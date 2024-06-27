AI generatif telah mengubah industri teknologi dengan menyebabkan risiko data baru, seperti kebocoran data sensitif melalui model bahasa besar (LLM) dan mendorong peningkatan persyaratan dari badan pembuat regulasi dan pemerintah. Untuk mengatasi lingkungan ini dengan sukses, penting bagi organisasi untuk melihat semua prinsip inti manajemen data. Dan memastikan bahwa mereka menggunakan pendekatan yang baik untuk menambahkan data perusahaan/nonpublik pada model bahasa besar.
Tempat yang baik untuk memulai adalah menyegarkan cara organisasi mengatur data, terutama yang berkaitan dengan penggunaannya dalam solusi AI generatif. Sebagai contoh:
Data perusahaan sering kali kompleks, beragam, dan tersebar di berbagai repositori, sehingga sulit untuk diintegrasikan ke dalam gen AI. Kompleksitas ini diperparah oleh kebutuhan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan, mengurangi risiko, dan mengatasi kesenjangan keterampilan dalam integrasi data dan pola retrieval-augmented generation (RAG). Selain itu, data sering kali menjadi bahan renungan dalam desain dan penerapan solusi gen AI, yang menyebabkan inefisiensi dan inkonsistensi.
Di IBM, kami telah mengembangkan pendekatan untuk memecahkan tantangan data ini. Pabrik penyerapan data IBM gen AI, layanan terkelola yang dirancang untuk mengatasi masalah data AI dan membuka potensi penuh data perusahaan untuk gen AI. Arsitektur dan cetak biru kode kami yang telah ditentukan sebelumnya yang dapat diterapkan sebagai layanan terkelola menyederhanakan dan mempercepat proses mengintegrasikan data perusahaan ke dalam solusi gen AI. Kami mendekati masalah ini dengan mempertimbangkan manajemen data, menyiapkan data untuk tata kelola, risiko, dan kepatuhan sejak awal.
Kemampuan inti kami meliputi:
Layanan ini bersifat agnostik, memungkinkan penerapan di mana saja, dan menawarkan penyesuaian dengan lingkungan dan contoh penggunaan klien. Dengan menggunakan pabrik penyerapan data IBM gen AI, perusahaan dapat mencapai beberapa hasil utama, termasuk:
Mengatasi kompleksitas risiko data membutuhkan keahlian lintas fungsi. Tim kami yang terdiri dari mantan pembuat regulasi, pemimpin industri, dan pakar teknologi di IBM Consulting memiliki posisi unik untuk mengatasi hal ini dengan layanan konsultasi dan solusi kami.
Pelajari bagaimana pendekatan data lakehouse terbuka dapat memberikan data yang dapat dipercaya, serta mempercepat analitik dan eksekusi proyek AI.
IBM dinobatkan sebagai Pemimpin selama 19 tahun berturut-turut dalam Gartner Magic Quadrant 2024 untuk Alat Integrasi Data.
Jelajahi panduan pemimpin data untuk membangun organisasi berbasis data dan mendorong keunggulan bisnis.
Temukan mengapa kecerdasan data yang didukung AI dan integrasi data sangat penting untuk mendorong kesiapan data terstruktur dan tidak terstruktur, serta mempercepat hasil AI.
Sederhanakan akses data dan otomatiskan tata kelola data. Temukan kekuatan mengintegrasikan strategi data lakehouse ke dalam arsitektur data Anda, termasuk mengoptimalkan biaya beban kerja Anda dan menskalakan AI dan analitik dengan semua data Anda, di mana saja.
Jelajahi cara IBM Research secara berkala diintegrasikan ke dalam fitur-fitur baru untuk IBM Cloud Pak for Data.
Rancang strategi data yang menghilangkan silo data, mengurangi kompleksitas, dan meningkatkan kualitas data untuk pengalaman pelanggan dan karyawan yang luar biasa.