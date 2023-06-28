Apa itu produktivitas lambat?

Produktivitas lambat dapat didefinisikan sebagai bekerja dengan kecepatan yang lebih lambat pada tugas-tugas yang lebih sedikit dalam satu waktu untuk meningkatkan produktivitas dan kepuasan di tempat kerja. Tren produktivitas yang lambat mendorong perusahaan dan karyawan untuk meninjau kembali seperti apa produktivitas itu dan menciptakan lingkungan di mana kualitas pekerjaan lebih ditekankan daripada kuantitas pekerjaan.

Dalam bukunya yang berjudul Rest: Why You Get More Done When You Work Less, konsultan Silicon Valley, Alex Soojung-Kim Pang, menjelaskan tentang mengambil cuti panjang di mana dia menyelesaikan banyak hal namun juga mengalaminya sebagai waktu yang sangat santai. Dia mengatakan dia menyadari pemikiran konvensional tentang jam kerja dan produktivitas kita semuanya salah.

Produktivitas yang lambat membutuhkan perubahan dalam cara kita mendefinisikan produktivitas. Ini mendorong perusahaan dan pekerja mereka untuk berpikir secara berbeda tentang apa artinya menjadi produktif, dengan mempertimbangkan pertanyaan seperti: