Bagaimana model dasar dapat membantu membuat produksi baja dan semen lebih berkelanjutan

Industri berat, terutama semen, baja, dan bahan kimia, adalah industri penghasil gas rumah kaca terbesar, menyumbang 25% dari emisi CO2 global. Mereka menggunakan panas suhu tinggi dalam banyak proses yang terutama didorong oleh bahan bakar fosil. Memerangi perubahan iklim membutuhkan penurunan emisi industri berat. Namun, industri ini menghadapi tantangan luar biasa untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Mengganti peralatan bukanlah rute yang layak untuk mengurangi emisi, karena industri ini padat modal, dengan siklus hidup aset lebih dari 40 tahun. Mereka juga mencoba bahan bakar alternatif, yang memiliki tantangan tersendiri dalam hal ketersediaan bahan bakar alternatif, dan kemampuan untuk mengelola proses dengan campuran bahan bakar. Perjanjian Paris tentang perubahan iklim juga mengamanatkan bahwa industri ini perlu mengurangi emisi tahunan sebesar 12-16% pada tahun 2030. Ketika diterapkan pada proses industri AI generatif dapat meningkatkan hasil produksi, mengurangi variabilitas kualitas, dan menurunkan konsumsi energi spesifik (sehingga mengurangi biaya operasional dan emisi).

Variabilitas yang lebih tinggi dalam proses dan operasi menyebabkan konsumsi energi spesifik (SEC) dan emisi yang lebih tinggi. Variabilitas ini berasal dari inkonsistensi pada material (bahan baku berasal dari bumi), kondisi cuaca yang bervariasi, kondisi mesin, dan ketidakmampuan manusia untuk mengoperasikan proses dengan efisiensi tertinggi 24 jam sehari, setiap hari dalam seminggu. Teknologi Kecerdasan Buatan dapat memprediksi variabilitas masa depan dalam proses dan dampak yang dihasilkan pada hasil, kualitas, dan konsumsi energi. Sebagai contoh, katakanlah kita memprediksi kualitas klinker terlebih dahulu, kita dapat mengoptimalkan energi panas dan pembakaran di tungku putar semen sedemikian rupa sehingga klinker berkualitas dihasilkan dengan energi minimum. Optimalisasi proses tersebut mengurangi konsumsi energi dan pada gilirannya mengurangi emisi energi dan emisi proses.

Model dasar membuat AI lebih dapat diskalakan dengan mengonsolidasikan biaya dan upaya pelatihan model hingga 70%. Penggunaan model dasar yang paling umum adalah dalam aplikasi pemrosesan bahasa alami (NLP). Namun, ketika disesuaikan dengan tepat, model dasar memungkinkan organisasi untuk berhasil memodelkan proses industri yang kompleks secara akurat, menciptakan kembaran digital dari proses tersebut. Kembaran digital ini menangkap hubungan multivariat antara variabel proses, karakteristik material, kebutuhan energi, kondisi cuaca, tindakan operator, dan kualitas produk. Dengan kembaran digital ini, kami dapat menyimulasikan kondisi operasi yang kompleks untuk mendapatkan nilai target operasi yang akurat untuk "titik ideal" proses. Sebagai contoh, kembaran digital tungku putar semen akan merekomendasikan bahan bakar, udara, kecepatan kiln, dan umpan optimal yang meminimalkan konsumsi energi panas dan tetap menghasilkan kualitas klinker yang tepat. Ketika nilai target yang dioptimalkan ini diterapkan pada proses, kami mengamati peningkatan efisiensi dan pengurangan energi yang belum pernah terlihat atau disadari sebelumnya. Peningkatan efisiensi dan SEC tidak hanya berdampak pada nilai EBITDA, tetapi juga mengurangi emisi energi dan emisi proses.