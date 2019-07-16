Apa itu platform integrasi hybrid (HIP)?

Para pemimpin bisnis terus mencari cara baru untuk mengubah organisasi mereka dengan menggunakan teknologi dan data untuk mendorong inovasi dan hasil bisnis. Tetapi sebelum Anda dapat berpikir tentang memperoleh insight atau membangun pengalaman pelanggan yang mulus, Anda harus terlebih dahulu menghubungkan dan menstandardisasi semua data di seluruh aplikasi lingkungan Anda.
Dari sistem on premises yang mapan hingga aplikasi perangkat lunak sebagai layanan (SaaS) yang baru diadopsi, integrasi merupakan langkah penting, namun semakin rumit, menuju transformasi bisnis digital.
Selama beberapa tahun terakhir, permintaan untuk integrasi baru telah jauh melampaui kapasitas yang dapat ditangani oleh sebagian besar perusahaan. Pendekatan integrasi tradisional tidak dapat mengikuti permintaan. Menurunkan biaya per integrasi sangat penting untuk menciptakan model integrasi yang fleksibel dan dapat diskalakan.
Tidak ada yang bersedia menghentikan bisnis mereka atau merusak dan mengganti seluruh infrastruktur mereka. Sebaliknya, bisnis mencari cara untuk merampingkan proses, menyebarkan keahlian ke lebih banyak orang, merestrukturisasi arsitektur integrasi mereka, dan memanfaatkan teknologi baru untuk membuat integrasi lebih sederhana dan lebih efisien. Mengadopsi strategi integrasi tangkas membantu mengelola perubahan ini pada karyawan, proses, dan arsitektur. Dan, seiring dengan semakin banyaknya perusahaan yang mencari opsi teknologi untuk integrasi yang efisien, platform integrasi hybrid (HIP) menjadi semakin umum.
Menurut Ovum, platform integrasi hybrid adalah "seperangkat produk perangkat lunak (middleware) integrasi yang kohesif yang memungkinkan pengguna untuk mengembangkan, mengamankan, dan mengatur arus integrasi yang menghubungkan beragam aplikasi, sistem, layanan, dan penyimpanan data, serta memungkinkan pembuatan/penyusunan API yang cepat, dan manajemen siklus hidup untuk memenuhi persyaratan berbagai contoh penggunaan integrasi hybrid.”
Dengan kata lain, platform integrasi hybrid harus memberikan semua alat yang dibutuhkan organisasi untuk lebih menyederhanakan dan memudahkan mereka dalam mengintegrasikan data dan aplikasi di lingkungan on premises dan multicloud. Dengan silo data yang dipecah, bisnis memiliki peluang luar biasa untuk mengubah data mereka menjadi insight yang dapat ditindaklanjuti, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih baik dengan lebih cepat.
Tim integrasi saat ini membutuhkan akses ke berbagai alat bantu yang memungkinkan mereka menyeimbangkan gaya integrasi tradisional dan modern. Saat mengevaluasi platform integrasi hybrid, berikut adalah kemampuan paling penting yang harus Anda perhatikan untuk mengevaluasi.
Kemampuan untuk mengirim, berbagi, streaming, dan menyinkronkan file besar dengan andal dan pada kecepatan tinggi sangat penting untuk menyediakan jenis respons real-time terhadap data yang dicari oleh organisasi modern.
Hingga saat ini, platform integrasi hybrid sebagian besar dianggap sebagai sesuatu yang perlu dibangun oleh organisasi dengan menyatukan kemampuan dari alat yang ada (seperti perangkat lunak API Management, solusi iPaaS dan ESB) dari berbagai vendor ke dalam sistem yang kohesif.
Namun, hal ini bisa menjadi proses yang mahal dan tidak praktis, dan sering kali berujung pada hasil akhir yang gagal memenuhi semua persyaratan. Beberapa vendor menggandakan sejumlah fitur atau kemampuan, sementara kemampuan integrasi modern lainnya, seperti streaming peristiwa atau transfer data berkecepatan tinggi, ditiadakan.
Sebaliknya, perusahaan harus mempertimbangkan solusi lengkap, seperti IBM Cloud Pak for Integration, yang menggabungkan semua kemampuan yang diperlukan untuk gaya integrasi tradisional dan modern ke dalam platform terpadu dan kontainer. Fitur seperti masuk tunggal, pencatatan umum, pelacakan, repositori aset, dan dasbor terpadu membantu menyatukan semua kemampuan dan membuat alur kerja integrasi lebih efisien.
Dengan memanfaatkan pendekatan integrasi tangkas yang dikombinasikan dengan platform integrasi hybrid yang kuat, organisasi dapat memberdayakan tim mereka dengan semua yang mereka butuhkan untuk mempercepat integrasi baru sambil menurunkan biaya. Jika dilakukan dengan benar, organisasi akan dapat terus menggunakan infrastruktur yang ada dan gaya integrasi tradisional seraya memperkenalkan keterampilan baru, titik akhir, contoh penggunaan, dan model penerapan sesuai keinginan mereka sendiri.
Platform integrasi hybrid harus memungkinkan lebih banyak kolaborasi, penyeimbangan, dan penggunaan kembali aset melalui fitur seperti repositori aset yang membantu tim integrasi membangun dan mendukung volume integrasi yang dibutuhkan oleh inisiatif transformasi digital.
Tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang platform integrasi hybrid serta kemampuan, fitur, dan persyaratan utama yang harus Anda perhatikan saat mengevaluasinya?
Daftar untuk membaca laporan analis Ovum: Platform Integrasi Hybrid: Bisnis digital membutuhkan modernisasi integrasi dan ketangkasan yang lebih besar.
Pelajari selengkapnya tentang IBM Cloud Pak for Integration.
Rasakan pengalaman IBM API Connect dengan uji coba gratis atau terhubung dengan pakar kami untuk mendiskusikan kebutuhan Anda. Baik Anda siap mengoptimalkan manajemen API Anda atau ingin mempelajari lebih lanjut, kami siap mendukung transformasi digital Anda.
Temukan potensi penuh dari proses integrasi Anda dengan solusi yang didukung AI. Jadwalkan pertemuan dengan pakar kami atau jelajahi dokumentasi produk kami untuk memulai.
Tingkatkan bisnis Anda dengan solusi perpesanan yang aman dan berkinerja tinggi IBM MQ. Mulai uji coba gratis Anda atau hubungi pakar kami untuk menjelajahi bagaimana IBM MQ dapat mengubah operasi Anda.
Rasakan pengalaman transfer file yang lebih cepat dan lebih aman—dengan semua ukuran dan jarak. Coba IBM Aspera hari ini dan sederhanakan alur kerja data Anda dengan efisiensi berkecepatan tinggi.
Ubah bisnis Anda dengan menghubungkan aplikasi dan data dengan mudah. Mulai uji coba gratis Anda hari ini dan lihat bagaimana IBM App Connect dapat menyederhanakan perjalanan integrasi Anda.
Otomatisasi yang didukung AI meningkatkan ketangkasan di seluruh API, aplikasi, acara, file, dan B2B/EDI.
Buka potensi bisnis dengan solusi integrasi IBM, yang menghubungkan aplikasi dan sistem untuk mengakses data penting dengan cepat dan aman.
Buka kemampuan baru dan pendorong ketangkasan bisnis dengan layanan konsultasi IBM cloud. Temukan cara menciptakan solusi berkreasi bersama, mempercepat transformasi digital, dan mengoptimalkan kinerja melalui strategi hybrid cloud dan kemitraan pakar.