Akropolis Decentralised Ltd.

Quando la crisi finanziaria del 2008 ha colpito Wall Street, le ripercussioni si sono propagate in tutto il mondo. Tra i più colpiti ci sono state le persone, in particolare gli anziani, con fondi pensione.

Anastasia Andrianova, fondatrice e CEO di Akropolis, era profondamente consapevole delle dolorose conseguenze a livello personale. Non solo lavorava come analista finanziaria presso Lehman Brothers di Londra quando la banca d'investimento è crollata, ma i suoi genitori, che vivevano in Lituania, sono stati direttamente colpiti.

"A causa della struttura del sistema di prestito interbancario, quando una banca fallisce a New York, le persone comuni, e in particolare quelle più vulnerabili, si trovano in situazioni in cui non possono accedere ai propri conti", afferma Andrianova. "I loro risparmi a lungo termine vengono saccheggiati, poiché in genere i fondi pubblici sono la prima somma di denaro a cui il governo accede durante una crisi finanziaria".

L'esperienza è diventata l'impulso per la fondazione di Akropolis, una società con la missione di proteggere le popolazioni vulnerabili dagli effetti domino dei futuri tracolli economici. Infatti, il nome dell'azienda deriva dalla parola "acropoli", che si riferisce a una struttura simile a un forte costruita in tempi antichi per proteggere gli abitanti dagli attacchi esterni.

"Quello che stiamo cercando di fare è creare un fondo inattaccabile che non dipenda dal sistema di prestiti interbancari", spiega Andrianova. "Un fondo strutturato come una rete finanziaria peer-to-peer che offre una triplice serie di servizi di base: accesso a risparmi affidabili, credito e assicurazione".

A tal fine, Akropolis sta costruendo un protocollo e una catena specifica del dominio per fornire un'infrastruttura basata su blockchain per una rete finanziaria decentralizzata. Lo scopo della rete è quello di consentire la formazione, il funzionamento e l'interconnessione di organizzazioni finanziarie autonome informali, come cooperative digitali, corporazioni e mutue.

Le caratteristiche immutabili di un registro blockchain lo rendono resiliente di fronte alle fluttuazioni del mercato globale. Poiché ogni blocco di informazioni (ad esempio un insieme di dettagli di transazioni) nella blockchain viene registrato nel blocco successivo, le modifiche non possono essere apportate senza essere rilevate. In questo modo due parti possono scambiarsi fondi direttamente tramite la blockchain, senza la necessità di una banca o di un'altra entità che elabori o tracci la transazione.

Dopo il primo test del protocollo blockchain eseguito su una piattaforma cloud, Akropolis giunse alla conclusione che aveva bisogno di una soluzione più solida e resiliente: un'infrastruttura cloud sicura, sostenibile e distribuita in grado di scalare a livello globale e gestire elevati volumi di transazioni.