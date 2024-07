Algoritma segmentasi instance umumnya mengambil pendekatan dua tahap atau satu percobaan untuk masalah tersebut. Model dua tahap, seperti Jaringan Neural Konvolusional (R-CNNs) berbasis wilayah, melakukan deteksi objek konvensional untuk menghasilkan kotak pembatas untuk setiap instance yang diusulkan, kemudian melakukan segmentasi dan klasifikasi yang lebih baik di dalam setiap kotak pembatas. Model satu percobaan, seperti YOLO (You Only Look Once), mencapai segmentasi instance real-time dengan melakukan deteksi, klasifikasi, dan segmentasi objek secara bersamaan.

Pendekatan satu percobaan menawarkan kecepatan yang lebih tinggi (dengan mengorbankan akurasi), sedangkan pendekatan dua tahap menawarkan akurasi yang lebih besar (dengan mengorbankan kecepatan).