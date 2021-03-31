Apa itu vRAN?

Ini adalah ide di balik jaringan akses radio virtual (vRAN) dan pendekatan kebalikan dari platform RAN tradisional, yang didasarkan pada perangkat keras berpemilik dan bergantung pada siklus hidup yang panjang dalam operasi, pengembangan, dan penerapan.

Dalam video berikut, kami akan menjelaskan dan membedakan RAN dan vRAN dan menunjukkan contoh praktis aplikasi saat ini. Anda akan mengetahui mengapa Penyedia Layanan Komunikasi (CSP) melihat vRAN sebagai terobosan dalam kaitannya dengan model bisnis dan layanan mereka: