Ctac si è resa conto che l'infrastruttura del futuro sarebbe stata molto diversa. Avrebbe eseguito una combinazione di servizi cloud e applicazioni on-premise a seconda delle esigenze dei clienti, sarebbe stata in grado di rispondere rapidamente ai cambiamenti, sarebbe stata altamente scalabile e sarebbe riuscita a gestire grandi picchi nei workload con breve preavviso.



Con il suo focus principale sulle soluzioni SAP, Ctac ha deciso di cercare la giusta configurazione per i workload del cliente principale che consentisse la sinergia tra il workload tradizionale e quello nuovo in tempo reale di SAP analytics in un unico ambiente utilizzando le risorse nel modo più efficiente e flessibile possibile. Di conseguenza, Ctac ha scelto di creare e gestire un'infrastruttura cloud in grado di ospitare l'intero stack software SAP, la nuova piattaforma SAP HANA (link esterno a ibm.com).



Quando SAP HANA su IBM Power Systems è stato reso disponibile, l'azienda ha deciso di implementare l'ambiente IT richiesto secondo il concetto di SAP Tailored Data Center Integration (TDI) basato su un server IBM® Power System E870 in combinazione con sottosistemi di storage IBM certificati TDI. Questa soluzione è stata progettata per gestire i Big Data in un ambiente resiliente. La tecnologia di virtualizzazione leader IBM PowerVM e il sistema operativo SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications (link esterno a ibm.com) completano i livelli di sistema flessibili, in quanto sono necessari per mantenere un ambiente cloud efficiente che ospita vari sistemi SAP.



Hans Gootjes commenta: "Per quanto riguarda le soluzioni TDI per SAP HANA, IBM è stata in grado di fornire un'architettura di sistema credibile che funzionasse davvero. In effetti, ha persino superato le nostre aspettative e ha soddisfatto facilmente i complessi requisiti di prestazioni SAP per le soluzioni SAP HANA personalizzate.



"Utilizziamo la piattaforma IBM POWER da molti anni e apprezziamo l'affidabilità e la stabilità di IBM Power Systems. La maggior parte dei nostri clienti ha bisogno di una disponibilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7 delle proprie applicazioni aziendali mission-critical. E la piattaforma IBM POWER non ci delude mai".



Ctac ha collegato il server IBM Power System E870 a una soluzione di storage IBM® Storwize V7000 con mirroring. Per garantire le migliori prestazioni su tutti i sistemi SAP gestiti, Ctac si affida alla tecnologia integrata IBM® Easy Tier. Ciò consente di spostare automaticamente i dati a cui si accede più frequentemente dai server di database SAP tradizionali, basati su disco, allo storage più veloce disponibile. Grazie alla migrazione trasparente dei dati attivi dai dischi rigidi agli SSD, IBM Easy Tier ottimizza le prestazioni dello storage in base all'utilizzo effettivo dei dati, senza che gli amministratori di sistema debbano effettuare una regolazione manuale dello storage.



L'azienda sfrutta la replica dello storage per proteggere le proprie applicazioni SAP. Inoltre, Ctac crea backup regolari utilizzando la funzione IBM® FlashCopy dei suoi sistemi di storage.



Niek Verhaar conferma: "L'esecuzione di SAP HANA su IBM Power Systems ci offre un ambiente altamente flessibile, scalabile e solido. Abbiamo in programma di eseguire migliaia di sistemi SAP sul server IBM Power System E870, da SAP HANA tramite SAP Business Suite e SAP Business Warehouse alle applicazioni all'avanguardia SAP Business Suite 4, SAP HANA (SAP S/4HANA®) (link esterno a ibm.com) e alle app mobili SAP Fiori.



"La scelta di una piattaforma IBM POWER virtualizzata in una configurazione TDI ci consente di utilizzare le risorse disponibili in modo più efficiente rispetto a una combinazione di database SAP consolidati e server per applicazioni oltre ad appliance SAP HANA dedicate. Collocando i server delle applicazioni e SAP HANA su un unico server, possiamo anche sfruttare appieno il throughput aggregato leader grazie all'elevata larghezza di banda e al design ben bilanciato di IBM Power System. Inoltre, siamo in grado di gestire i server delle applicazioni e SAP HANA in un'unica partizione logica, riducendo ulteriormente i costi di amministrazione".



Durante l'implementazione, Ctac è stata molto soddisfatta del team IBM. Léon van den Bogaert afferma: "Tutti, dal team di pre-vendita ai tecnici esperti e tutto il personale IBM coinvolto nel progetto hanno lavorato molto bene insieme al nostro personale, in loco e fuori sede. IBM ha anche fornito input molto utili per l'architettura della soluzione. Consideriamo un grande vantaggio poter sfruttare i nostri anni di esperienza con IBM POWER per fornire servizi cloud di nuova generazione ai nostri clienti".



Valutando il potenziale della piattaforma SAP HANA, Ctac desidera anche eseguire la propria soluzione XV Retail su SAP HANA per abilitare la funzione di real-time analytics per i dati dei punti vendita.



L'infrastruttura di nuova concezione basata su POWER8 si integra perfettamente con l'ambiente IT Ctac consolidato che ospita i server delle applicazioni per le soluzioni in esecuzione su SAP HANA e molti altri ambienti SAP: Ctac gestisce più di una dozzina di server IBM Power System S824 e IBM Power 750, con il data storage gestito tramite IBM Spectrum Virtualize in combinazione con i sistemi di storage IBM FlashSystem, IBM Storwize V7000 e IBM Storwize V5000. Per alcuni clienti, l'azienda utilizza IBM Spectrum Protect come soluzione di backup centrale.