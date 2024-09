Quando Matt Garst, Head of North America Sales di Prolifics, si è messo recentemente in contatto con l'AOC dello Stato sudorientale per vedere come avrebbe potuto aiutarlo ad aumentare l'efficienza, non stava pensando a Clarence Gideon. Ma Gideon era, almeno in parte, la ragione per cui l'AOC voleva parlare con Garst.

Quando Gideon inviò quell'appello scritto a matita alla Corte Suprema nel 1962, era stato condannato per aver fatto irruzione in una sala da biliardo a Panama City, in Florida, e aver rubato birra, vino e 5 dollari di resto. Quando andò a processo per la prima volta, nel 1961, chiese che lo Stato della Florida gli fornisse un avvocato, citando il suo diritto a un processo equo ai sensi del Sesto Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti. Il giudice gli rispose che la Florida fornisce rappresentanza gratuita solo nei casi di pena di morte. Dovendosi difendere da solo, Gideon fu condannato.

L'anno successivo, tuttavia, dopo aver ricevuto l'appello di Gideon, la Corte Suprema votò 9 a 0 che giustizia non era stata fatta. Gideon ottenne un nuovo processo. Questa volta, un avvocato difensore finanziato dallo stato discreditò la testimonianza precedente e chiamò un nuovo testimone. Gideon fu dichiarato non colpevole. Da allora, in tutti i 50 Stati, gli imputati che non possono permettersi una rappresentanza legale, etichettati dai tribunali come indigenti, possono richiedere e ricevere una rappresentanza efficace dallo Stato.