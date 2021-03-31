Tag
Jaringan

Apa itu vRAN?

Bagaimana jika Anda dapat dengan cepat mengarahkan aset jaringan akses radio mobile (RAN) dari jarak jauh sedemikian rupa sehingga mereka bekerja kapan dan di mana Anda membutuhkannya, semuanya dalam arsitektur terbuka?

Ini adalah ide di balik jaringan akses radio virtual (vRAN) dan pendekatan kebalikan dari platform RAN tradisional, yang didasarkan pada perangkat keras berpemilik dan bergantung pada siklus hidup yang panjang dalam operasi, pengembangan, dan penerapan.

Dalam video berikut, kami akan menjelaskan dan membedakan RAN dan vRAN dan menunjukkan contoh praktis aplikasi saat ini. Anda akan mengetahui mengapa Penyedia Layanan Komunikasi (CSP) melihat vRAN sebagai terobosan dalam kaitannya dengan model bisnis dan layanan mereka:

     

    Jelajahi fitur utama vRAN

    • Perangkat keras yang eksklusif dan mahal diganti: Anda memilah-milah arsitektur RAN, yang kini menyediakan antarmuka terbuka dan ekosistem tempat banyak vendor dan penyedia solusi dapat berinovasi. 
    • vRAN menerapkan prinsip Network Functions Virtualization (NFV): Fungsi jaringan RAN dijadikan virtual dan diterapkan pada platform cloud. vRAN menghadirkan manfaat cloud dan kemampuan untuk mengambil pendekatan berpusat pada platform dengan menerapkan fungsi jaringan RAN pada platform yang tangkas, dapat diskalakan, dan hybrid pada perangkat keras siap pakai yang umum (COTS). Ini memecah silo dan meminimalkan CAPEX dan OPEX.
    • Fungsi jaringan dapat diterapkan secara fleksibel: Dalam konteks 5G, ini sangat penting untuk mendukung kepadatan sel dan perangkat yang lebih tinggi dan berbagai contoh penggunaan yang tidak terbatas pada fungsi jaringan fisik.
    • vRAN memungkinkan otomatisasi cloud: Perangkat lunak otomatisasi dapat memantau metrik kinerja utama, menyeimbangkan kembali beban kerja, dan menyederhanakan pemeliharaan. Ini membantu CTO meluangkan waktu untuk hal-hal yang cemerlang (yaitu, menghabiskan lebih banyak waktu untuk inovasi).

    Siap untuk mempelajari lebih lanjut?

    Penulis

    Jeffrey Palmer

    Content Director

    AIOps and Network Automation
    Solusi terkait
    IBM Cloud Pak for Network Automation 

    IBM Cloud Pak for Network Automation adalah Cloud Pak yang memungkinkan otomatisasi dan orkestrasi operasi infrastruktur jaringan.

         Jelajahi Cloud Pak Automation
    Solusi Jaringan

    Solusi jaringan cloud dari IBM menyediakan konektivitas berkinerja tinggi untuk mendukung aplikasi dan bisnis Anda.

         Jelajahi solusi jaringan cloud
    Layanan Dukungan Jaringan

    Konsolidasikan dukungan pusat data dengan IBM Technology Lifecycle Services untuk jaringan cloud dan banyak lagi.

         Layanan jaringan cloud
    Ambil langkah selanjutnya

    Berdayakan bisnis Anda dengan manajemen DNS mutakhir dan solusi jaringan cloud. Tingkatkan keandalan aplikasi Anda dan optimalkan kinerja jaringan dengan layanan terkemuka IBM.

         Jelajahi solusi jaringan cloud Temukan layanan DNS Services