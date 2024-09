Mentre in passato i cataloghi cartacei erano il cuore delle attività di N Brown Group, il mercato della vendita al dettaglio si è spostato con decisione verso gli acquisti online. N Brown Group è riuscito ad acquisire questi nuovi clienti, diventando un rivenditore di moda online specializzato per molti segmenti di consumatori di nicchia.

Man mano che l'azienda trasformava le sue offerte digitali, diventava sempre più chiaro che i sistemi esistenti nei data center on-premise e la mancanza di un'integrazione di back office avrebbero potuto comportare un ostacolo per la crescita futura. Questi sistemi avevano funzionato in modo affidabile per tanti anni, ma non erano in grado di offrire l'agilità, la scalabilità e il controllo per rimanere al passo con la mutevolezza del mercato online.



David Giles, Head of Service and Infrastructure di N Brown Group, spiega: "I nostri sistemi esistenti e il data center on-site avevano servito bene l'azienda, ma dal punto di vista tecnico e funzionale ormai rappresentavano una zavorra. Avevamo una serie di sistemi separati e non integrati per il settore finanziario, l'approvvigionamento e la gestione aziendale, e ogni volta che volevamo aggiornare il sito web dovevamo chiamare il reparto IT. Questo rendeva particolarmente difficile per la nostra azienda reagire tempestivamente a picchi imprevisti di domanda. Inoltre, il personale IT era costretto a perdere molto tempo nel mantenimento dell'infrastruttura interna, il che lasciava loro poco tempo da dedicare all'innovazione.



"N Brown Group è passato dall'essere un'azienda incentrata sui cataloghi a un rivenditore online moderno. Il nostro programma di business transformation strategico ha fatto spostare la compagnia verso una mentalità veramente 'digital-first', basata sull'agilità e l'innovazione. Ci siamo resi conto che, per avere successo in un mondo in continua evoluzione, dovevamo creare nuove piattaforme che spalancassero le porte a nuove opportunità e aumentassero la nostra efficienza e la nostra flessibilità globale".