Ini adalah pertanyaan yang membara bagi CIO hari ini: untuk apa Anda menghabiskan anggaran TI Anda?

Biaya cloud sudah menjadi tantangan—dalam survei baru-baru ini, 24% memperkirakan mereka menyia-nyiakan pengeluaran perangkat lunak. Ledakan AI generatif membuatnya sangat penting bagi organisasi untuk mempertimbangkan kerangka kerja seperti FinOps dan manajemen bisnis teknologi (TBM) untuk visibilitas dan akuntabilitas semua pengeluaran teknologi.

Tapi apa arti semua ini dalam praktiknya? Bagaimana organisasi dapat beralih ke pendekatan yang lebih disiplin dan didorong oleh nilai terhadap pengeluaran TI? Apa dampak AI generatif di bidang ini?

Untuk membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kami bertanya kepada Declan Coombs mitra untuk Cloud & Teknologi Advisory Practice di IBM®. Declan memiliki 20+ tahun pengalaman dalam membantu organisasi mendapatkan nilai lebih dari upaya transformasi teknologi dan cloud mereka.