Ini adalah pertanyaan yang membara bagi CIO hari ini: untuk apa Anda menghabiskan anggaran TI Anda?
Biaya cloud sudah menjadi tantangan—dalam survei baru-baru ini, 24% memperkirakan mereka menyia-nyiakan pengeluaran perangkat lunak. Ledakan AI generatif membuatnya sangat penting bagi organisasi untuk mempertimbangkan kerangka kerja seperti FinOps dan manajemen bisnis teknologi (TBM) untuk visibilitas dan akuntabilitas semua pengeluaran teknologi.
Tapi apa arti semua ini dalam praktiknya? Bagaimana organisasi dapat beralih ke pendekatan yang lebih disiplin dan didorong oleh nilai terhadap pengeluaran TI? Apa dampak AI generatif di bidang ini?
Untuk membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kami bertanya kepada Declan Coombs mitra untuk Cloud & Teknologi Advisory Practice di IBM®. Declan memiliki 20+ tahun pengalaman dalam membantu organisasi mendapatkan nilai lebih dari upaya transformasi teknologi dan cloud mereka.
CIO selalu bergulat dengan keseimbangan antara menjalankan bisnis dan mengubah bisnis. Karena itulah yang akan menghasilkan perubahan signifikan dalam hal transformasi bisnis dan mendorong keuntungan.
Alih-alih hanya mempertahankan posisi, mereka ingin membangun kemampuan baru.
Terlalu banyak organisasi yang masih menjalankan proses penganggaran mereka setiap tahun. Ini sering merupakan pekerjaan salin dan tempel dari tahun sebelumnya dengan sedikit penambahan pada angkanya.
Tetapi mengingat laju teknologi dan perubahan bisnis yang cepat, siklus penganggaran lama tidak cukup. Proses ini tidak memungkinkan tim TI untuk menilai secara kritis dan dinamis apakah mereka membelanjakan uang mereka di tempat yang tepat.
FinOps pada dasarnya adalah perubahan model budaya dan operasi. Ini tidak hanya merupakan inti dari fungsi keuangan Anda, tetapi juga strategi bisnis dan fungsi perencanaan Anda. Anda perlu memikirkan karyawan, proses, dan teknologi Anda untuk benar-benar menanamkannya ke dalam organisasi dan mengalihkan kepemilikan biaya dan akuntabilitas ke tepi.
Sebagian besar dari hal ini adalah tentang memberikan visibilitas dan pemahaman kepada karyawan tentang untuk apa mereka membelanjakan uang sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih cerdas.
Sebagian besar fokusnya adalah pada cloud publik, tetapi meluas ke semua pengeluaran cloud dan teknologi.
Ketika disilangkan dengan TBM, hal ini akan memperluas gambaran ke tumpukan teknologi yang lebih luas, perangkat keras, perangkat lunak, keterlibatan manusia, memberikan gambaran yang lebih jelas dan komprehensif tentang konsumsi teknologi dan bagaimana hal itu terkait dengan hasil bisnis. Hal ini membantu menyampaikan di mana tempat terbaik untuk berinvestasi dan bagaimana cara terbaik untuk menerapkan teknologi dengan cara yang paling optimal untuk bisnis.
Ini memiliki peran penting—terutama ketika Anda melihat meningkatnya jumlah contoh penggunaan gen AI, jumlah besar GPU yang diperlukan untuk menggerakkannya, dan biaya yang sangat tinggi sebagai hasilnya. Organisasi akan berjuang untuk menunjukkan nilai. FinOps dapat membantu tim menggunakan dan menskalakan gen AI dengan cara yang sadar biaya, serta melacak dan mengukur ROI.
Gen AI akan mempercepat FinOps. Ini akan membantu Anda memanfaatkan data Anda dengan lebih baik dan meningkatkan penemuan pola dan kontekstualisasi. Sistem ini dapat menyajikan insight dan rekomendasi untuk memungkinkan pengambilan keputusan berbasis data, merampingkan proses, dan mengotomatiskan tindakan.
Tetapi terobosan yang sebenarnya adalah menggunakan gen AI untuk mempercepat modernisasi aplikasi dan kode. Ini akan membantu mencapai tingkat optimalisasi biaya berikutnya, mendorong efisiensi dan nilai bisnis yang lebih besar.
Meminta insinyur untuk bertindak berdasarkan rekomendasi pengoptimalan biaya adalah tantangan utama. Sangat mudah dalam praktik pemotongan biaya ini untuk merasa seperti hanya ada pemotongan dan pengorbanan. Penting untuk menunjukkan manfaat dan memberi penghargaan kepada karyawan karena mengambil perilaku yang benar.
Jika Anda melakukan FinOps dengan cara yang benar, orang diberdayakan untuk membuat perbedaan. Anda memberi mereka alat, visibilitas, dan insentif yang tepat, mereka akan ingin melakukan hal yang benar.
