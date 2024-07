Penerapan segmentasi instance tertentu, seperti mendeteksi item yang cacat di jalur perakitan manufaktur, memerlukan hasil real time. Model satu tahap dikembangkan untuk contoh penggunaan yang mengutamakan kecepatan.

Model dua tahap seperti Mask R-CNN sangat akurat, tetapi pendekatan sekuensial yang inheren sulit untuk dipercepat. Model segmentasi instance satu percobaan seperti YOLACT (You Only Look At CoefficienTs) dibangun berdasarkan model deteksi objek satu tahap seperti YOLO (You Only Look Once).

Dalam YOLACT, FPN membuat peta fitur beresolusi tinggi, yang dimasukkan ke dalam dua cabang paralel: sebuah cabang FCN mengusulkan k "mask prototipe" dari contoh objek potensial; secara bersamaan, sebuah cabang dari lapisan yang terhubung penuh menghasilkan banyak "kotak jangkar," yang serupa dengan usulan wilayah, dan juga memprediksi k "koefisien mask" (satu untuk setiap mask prototipe) yang merepresentasikan kemungkinan objek yang diusulkan selaras dengan mask segmentasi yang diusulkan. Non-maximum suppression (NMS) digunakan untuk menyaring instance yang diusulkan dengan koefisien mask tertinggi.