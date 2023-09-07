Memanfaatkan AI dan analisis data dapat membuat energi bersih lebih layak

Efek perubahan iklim semakin nyata dari hari ke hari. Akibatnya, industri tenaga listrik mempercepat upaya untuk mengurangi dampak lingkungan. Untuk melakukannya, mereka membutuhkan bantuan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai posisi mereka dalam peta jalan pengurangan emisi, dan untuk lebih memahami peluang mereka dalam melakukan perbaikan. Di sinilah pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dan analisis data dapat membantu.
Untuk membantu perusahaan utilitas, IBM® telah menciptakan Clean Electrification Maturity Model (CEMM) bersama dengan American Productivity & Quality Center (APQC). Berdasarkan pengembangan selama 14 tahun dan masukan dari para pakar utilitas listrik, CEMM menyediakan serangkaian tolok ukur untuk membantu perusahaan utilitas mengukur tingkat kematangan kemampuan elektrifikasi bersih, menetapkan prioritas transformasi, serta memantau kemajuan yang dicapai.
Hasil dari tolok ukur CEMM global pertama dari 90 utilitas transmisi dan distribusi melukiskan gambaran yang jelas tentang peran yang dapat dimainkan teknologi dalam transformasi penting ini. Perusahaan yang memanfaatkan AI dan analisis data juga dapat membuat energi bersih lebih layak secara keseluruhan dengan meningkatkan daya saing biaya mereka dibandingkan sumber energi lama.
Rata-rata, 3,3 kali lebih banyak utilitas yang paling matang memprioritaskan riset dalam penyeimbangan dan perdagangan energi. Riset ini dapat memungkinkan pasar yang lebih likuid dan harga energi yang lebih rendah bagi pelanggan. Dengan memperkenalkan AI ke dalam proses pembangkit, transmisi, dan distribusi energi terbarukan, utilitas dapat memprediksi pola cuaca dengan lebih baik sebelumnya, memberi mereka insight yang lebih baik tentang output ladang surya dan angin.
Buletin industri
Tetap terinformasi tentang tren industri yang paling penting—dan menarik—tentang AI, otomatisasi, data, dan di luarnya dengan buletin Think. Lihat Pernyataan Privasi IBM®.
Langganan Anda akan disediakan dalam bahasa Inggris. Anda akan menemukan tautan berhenti berlangganan di setiap buletin. Anda dapat mengelola langganan atau berhenti berlangganan di sini. Lihat Pernyataan Privasi IBM® kami untuk informasi lebih lanjut.
AI juga dapat menguntungkan layanan pelanggan, membebaskan sumber daya untuk inovasi dalam aspek lain dari bisnis mereka. Utilitas yang paling matang lebih dari empat kali lebih mungkin untuk menggunakan platform pengalaman pelanggan, termasuk chatbot didukung AI dan analisis data untuk layanan yang dipersonalisasi. Yang terakhir ini juga dapat membantu mendorong efisiensi dengan menurunkan penggunaan energi pengguna akhir. Diinformasikan oleh laporan otomatis, pelanggan dapat lebih memahami konsumsi energi mereka dan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi konsumsi daya mereka selama periode puncak permintaan.
Terlepas dari langkah-langkah ini, industri masih memiliki banyak landasan untuk mewujudkan tujuan pengurangan karbonnya. Menurut studi CEMM, 25% utilitas transmisi dan distribusi yang paling matang masih hanya mencapai skor keseluruhan sederhana 2,2 dari 5 di semua domain. Rata-rata jatuh tempo untuk semua utilitas T & D berada di angka 1.6. Tingkat kematangan teknologi masih memiliki ruang peningkatan yang sangat besar; pada konteks ini, segmen yang paling matang pun hanya menunjukkan kinerja sedikit lebih baik dibandingkan 75% terbawah dan tetap berada dalam kategori pengembangan terendah.
Permintaan listrik global terus melonjak. Perusahaan utilitas harus mengambil tindakan segera untuk menyelaraskan kembali strategi organisasi mereka dan menerapkan proses yang cerdas dan berbasis data untuk perubahan. Dengan meniru keberhasilan para pemimpin industri dan mengadopsi teknologi terbaru yang didukung AI, perusahaan utilitas dapat mengambil langkah besar untuk memenuhi tujuan emisi mereka sendiri dan mengurangi dampak perubahan iklim di planet ini.
Dapatkan insight unik tentang lingkungan solusi ABI yang terus berkembang, dengan menyoroti temuan utama, asumsi, dan rekomendasi bagi para pemimpin data dan analitik.
Sederhanakan akses data dan otomatiskan tata kelola data. Temukan kekuatan mengintegrasikan strategi data lakehouse ke dalam arsitektur data Anda, termasuk mengoptimalkan biaya beban kerja Anda dan menskalakan AI dan analitik dengan semua data Anda, di mana saja.
Jelajahi panduan pemimpin data untuk membangun organisasi berbasis data dan mendorong keunggulan bisnis.
Pelajari bagaimana pendekatan data lakehouse terbuka dapat memberikan data yang dapat dipercaya dan analitik serta eksekusi proyek AI yang lebih cepat.
Hubungkan strategi data dan analitik Anda dengan tujuan bisnis menggunakan 4 langkah utama ini.
Untuk berkembang, perusahaan harus menggunakan data untuk membangun loyalitas pelanggan, mengotomatiskan proses bisnis, dan berinovasi dengan solusi yang didorong oleh AI.
Buka nilai data perusahaan dengan IBM Consulting, membangun organisasi berbasis insight yang memberikan keuntungan bisnis.
Memperkenalkan Cognos Analytics 12.0, wawasan yang didukung AI untuk pengambilan keputusan yang lebih baik.
Untuk berkembang, perusahaan harus menggunakan data untuk membangun loyalitas pelanggan, mengotomatiskan proses bisnis, dan berinovasi dengan solusi yang didorong oleh AI.