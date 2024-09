ActivTrades sapeva che l'infrastruttura installata in loco esistente non sarebbe stata facilmente scalabile per accogliere un numero di clienti in rapida crescita. L'azienda voleva anche aumentare la velocità con cui poteva impostare nuovi server, al fine di portare nuove funzionalità ai propri clienti più velocemente. Per soddisfare entrambi i requisiti, ActivTrades ha deciso di migrare dai server locali al cloud. L'azienda ha effettuato un confronto dettagliato tra i principali fornitori di servizi cloud globali e ha intrapreso diversi esercizi di proof-of-concept prima di scegliere IBM come fornitore migliore per le sue esigenze.

"Abbiamo testato la velocità dei server e delle diverse offerte di portafoglio", afferma Ivanov. "Un elemento importante è che IBM offre server bare metal che possiamo gestire da soli. Questo, e l'esperienza di IBM con il settore dei servizi finanziari, ha reso IBM Cloud una soluzione perfetta per ActivTrades".

Mentre ActivTrades utilizzava già la virtualizzazione VMware sulla sua infrastruttura in loco, l'azienda ha deciso di ricostruire questo ambiente ex novo su IBM Cloud, al fine di ottimizzare l'architettura ed evitare di portare qualsiasi problema di configurazione esistente nel nuovo ambiente cloud. ActivTrades ha implementato VMware vSphere su IBM Cloud, sfruttando i server IBM Cloud bare metal appositamente configurati da IBM per prestazioni e compatibilità ottimali con VMware. La soluzione scelta da ActivTrades include LAN virtuali, appliance di sicurezza di rete e storage personalizzabile dall'utente, fornendo tutto il necessario per costruire e gestire un panorama di server virtualizzati.

Sfruttando i solidi servizi di rete e sicurezza su IBM Cloud, ActivTrades ha migliorato la disponibilità dei propri servizi rafforzando al contempo i propri sistemi contro le intrusioni non autorizzate. Entrambi sono elementi chiave nella reputazione dell'azienda sul mercato, contribuendo a mantenere la fiducia dei clienti.

"La migrazione al cloud è stato un progetto importante che è durato diversi mesi, durante i quali abbiamo ricevuto un grande supporto e assistenza da IBM", afferma Ivanov. "La combinazione di vSphere e server bare metal ci offre la massima flessibilità nella gestione dei server virtuali, supportata dalla comodità dei servizi IBM in bundle relativi a rete, protezione cloud, archiviazione e licenze VMware. Un altro vantaggio della scelta di IBM Cloud è stata la possibilità di ospitare i nostri servizi in più di un data center per proteggerci dai disastri".

Con le sue piattaforme di trading mission-critical in esecuzione su VMware vSphere su IBM Cloud, ActivTrades ha ora la capacità di regolare più di un milione di transazioni al giorno in tempo reale e può richiamare capacità aggiuntiva con pochi clic del mouse.

"Si tratta di un'attività frenetica e i commercianti si aspettano molta flessibilità e velocità", afferma Ivanov. "In passato, dovevamo aspettare giorni per creare un nuovo servizio, e ora possiamo farlo in poche ore utilizzando VMware vSphere su IBM Cloud".