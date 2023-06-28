Apa itu produktivitas lambat?

Produktivitas lambat dapat didefinisikan sebagai bekerja dengan kecepatan yang lebih lambat pada tugas-tugas yang lebih sedikit dalam satu waktu untuk meningkatkan produktivitas dan kepuasan di tempat kerja. Tren produktivitas yang lambat mendorong perusahaan dan karyawan untuk meninjau kembali seperti apa produktivitas itu dan menciptakan lingkungan di mana kualitas pekerjaan lebih ditekankan daripada kuantitas pekerjaan.
Dalam bukunya yang berjudul Rest: Why You Get More Done When You Work Less, konsultan Silicon Valley, Alex Soojung-Kim Pang, menjelaskan tentang mengambil cuti panjang di mana dia menyelesaikan banyak hal namun juga mengalaminya sebagai waktu yang sangat santai. Dia mengatakan dia menyadari pemikiran konvensional tentang jam kerja dan produktivitas kita semuanya salah.
Produktivitas yang lambat membutuhkan perubahan dalam cara kita mendefinisikan produktivitas. Ini mendorong perusahaan dan pekerja mereka untuk berpikir secara berbeda tentang apa artinya menjadi produktif, dengan mempertimbangkan pertanyaan seperti:
Frasa "produktivitas lambat" diciptakan oleh Cal Newport, profesor ilmu komputer dan penulis buku terlaris Digital Minimalism dan A World Without Email: Reimagining Work in an Age of Communication Overload. Dia juga memiliki podcast berjudul Deep Questions with Cal Newport tentang hidup dan bekerja secara mendalam di apa yang dia sebut dunia yang semakin dangkal.
Di New Yorker, Newport membahas minggu kerja empat hari, tetapi mengatakan itu hanya solusi parsial untuk masalah sebenarnya - terlalu banyak bekerja. Mengurangi jumlah jam kerja seseorang tanpa mengurangi beban kerjanya, menurutnya, hanya akan memperburuk situasi. Dia menegaskan bahwa produktivitas harus tentang kualitas pekerjaan, bukan kuantitas.
Produktivitas yang lambat mirip dengan gerakan lambat lainnya, seperti gerakan slow food pada tahun 1980-an, yang juga mendukung lebih banyak perhatian.
Kekeliruan produktivitas mengatakan bahwa jika kita bekerja keras atau cukup cepat, kita akan memiliki waktu untuk melakukan hal-hal yang paling kita sukai. Tetapi menjadi sibuk tidak selalu berarti menjadi efektif. Hari-hari kerja yang penuh dengan tugas dan aktivitas dapat membuat karyawan terlalu sibuk untuk Jelajahi kemampuan dan kreativitas mereka. Tetap sibuk saja dapat mengalihkan perhatian dari menemukan tujuan dan makna, dan itu dapat menyebabkan kelelahan.
Dengan dukungan dari Harvard Business Review, survei terhadap 1.500 responden di 46 negara menemukan bahwa kelelahan adalah masalah global yang sangat besar. Temuan utama termasuk yang berikut:
Menurut peneliti UC Berkeley dan Deakin University, enam penyebab utama kelelahan adalah pekerjaan yang berlebihan, kurangnya kontrol, imbalan yang tidak memadai, kehancuran komunitas, tidak adanya keadilan, dan konflik nilai. Burnout juga bisa menjadi gejala dari hal lain, seperti karyawan yang memiliki daftar tugas tanpa akhir yang tidak akan pernah mereka selesaikan.
Hambatan lain untuk produktivitas adalah pekerjaan yang sibuk. Bekerja lebih keras dan lebih cepat pada lebih banyak tugas dapat membuat karyawan selalu sibuk dan semakin jauh dari mencapai tujuan mereka. Tim kerja dapat pindah dari kesibukan menjadi produktivitas dengan menetapkan lebih sedikit tujuan yang lebih mudah dicapai, fokus pada satu hal pada satu waktu, dan menghilangkan gangguan.
Ada beberapa manfaat yang mudah dikenali dari produktivitas yang lambat. Orang yang bekerja dengan kecepatan yang lebih lambat untuk mengerjakan lebih sedikit hal dalam satu waktu sering kali memiliki pengalaman mental yang lebih baik dan memiliki lebih banyak energi untuk mencapai tujuan mereka. Pekerjaan yang efisien dan lebih terarah juga dapat memberikan karyawan lebih banyak waktu untuk bersosialisasi, merefleksikan diri, atau menciptakan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi yang lebih baik.
Produktivitas yang lambat juga menguntungkan bisnis. Bahkan jika karyawan tidak kelelahan, mereka tidak selalu seproduktif yang seharusnya atau yang semestinya bisa mereka capai. Memperlambat dapat meningkatkan produktivitas dan meningkatkan hasil bisnis dengan memberikan lebih banyak waktu untuk berfokus pada hal-hal yang paling penting bagi pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya.
"Apa lagi yang bisa kita lakukan dalam menghadapi tugas yang tak ada habisnya selain mulai melepaskan diri?" tanya penulis dan pendidik ilmu pengetahuan dan bisnis, Karla Starr. "Ketika kita tahu bahwa daftar tugas tidak akan pernah berkurang, mengapa kita dengan naifnya mengumpulkan motivasi ekstra padahal mengetahui bahwa itu tidak akan mengubah seluruh keadaan selama semua tugas itu tidak berakhir?"
Beberapa negara Eropa melarang email di luar jam kerja, seperti undang-undang “hak untuk memutuskan sambungan” Belgia yang baru. Pengusaha juga dapat menyarankan karyawan untuk mematikan pemberitahuan untuk email, Slack, dan media sosial lainnya. Kebijakan perusahaan mungkin menyarankan mereka memposting pemberitahuan bahwa mereka berada dalam mode “kerja mendalam” sebagai gantinya.
Dalam artikelnya di New Yorker, Newport menyatakan bahwa jika empat hari kerja dalam seminggu menjadi standar federal, maka bekerja dengan jam kerja yang lebih sedikit tidak akan menjadi "eksperimen yang mengganggu yang dilakukan oleh beberapa perusahaan rintisan." Sebaliknya, tulisnya, itu akan menjadi opsi yang harus dibenarkan oleh pengusaha untuk tidak menawarkan. Dan pembenaran tersebut mungkin akan semakin sulit untuk dipertahankan seiring berjalannya waktu dan manfaat dari minggu kerja yang lebih singkat menjadi semakin nyata.
Manajer dapat mendorong produktivitas yang lambat dengan menjaga beban kerja karyawan pada tingkat yang berkelanjutan dengan memprioritaskan proyek-proyek yang lebih sedikit, namun berdampak lebih tinggi.
Ada penentangan terhadap perlambatan di tempat kerja. “Budaya hiruk pikuk” di kalangan pekerja pengetahuan berarti lingkungan tempat kerja yang menekankan kerja keras dan jam kerja yang panjang, terlepas dari kenyataan bahwa Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan terlalu banyak bekerja berbahaya.
Persaingan di tempat kerja juga dapat menggagalkan produktivitas yang lambat. Misalnya, Starr menggambarkan AS sebagai masyarakat kapitalis, pemenang mengambil semua dengan norma-norma sosial yang mengakar. Norma semacam itu bertentangan dengan produktivitas yang lambat.
Newport membahas tantangan lain untuk memperlambat produktivitas—tantangan mengelola “pekerjaan yang belum ditugaskan.” Dengan kata lain, beberapa manajer mungkin menolak produktivitas yang lambat karena hal ini mengharuskan mereka untuk memprioritaskan dan menugaskan pekerjaan daripada hanya mengirim email kepada karyawan, pada saat itu juga, tentang tugas yang perlu dilakukan.
Volume kerja yang berlebihan untuk pekerja komputer sudah ada di dalam sistem, menurut Newport, dan minggu kerja yang lebih pendek, atau hanya membatasi jumlah jam kerja, tidak akan menyelesaikannya. Organisasi harus mempertimbangkan untuk memperlambat laju workday itu sendiri dan menghabiskan lebih sedikit waktu secara keseluruhan untuk pekerjaan yang tidak masalah.
Produktivitas yang lambat mungkin layak untuk dicoba karena produktivitas yang hilang itu mahal. Misalnya, HubSpot menemukan bahwa kehilangan produktivitas merugikan bisnis di AS saja hingga $1,8 triliun USD setiap tahun.
Teknologi dapat menjadi masalah dan solusi dalam hal produktivitas. Ini adalah masalah ketika karyawan kelebihan beban menyulap berbagai aplikasi untuk menyelesaikan pekerjaan. Ini adalah solusi ketika karyawan dapat mengotomatiskan tugas berulang dan menghabiskan lebih banyak waktu untuk tindakan yang mendorong hasil. Dan menghabiskan lebih banyak waktu untuk pekerjaan berkualitas lebih tinggi adalah inti dari gerakan produktivitas yang lambat.
Kecerdasan buatan (AI) dan otomatisasi, yang diterapkan dengan cara yang benar, dapat membantu mengurangi beban kesibukan dan jumlah alat yang dikelola karyawan untuk menyelesaikan pekerjaan. Dengan menempatkan AI untuk bekerja di seluruh proses yang rumit atau di mana sehari-hari menjadi rutin, Anda membebaskan karyawan dari pekerjaan yang berulang dan memberdayakan mereka untuk memberikan hasil yang lebih baik dan membuat keputusan yang lebih baik dan berbasis data. Hal ini dapat mengarah pada tingkat kepuasan kerja yang lebih tinggi, yang dapat menurunkan tingkat gesekan - dan karyawan yang lebih bahagia cenderung menghasilkan pelanggan yang lebih bahagia.
Produktivitas adalah tentang mendapatkan lebih banyak daripada yang Anda masukkan. Produktivitas yang lambat adalah tentang kualitas kerja versus kuantitas. Otomatisasi cerdas adalah tentang memberi karyawan akses percakapan yang mudah ke informasi dan otomatisasi tugas yang mereka butuhkan untuk melayani pelanggan dengan lebih baik dan menyelesaikan pekerjaan yang paling penting.
