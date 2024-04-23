Membuka potensi penuh manajemen rantai pasokan telah lama menjadi tujuan bagi bisnis yang mencari efisiensi, ketahanan, dan keberlanjutan. Dalam era transformasi digital, integrasi teknologi canggih seperti kecerdasan buatan generatif membawa era baru inovasi dan optimasi. Alat AI membantu pengguna mengatasi kueri dan menyelesaikan peringatan dengan menggunakan data rantai pasokan, dan pemrosesan bahasa alami membantu analis mengakses data inventaris, pesanan, dan pengiriman untuk pengambilan keputusan.
Sebuah studi IBM Institute of Business Value baru-baru ini, Panduan CEO untuk AI generatif: Rantai pasokan, menjelaskan bagaimana kombinasi data dan AI yang kuat akan mengubah bisnis dari reaktif menjadi proaktif. AI Generatif, dengan kemampuannya untuk menghasilkan solusi secara mandiri untuk masalah yang kompleks, akan merombak setiap aspek lingkungan rantai pasokan. Dari forecasting permintaan hingga pengoptimalan rute, manajemen inventaris, dan mitigasi risiko, kemampuan aplikasi AI generatif tidak terbatas.
Berikut adalah beberapa cara AI generatif mengubah manajemen rantai pasokan:
Buletin industri
Dapatkan kurasi insight tentang berita AI yang paling penting dan menarik. Berlangganan buletin Think mingguan. Lihat Pernyataan Privasi IBM.
Langganan Anda akan dikirimkan dalam bahasa Inggris. Anda akan menemukan tautan berhenti berlangganan di setiap buletin. Anda dapat mengelola langganan atau berhenti berlangganan di sini. Lihat Pernyataan Privasi IBM kami untuk informasi lebih lanjut.
AI generatif membantu mengoptimalkan rantai pasokan perusahaan untuk keberlanjutan dengan mengidentifikasi peluang untuk mengurangi emisi karbon, meminimalkan limbah, dan mempromosikan praktik sumber etis melalui analisis skenario dan algoritma pengoptimalan. Misalnya, menggabungkan AI generatif dengan teknologi seperti blockchain membantu menjaga data tentang transformasi material hingga produk tidak dapat diubah di berbagai entitas, memberikan visibilitas yang jelas tentang asal produk dan jejak karbon. Hal ini memungkinkan bukti keberlanjutan perusahaan untuk mendorong loyalitas pelanggan dan mematuhi peraturan.
Model AI generatif dapat terus menghasilkan rencana pengisian ulang yang dioptimalkan berdasarkan sinyal permintaan real-time, waktu tunggu pemasok, dan tingkat inventaris. Ini membantu mempertahankan tingkat stok optimal yang meminimalkan biaya pengangkutan dan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan melalui perhitungan ketersediaan yang dijanjikan (ATP) yang akurat dan pengoptimalan pemenuhan berbasis AI.
AI generatif dapat menganalisis data kinerja pemasok dan kondisi pasar untuk mengidentifikasi potensi risiko dan peluang, merekomendasikan pemasok alternatif dan menegosiasikan persyaratan yang menguntungkan, meningkatkan manajemen hubungan pemasok.
Model AI generatif dapat mensimulasikan berbagai skenario risiko, seperti gangguan pemasok, bencana alam, peristiwa cuaca atau bahkan peristiwa geopolitik, memungkinkan perusahaan untuk secara proaktif mengidentifikasi kerentanan atau bereaksi terhadap gangguan dengan kelincahan. Pemodelan bagaimana-jika yang didukung AI membantu mengembangkan rencana kontinjensi seperti inventaris, pemasok, atau realokasi pusat distribusi.
Algoritma AI generatif dapat secara dinamis mengoptimalkan rute transportasi berdasarkan faktor-faktor seperti kondisi lalu lintas, prakiraan cuaca dan tenggat waktu pengiriman, mengurangi biaya transportasi dan meningkatkan efisiensi pengiriman.
AI generatif dapat menganalisis data historis dan tren pasar untuk menghasilkan perkiraan permintaan yang akurat, yang membantu perusahaan mengoptimalkan tingkat persediaan dan meminimalkan stok habis atau situasi kelebihan stok. Pengguna dapat memprediksi hasil dengan menganalisis data berskala besar dan halus dengan cepat untuk skenario bagaimana-jika secara real-time, sehingga perusahaan dapat melakukan pivot dengan cepat.
Integrasi AI generatif dalam manajemen rantai pasokan sangat menjanjikan bagi bisnis yang ingin mentransformasi operasi mereka. Dengan menggunakan AI generatif, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, ketahanan, dan keberlanjutan seraya tetap menjadi yang terdepan di pasar yang dinamis saat ini.
Pelajari bagaimana CEO dapat menyeimbangkan nilai generatif AI yang dapat diciptakan dengan investasi yang dibutuhkan dan risiko yang ditimbulkannya.
Belajar konsep dasar dan bangun keterampilan Anda dengan laboratorium praktis, kursus, proyek terpandu, uji coba, dan lainnya.
Pelajari cara menggabungkan AI generatif dan machine learning dengan percaya diri ke dalam bisnis Anda.
Ingin mendapatkan laba yang lebih baik atas investasi AI Anda? Pelajari bagaimana meningkatkan AI gen di berbagai bidang utama mendorong perubahan dengan membantu para pemikir terbaik Anda membangun dan memberikan solusi baru yang inovatif.
Kami menyurvei 2.000 organisasi tentang inisiatif AI mereka untuk mengetahui apa yang berhasil, apa yang tidak, dan cara Anda untuk maju.
IBM Granite adalah rangkaian model AI kami yang terbuka, berkinerja, dan tepercaya, yang dirancang untuk bisnis dan dioptimalkan untuk menskalakan aplikasi AI Anda. Jelajahi opsi bahasa, kode, deret waktu, dan batasan.
Pelajari cara memilih model dasar AI yang paling sesuai untuk contoh penggunaan Anda.
Latih, validasi, lakukan tuning, dan terapkan AI generatif, model dasar, dan kemampuan machine learning dengan IBM watsonx.ai, studio perusahaan generasi berikutnya untuk pembangun AI. Bangun aplikasi AI dalam waktu singkat, dengan sedikit data.
Gunakan AI di bisnis Anda dalam perpaduan antara keahlian AI terdepan di industri dari IBM dan portofolio solusi Anda.
Temukan kembali alur kerja dan operasi yang penting dengan menambahkan AI untuk memaksimalkan pengalaman, pengambilan keputusan secara real-time, dan nilai bisnis.
Dapatkan akses satu atap ke kemampuan yang mencakup siklus hidup pengembangan AI. Hasilkan solusi AI yang kuat dengan antarmuka ramah pengguna, alur kerja yang efisien, serta akses ke API dan SDK berstandar industri.