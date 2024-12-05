Apa itu ESRS?

Standar pemotongan silang termasuk ESRS 1: Persyaratan Umum dan ESRS 2: Pengungkapan Umum. Hal ini dianggap wajib bagi semua organisasi yang melaporkan di bawah ESRS, terlepas dari penilaian signifikansi (proses penentuan pengungkapan mana yang penting bagi suatu usaha).

ESRS 1 mencakup perincian kerangka kerja untuk pelaporan keberlanjutan, konvensi penyusunan, persyaratan utama, dan prasyarat umum untuk membuat dan menyajikan informasi terkait keberlanjutan. Meskipun tidak ada pengungkapan khusus yang harus dilakukan berdasarkan standar ini, pedoman ini menetapkan persyaratan yang harus dipatuhi oleh perusahaan untuk pelaporan bagian lain.

ESRS 1 juga menguraikan proses yang harus diikuti oleh perusahaan untuk melakukan penilaian signifikansi mereka; dan cara menentukan pengungkapan spesifik mana yang relevan dengan bisnis dan operasi mereka.

ESRS 2 menetapkan persyaratan pengungkapan untuk informasi yang harus disediakan organisasi pada tingkat umum di semua topik keberlanjutan material ESRS, di bidang yang luas seperti tata kelola, strategi, dan risiko. Pengungkapan ini menetapkan persyaratan pengungkapan minimum mengenai kebijakan, tindakan, metrik, dan target.