JD Williams fa parte di N Brown Group, rivenditori per corrispondenza, e si concentra sulla vendita di articoli di moda e di taglie plus, vendendoli in una struttura da grande magazzino. I ricavi del gruppo ammontano a circa 818 milioni di sterline, con un utile operativo pari a circa 93 milioni di sterline. JD Williams impiega 3.000 persone ed è uno dei marchi di punta di N Brown.

Mentre i cataloghi cartacei hanno costituito il fulcro dell'attività, il mercato si è spostato decisamente verso gli acquisti online, in particolare su telefoni cellulari e tablet. Nel back office, JD Williams si è affidata a diversi sistemi separati per la finanza, gli acquisti e una serie di attività di gestione aziendale. Ai tempi dei cataloghi cartacei questi sistemi funzionavano bene e in modo affidabile, con routine ben collaudate per la raccolta e l'analisi delle vendite, delle scorte e dei dati correlati.

Con l'aumento delle vendite online, è diventato chiaro che la mancanza di integrazione del back-office rappresentava un potenziale freno alla crescita di JD Williams. I consumatori che acquistano tramite tablet e telefono cellulare tendono ad essere più giovani rispetto alla tradizionale base di clienti dell'azienda e JD Williams voleva massimizzare l'opportunità di rivitalizzare i suoi marchi per attirare questi nuovi acquirenti.

David Hilary, Program Manager e Finance Transformation Manager, spiega: "JD Williams si sta trasformando da società su catalogo a una moderna società multicanale e l'azienda si sta concentrando sui suoi marchi più importanti. Il programma strategico di business transformation, chiamato "Fit for the Future", mira a portare l'azienda verso una mentalità davvero "digital first", basata sull'innovazione. Ci siamo resi conto che diversi elementi dei nostri sistemi di supporto stavano bloccando l'attività dal punto di vista tecnico e funzionale. A livello di gruppo abbiamo scelto di migrare verso una piattaforma di base integrata e standard per il settore Finance & Procurement, in grado di scalare in modo efficace e di consentirci di far crescere la stessa attività di fashion retail, quella di credito al consumo e di aiutarci a soddisfare i requisiti normativi che faticavamo a soddisfare con i vecchi sistemi."

IBM® Services è stata incaricata di fornire la prima release del programma, Finance Transformation, progettata per offrire una base di back-office che il programma aziendale può utilizzare come base sicura per la crescita. IBM Services era responsabile di tutti gli aspetti della progettazione e realizzazione, nonché della maggior parte dei test della soluzione (applicazione e integrazione). IBM Services era anche responsabile della migrazione dei dati e della gestione delle modifiche, tra cui lo sviluppo della formazione e l'addestramento del formatore.

Nicola Mead, Group Finance Systems & Effectiveness Manager, aggiunge: "In particolare, le nostre finanze non erano integrate con nient'altro. Volevamo pratiche finanziarie comuni a tutto il gruppo, come il procure-to-pay e l'order-to-cash, che a loro volta implicavano l'utilizzo di un piano dei conti standard. Il gruppo aveva scelto Oracle Retail Management System e il nostro compito era quello di implementare Oracle Fusion Finance e Oracle Fusion Procurement in un programma di trasformazione finanziaria come fattori chiave per la nostra trasformazione del settore retail."