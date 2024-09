L'Ad Council ha utilizzato IBM Watson Advertising Accelerator nell'ambito dell'iniziativa Call for Creative di IBM Watson Advertising, che ha offerto a 5 inserzionisti premium un'istanza di Accelerator da utilizzare gratuitamente, purché in modo aperto e mirato.

Accelerator utilizza l'intelligenza artificiale per apprendere rapidamente e continuamente quali elementi creativi saranno adatti a ciascun pubblico in base non solo a come reagiscono i consumatori, ma anche a una moltitudine di altri segnali chiave come il DMA, il tipo di dispositivo e l'ora del giorno.



L'Ad Council ha sfruttato Accelerator per prevedere e pubblicare unità pubblicitarie con elementi creativi che hanno maggiori probabilità di aumentare il coinvolgimento e l'azione, informando i consumatori sulla campagna "Love Has No Labels", mettendo in luce informazioni sul tipo di creatività che genera il coinvolgimento più elevato e mostrando il potere dell'AI nel portare un cambiamento positivo.



La tecnologia predittiva di Accelerator, basata sull'intelligenza artificiale, ha prodotto risultati impressionanti per l'Ad Council, inclusa una comprensione più approfondita di quali elementi creativi e messaggi risultano più adatti rispetto ai diversi segmenti di pubblico.



81 varianti creative, una media superiore del 93% ai benchmark CTR del marchio per piattaforma



Incremento del 113% del CTR dall'inizio alla fine della campagna



Aumento del 69% delle conversioni (azioni sul sito) per tutta la campagna

Oltre alle prestazioni, l'Ad Council ha ottenuto preziose informazioni su quali messaggi hanno avuto maggiore risonanza (CTA forti e orientate all'azione) e su come la creatività ha avuto riscontro in base ai dati demografici (ad es. F18-34 e M35+ hanno reagito a elementi creativi simili, mentre M18-34 e F35+ presentavano analogie creative diverse).

Grazie al successo della loro prima campagna, l'Ad Council sfrutterà Accelerator per la seconda volta, per la campagna Vaccine Confidence, che cerca di raggiungere le comunità dove ci sono livelli più alti di esitazione nei confronti del vaccino. Accelerator testerà e prevederà la combinazione ottimale di elementi creativi digitali per creare un messaggio che risuoni al meglio con ogni target demografico mentre l'AD Council utilizzerà queste informazioni per migliorare il loro impegno nei confronti di campagne più ampie.