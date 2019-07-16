Apa itu platform integrasi hybrid (HIP)?

Para pemimpin bisnis terus mencari cara baru untuk mengubah organisasi mereka dengan menggunakan teknologi dan data untuk mendorong inovasi dan hasil bisnis. Tetapi sebelum Anda dapat berpikir tentang memperoleh insight atau membangun pengalaman pelanggan yang mulus, Anda harus terlebih dahulu menghubungkan dan menstandardisasi semua data di seluruh aplikasi lingkungan Anda.

Dari sistem on premises yang mapan hingga aplikasi perangkat lunak sebagai layanan (SaaS) yang baru diadopsi, integrasi merupakan langkah penting, namun semakin rumit, menuju transformasi bisnis digital.