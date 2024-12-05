Apa itu ESRS?

Standar Pelaporan Keberlanjutan Eropa, atau ESRS, adalah standar yang harus dilaporkan bisnis di Uni Eropa—termasuk anak perusahaan UE yang memenuhi syarat dari perusahaan bukan UE—sebagai bagian dari persyaratan pengungkapan yang ditentukan oleh Arah Pelaporan Keberlanjutan Perusahaan (CSRD).
Pada tahun 2022, Kelompok Penasihat Pelaporan Keuangan Eropa (EFRAG) merilis kumpulan ESRS pertamanya. Pada bulan Desember 2023, ESRS diterbitkan dalam Jurnal Resmi Uni Eropa dan diterima oleh Komisi Eropa sebagai dokumen yang mengikat secara hukum.
ESRS mencakup berbagai isu lingkungan, sosial, dan tata kelola, termasuk perubahan iklim, keanekaragaman hayati, dan hak asasi manusia. Mereka memberikan informasi bagi investor tentang dampak keberlanjutan dari perusahaan tempat mereka berinvestasi. Standar tersebut mempertimbangkan persyaratan Dewan Keberlanjutan Internasional (ISSB) dan konten Inisiatif Pelaporan Global (GRI) untuk mendukung interoperabilitas antara Uni Eropa (UE) dan standar global, dan untuk menghindari pelaporan ganda yang tidak perlu oleh perusahaan.
ESRS memerinci metrik dan tanggapan yang harus diberikan bisnis atau usaha dalam pernyataan keberlanjutan mereka agar selaras dengan persyaratan pengungkapan CSRD. Kepatuhan terhadap CSRD dilakukan secara bertahap dari tahun 2024 hingga 2029, dan terutama didasarkan pada warisan Arahan Pelaporan Bukan Keuangan (NFRD) atau ukuran perusahaan.
Kerangka kerja ESRS mencakup dua standar lintas sektoral dan sepuluh standar topik, yang mencakup 160 persyaratan pengungkapan, masing-masing dengan titik data dan persyaratan aplikasi sendiri.
Standar pemotongan silang termasuk ESRS 1: Persyaratan Umum dan ESRS 2: Pengungkapan Umum. Hal ini dianggap wajib bagi semua organisasi yang melaporkan di bawah ESRS, terlepas dari penilaian signifikansi (proses penentuan pengungkapan mana yang penting bagi suatu usaha).
ESRS 1 mencakup perincian kerangka kerja untuk pelaporan keberlanjutan, konvensi penyusunan, persyaratan utama, dan prasyarat umum untuk membuat dan menyajikan informasi terkait keberlanjutan. Meskipun tidak ada pengungkapan khusus yang harus dilakukan berdasarkan standar ini, pedoman ini menetapkan persyaratan yang harus dipatuhi oleh perusahaan untuk pelaporan bagian lain.
ESRS 1 juga menguraikan proses yang harus diikuti oleh perusahaan untuk melakukan penilaian signifikansi mereka; dan cara menentukan pengungkapan spesifik mana yang relevan dengan bisnis dan operasi mereka.
ESRS 2 menetapkan persyaratan pengungkapan untuk informasi yang harus disediakan organisasi pada tingkat umum di semua topik keberlanjutan material ESRS, di bidang yang luas seperti tata kelola, strategi, dan risiko. Pengungkapan ini menetapkan persyaratan pengungkapan minimum mengenai kebijakan, tindakan, metrik, dan target.
10 standar topik tersebut dibagi menjadi tiga bagian—lingkungan, sosial, dan tata kelola—dan sesuai dengan topik keberlanjutan tertentu, yang lebih dipahami sebagai domain keberlanjutan yang dapat terkena dampak dari aktivitas bisnis perusahaan.
Lingkungan:
Sosial:
Pemerintahan
Semua ESRS—standar lintas topik dan standar topik—diatur dalam persyaratan pengungkapan khusus yang menentukan informasi yang harus diungkapkan dan dilaporkan oleh perusahaan.
Setiap persyaratan pengungkapan terdiri dari beberapa paragraf yang berbeda yang berisi titik-titik data yang memecah pengungkapan menjadi berbagai elemen yang lebih terperinci. Seluruhnya terdapat lebih dari seribu titik data yang membantu memberikan pemahaman terperinci tentang informasi yang diminta dalam DR.
Persyaratan aplikasi menawarkan pedoman terperinci tentang cara memenuhi persyaratan pengungkapan dan poin data tertentu. Persyaratan aplikasi memiliki otoritas yang sama dengan bagian lain dari ESRS dan memberikan instruksi penting untuk kepatuhan.
Tidak satu pun standar topik (atau persyaratan pengungkapan dan titik data terkait) yang bersifat wajib. Perusahaan menentukan mana yang harus ditanggapi berdasarkan penilaian signifikansi mereka—sebuah proses untuk menentukan standar dan pengungkapan mana yang penting bagi organisasi.
Pelaporan CSRD didasarkan pada konsep signifikansi ganda. Organisasi harus mengungkapkan informasi tentang bagaimana aktivitas bisnis mereka memengaruhi planet dan masyarakat (disebut signifikansi dampak), dan bagaimana tujuan, ukuran, dan risiko keberlanjutan mereka memengaruhi kesehatan keuangan bisnis (disebut signifikansi keuangan).
Sebagai contoh, selain mewajibkan organisasi untuk melaporkan penggunaan energi dan biayanya, CSRD juga mewajibkan mereka untuk melaporkan metrik emisi yang memerinci bagaimana penggunaan energi tersebut berdampak pada lingkungan, target untuk mengurangi dampak tersebut, dan informasi mengenai bagaimana pencapaian target tersebut akan memengaruhi keuangan organisasi.
Jika perusahaan ingin mengecualikan persyaratan pengungkapan atau titik data, perusahaan harus menjelaskan keputusan tersebut dengan referensi spesifik pada hasil penilaian signifikansi mereka. EFRAG saat ini sedang mengembangkan panduan tambahan tentang bagaimana perusahaan dapat melakukan penilaian signifikansi ganda mereka.
Selain standar yang tidak bergantung pada sektor yang disusun dalam ESRS, EFRAG ditugaskan untuk mengembangkan informasi yang harus diungkapkan oleh perusahaan tergantung pada sektor kegiatan mereka.
Pada bulan Februari 2024, Parlemen Eropa setuju untuk menunda tenggat waktu untuk mengadopsi Standar Pelaporan Keberlanjutan Eropa (ESRS) yang spesifik untuk sektor tertentu selama dua tahun. ESRS khusus sektor diharapkan akan dirilis pada Juni 2026, yang tidak memengaruhi tanggal berlaku CSRD.
Dengan dua standar lintas sektoral, 10 standar topik, dan lebih dari 1.000 titik data, perusahaan yang ingin melaporkan ESRS menghadapi tantangan data. Hal ini diperburuk oleh fakta bahwa data ESG lebih beragam dan disimpan dalam sistem yang lebih berbeda daripada bentuk data perusahaan lainnya seperti data keuangan. Menemukan, menangkap, dan mengelola data ESG untuk pengungkapan ESRS adalah usaha yang serius dan membutuhkan keterlibatan pemangku kepentingan yang beragam dan teknologi yang sesuai untuk tujuan.
Anda dapat menemukan informasi terbaru mengenai persyaratan pelaporan ESRS di situs web EFRAG, yang mencakup panduan implementasi dan bagian FAQ.
Temukan cara mengubah insight keberlanjutan menjadi tindakan dan ambil langkah selanjutnya untuk memanfaatkan kekuatan AI generatif.
Dapatkan pandangan dari dalam tentang tren yang membentuk dunia bisnis berkelanjutan—dan insight yang dapat membantu mendorong transformasi.
Identifikasi perangkat lunak manajemen kinerja aset (APM) terbaik yang sesuai dengan kebutuhan Anda.
Ketika Anda mencanangkan keberlanjutan, prinsip ini akan menjadi akselerator transformasi bisnis, alih-alih seperti di banyak organisasi lainnya - pelaporan atau akuntansi.
Mulailah perjalanan keberlanjutan Anda hari ini dengan menghubungkan peta jalan strategis Anda dengan operasi sehari-hari.
Gunakan layanan konsultasi keberlanjutan IBM untuk mengubah ambisi keberlanjutan menjadi tindakan dan menjadi bisnis yang lebih bertanggung jawab dan menguntungkan.
Percepat perjalanan keberlanjutan Anda dengan merencanakan jalur yang berkelanjutan dan menguntungkan ke depan dengan solusi dan platform yang terbuka dan yang didukung AI, serta keahlian industri yang mendalam dari IBM.