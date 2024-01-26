Industri telekomunikasi, landasan konektivitas global, telah mengalami kebangkitan teknologi selama beberapa waktu, didorong oleh inovasi seperti 5G, IoT, komputasi cloud, dan AI. Akibatnya, jaringan menjadi semakin sulit dikelola. Ada kebutuhan akan otomatisasi untuk menangani tugas-tugas rutin, memantau kesehatan jaringan, dan menanggapi masalah secara real-time. Namun, keahlian yang ada di dalam penyedia layanan komunikasi (CSP) mungkin tidak sejalan dengan tuntutan yang berkembang dari lingkungan yang dinamis ini. Untuk berhasil dalam era modern, CSP membutuhkan tim serbaguna, termasuk ilmuwan data untuk interpretasi dan operasi data, pengembang perangkat lunak untuk otomatisasi melalui antarmuka pemrograman aplikasi vendor (API), dan insinyur jaminan layanan untuk merancang siklus tertutup guna memastikan keandalan layanan.

Sementara CSP menjembatani kesenjangan dengan membangun tim dengan pengalaman yang beragam, dalam waktu bersamaan mereka juga mendapat manfaat dari kemajuan signifikan pada tren yang muncul bersamaan. Bahasa pemrograman telah berkembang menuju paradigma kode rendah/no-code dan dengan munculnya AI generatif, kita berada pada titik di mana model dasar dapat menghasilkan kode formal berdasarkan deskripsi bahasa alami dari tugas. Hal ini memberikan perspektif baru pada konsep jaringan berbasis maksud (IBN), di mana administrator manusia mengekspresikan tujuan jaringan tingkat tinggi dalam bahasa alami yang dikenal sebagai "maksud" dan bahwa maksud manusia ini secara otomatis diterjemahkan ke dalam kebijakan dan konfigurasi jaringan. IBN memiliki potensi untuk meningkatkan manajemen jaringan dan dapat menjadi terobosan dalam mengatasi kesenjangan talenta di perusahaan telekomunikasi. Mengambil langkah lebih jauh, jaringan otonom (AN) berjanji akan memanfaatkan maksud sebagai input untuk secara otonom mengonfigurasi sendiri, mengoptimalkan sendiri, dan menyembuhkan sendiri jaringan seiring dengan perkembangan kondisinya.

Meskipun kita dapat membayangkan masa depan yang cerah untuk IBN dan AN, masih ada kekhawatiran yang terus berlanjut tentang kelayakan dan aplikasi program mereka termasuk ekspresi maksud, terjemahan yang akurat ke dalam konfigurasi jaringan, transparansi dan kompleksitas sistem, dan lain-lain. Dalam blog ini, kami menyelami berbagai area di mana aplikasi praktis mereka memiliki potensi dan menganalisis tantangan yang mungkin mereka hadapi di sepanjang prosesnya.