"Vent'anni fa, per garantire che l'aeroporto diventasse un hub leader, è stato necessario allineare risorse, reattività ed efficienza dei processi," spiega Vincent Lebegue, Head of the Equipment Maintenance Department di Aéroports de la Côte d'Azur. "Per raggiungere questo obiettivo, abbiamo scelto la soluzione IBM Maximo."

Come i siti industriali, anche gli aeroporti, a causa delle loro dimensioni e complessità, richiedono strumenti altamente specifici per gestire le proprie attrezzature: terminal, edifici tecnici, infrastrutture lato volo e lato terra, distribuzione di energia e altro ancora: tutto deve essere documentato. Per una migliore gestione del ciclo di vita, tutto viene integrato in IBM Maximo: date di inizio del servizio, ottimizzazione degli investimenti, operazioni di manutenzione, guasti e riparazioni.

Le compagnie aeree, gli assistenti aeroportuali e le aziende hanno tutti una cosa in comune: sono clienti dell'aeroporto di Nizza Costa Azzurra. Per garantire la loro massima soddisfazione, l'aeroporto si impegna a fornire un servizio di alto livello. Questo impegno si basa sul mantenimento delle attrezzature in perfette condizioni operative, grazie a una strategia di manutenzione attiva. Analizzando la disponibilità, i guasti ricorrenti, i costi di manutenzione e le scorte associate, IBM Maximo è quindi in grado di intervenire regolando le azioni. Alla fine, la soluzione migliora le prestazioni e la durata degli asset, genera guadagni in termini di produttività sugli interventi e contribuisce all'ottimizzazione delle scorte. "Se necessario, la soluzione fornisce anche informazioni finanziarie obiettive per facilitare il processo decisionale, nonché valutare la necessità di una riparazione o una sostituzione importante." spiega Vincent Lebegue.

Immaginiamo che, nonostante la regolare manutenzione, si verifichi un guasto. Per le compagnie aeree low-cost dai tempi di consegna ridotti, anche un piccolo incidente locale può causare ritardi significativi che incidono sulle operazioni complessive. In questi casi, la rapidità di risposta dell'aeroporto è fondamentale. "Un problema al sistema di smistamento dei bagagli richiede un intervento immediato", spiega Vincent Lebegue. "Quando viene segnalato un guasto, IBM Maximo attiva un allarme per mobilitare squadre o subappaltatori. Tutte le fasi sono documentate, il programma è completo e la reattività è aumentata."

In quanto componente fondamentale nella gestione degli asset, IBM Maximo ora viene utilizzato da numerosi dipartimenti: il call center tecnico che riceve le segnalazioni di incidenti, i subappaltatori dell'aeroporto (che gestiscono la metà delle attività della piattaforma) e che hanno accesso immediato alle informazioni; l'ufficio di progettazione interno... Lo strumento si interfaccia inoltre con il sistema ERP finanziario per facilitare le decisioni relative agli investimenti in nuove attrezzature o alle spese di manutenzione.