Memanfaatkan AI dan analisis data dapat membuat energi bersih lebih layak

Efek perubahan iklim semakin nyata dari hari ke hari. Akibatnya, industri tenaga listrik mempercepat upaya untuk mengurangi dampak lingkungan. Untuk melakukannya, mereka membutuhkan bantuan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai posisi mereka dalam peta jalan pengurangan emisi, dan untuk lebih memahami peluang mereka dalam melakukan perbaikan. Di sinilah pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dan analisis data dapat membantu.

Untuk membantu perusahaan utilitas, IBM® telah menciptakan Clean Electrification Maturity Model (CEMM) bersama dengan American Productivity & Quality Center (APQC). Berdasarkan pengembangan selama 14 tahun dan masukan dari para pakar utilitas listrik, CEMM menyediakan serangkaian tolok ukur untuk membantu perusahaan utilitas mengukur tingkat kematangan kemampuan elektrifikasi bersih, menetapkan prioritas transformasi, serta memantau kemajuan yang dicapai.

Hasil dari tolok ukur CEMM global pertama dari 90 utilitas transmisi dan distribusi melukiskan gambaran yang jelas tentang peran yang dapat dimainkan teknologi dalam transformasi penting ini. Perusahaan yang memanfaatkan AI dan analisis data juga dapat membuat energi bersih lebih layak secara keseluruhan dengan meningkatkan daya saing biaya mereka dibandingkan sumber energi lama.

Rata-rata, 3,3 kali lebih banyak utilitas yang paling matang memprioritaskan riset dalam penyeimbangan dan perdagangan energi. Riset ini dapat memungkinkan pasar yang lebih likuid dan harga energi yang lebih rendah bagi pelanggan. Dengan memperkenalkan AI ke dalam proses pembangkit, transmisi, dan distribusi energi terbarukan, utilitas dapat memprediksi pola cuaca dengan lebih baik sebelumnya, memberi mereka insight yang lebih baik tentang output ladang surya dan angin.