata soluzione tecnologica creata con IBM Cloud® e il servizio IBM Watson® Assistant . A differenza della maggior parte dei chatbot, il servizio IBM Watson Assistant utilizza NLP per comprendere il contesto e le sottigliezze del linguaggio, quindi Allie non solo comprende, ma interpreta le variazioni e le sfumature della lingua mentre continua al contempo il suo apprendimento.

Allianz voleva posizionare Allie quasi come un essere umano. I clienti possono contattarla 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per qualsiasi domanda relativa alle assicurazioni, ma possono anche chiederle informazioni sul meteo a Taipei. Ha una capacità di interloquire che le conferisce un tocco umano.

Allianz ha collaborato con IBM per creare una Knowledge base per Allie con oltre 400 script della vita reale, basati sui dati raccolti da un anno di richieste dei clienti ai suoi call center. Allie parla perfettamente il mandarino, ed è stata addestrata a comprendere e interpretare diverse formulazioni di domande attraverso una moltitudine di intenti (ciò che un cliente vuole), entità (che forniscono il contesto per gli intenti) e parole chiave. È questa ricca base di conoscenze che le consente di spiegare anche gli argomenti più complessi del ramo vita utilizzando un linguaggio semplice e strumenti visivi.

Per aiutare Allianz a rispettare rigide linee guida normative in materia di informazioni e privacy dei clienti, IBM ha creato una soluzione IBM Cloud con IBM Watson Assistant e Humix, un framework robotico open source che funge da middle-layer e contribuisce a proteggere le informazioni sensibili dei clienti.

Supponiamo che un cliente voglia cambiare l'indirizzo di casa sulla sua polizza. Dice ad Allie: "Voglio cambiare il mio indirizzo". La tecnologia IBM Watson Assistant è in grado di interpretare l'intenzione del cliente (cosa vuole fare) e trasferire un'istruzione chiara (cambiare indirizzo) a Humix. Humix esegue quindi il comando (chiede il nuovo indirizzo, aggiorna il nuovo indirizzo sul sistema assicurativo principale e invia una conferma univoca della password) senza utilizzare il cloud, proteggendo così la privacy dei dati.



I leader aziendali di Allianz ritengono che IBM Watson sia uno dei motori di intelligenza artificiale più potenti sul mercato, ma il fattore chiave nella decisione di scegliere IBM è stata la tecnologia: IBM Cloud con Humix. Da un punto di vista normativo e legale, questa soluzione è percepita come molto agevole per Allianz.

La piattaforma open source consente ad Allianz di gestire e creare nuovi scenari autonomamente, in modo da potersi concentrare su progetti più complessi ed entusiasmanti con IBM e non sprecare risorse in attività banali.

In sette mesi, Allianz e IBM hanno lanciato il loro primo prodotto minimo funzionante (MVP) e avevano già raggiunto l'obiettivo del progetto. Allie era attiva, social e in grado di fornire la copertura per l'80% delle richieste di call center più frequenti dell'azienda.