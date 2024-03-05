Asal-usul istilah “energi panas” berasal dari zaman kuno (sekitar 500 SM). Namun, penemuannya sering dikaitkan dengan James Prescott Joule, fisikawan, matematikawan, dan pembuat bir Inggris dari abad ke-19.

Joule bereksperimen dengan konversi energi mekanik dan menyadari bahwa semakin ia memanipulasi kecepatan suatu zat, semakin panas pula zat tersebut. Dengan mengamati perubahan suhu melalui gesekan dan reaksi kimia, Joule menemukan bahwa energi dapat bermanifestasi dalam berbagai bentuk, seperti panas, dan bahwa ada korelasi langsung antara panas dan proses mekanik (energi yang ditransfer ke atau dari suatu objek dengan menerapkan gaya).

Di sepanjang kariernya, Joule dan temuannya disambut dengan keraguan. Dan sekarang kita mengukur jumlah pekerjaan yang dihasilkan oleh suatu sistem dalam joule, sebuah unit energi dalam Sistem Satuan Internasional (satuan SI). Temuannya membuka jalan bagi hukum kekekalan energi yang menyatakan bahwa energi total dari sebuah sistem yang terisolasi akan tetap konstan. Penemuan ini mengarah pada penciptaan hukum termodinamika pertama.