Membuka potensi penuh manajemen rantai pasokan telah lama menjadi tujuan bagi bisnis yang mencari efisiensi, ketahanan, dan keberlanjutan. Dalam era transformasi digital, integrasi teknologi canggih seperti kecerdasan buatan generatif membawa era baru inovasi dan optimasi. Alat AI membantu pengguna mengatasi kueri dan menyelesaikan peringatan dengan menggunakan data rantai pasokan, dan pemrosesan bahasa alami membantu analis mengakses data inventaris, pesanan, dan pengiriman untuk pengambilan keputusan.

Sebuah studi IBM Institute of Business Value baru-baru ini, Panduan CEO untuk AI generatif: Rantai pasokan, menjelaskan bagaimana kombinasi data dan AI yang kuat akan mengubah bisnis dari reaktif menjadi proaktif. AI Generatif, dengan kemampuannya untuk menghasilkan solusi secara mandiri untuk masalah yang kompleks, akan merombak setiap aspek lingkungan rantai pasokan. Dari forecasting permintaan hingga pengoptimalan rute, manajemen inventaris, dan mitigasi risiko, kemampuan aplikasi AI generatif tidak terbatas.

Berikut adalah beberapa cara AI generatif mengubah manajemen rantai pasokan: