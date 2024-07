SOX berlaku untuk semua perusahaan publik yang menjalankan bisnis di AS dan anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya. SOX juga berlaku untuk analis sekuritas dan firma akuntansi yang mengaudit perusahaan publik.

Meskipun perusahaan swasta dan organisasi nirlaba umumnya tidak terikat oleh SOX, ada beberapa pengecualian. Perusahaan swasta yang bersiap untuk go public melalui penawaran umum perdana tunduk pada SOX ketika mereka mengajukan pernyataan pendaftaran ke SEC. Pelapor di perusahaan swasta yang menyediakan layanan untuk perusahaan publik dilindungi oleh SOX ketika melaporkan kesalahan klien publik mereka.

SOX melarang organisasi mana pun, publik, swasta, atau nirlaba, untuk menghancurkan atau memalsukan catatan keuangan untuk menghalangi penyelidikan federal.

Meskipun SOX adalah peraturan AS, namun peraturan ini memiliki dampak bagi organisasi di luar negara tersebut. Perusahaan publik yang berkantor pusat di luar AS harus mematuhi persyaratan SOX jika mereka melakukan bisnis di AS. Pengesahan SOX juga mengilhami negara-negara lain untuk mengadopsi undang-undang mereka sendiri yang memerangi penipuan keuangan, seperti Undang-Undang Menepati Janji untuk Ekonomi yang Kuat di Kanada (disebut juga "C-SOX") dan Undang-Undang Instrumen Keuangan dan Pertukaran di Jepang (disebut juga "J-SOX").

Di Eropa, banyak pihak yang mencatat adanya tumpang tindih yang signifikan antara kepatuhan SOX dan kepatuhan terhadap Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR). Khususnya, banyak kontrol keamanan dan proses perlindungan data yang sama yang memungkinkan kepatuhan terhadap SOX juga mendukung kepatuhan terhadap GDPR. Uni Eropa juga telah menerapkan peraturan yang mirip dengan SOX mengenai independensi auditor keuangan.