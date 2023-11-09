Meskipun banyak organisasi telah menetapkan tujuan lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) dan membuat komitmen ESG, yang didorong oleh tujuan dan persyaratan peraturan yang ada, mereka menghadapi beberapa tantangan saat melakukan transisi dari ambisi ke tindakan.

Sebuah studi IBM baru-baru ini menemukan bahwa eksekutif global mengutip data yang tidak memadai (41%) sebagai hambatan terbesar untuk kemajuan ESG mereka, diikuti oleh hambatan peraturan (39%), standar yang tidak konsisten (37%) dan keterampilan yang tidak memadai (36%). Dampak tantangan data menjadi terlihat oleh pemangku kepentingan perusahaan, lewat pengambilan keputusan oleh konsumen terkait pembelian - dan bahkan pekerjaan - yang didasarkan pada kemajuan perusahaan dalam mencapai sasaran ESG mereka.

Perusahaan yang telah berkomitmen untuk menutup kesenjangan hijau telah merangkul proses yang berfokus pada keberlanjutan dan meraih manfaatnya. Jika data merupakan penghalang utama menuju kesuksesan, maka perusahaan harus mempertimbangkan untuk menerapkan strategi lingkungan yang mencakup komitmen organisasi menyeluruh terhadap hasil yang ditargetkan tertentu dan memanfaatkan teknologi untuk mempercepat dan melacak kemajuan.

Studi terbaru lainnya dari IBM Institute for Business Value (IBV) dan SAP disurvei 2,125 eksekutif senior yang terlibat dalam strategi keberlanjutan lingkungan organisasi mereka. Studi ini memberikan hasil yang mengejutkan: organisasi yang mengungguli pesaing mereka dalam hasil lingkungan dan keuangan juga memiliki sistem perencanaan sumber daya perusahaan (ERP) yang dimanfaatkan secara maksimal.

ERP adalah teknologi rekaman, menyentuh hampir setiap proses bisnis organisasi. Sistem ini dapat menghubungkan tujuan keuangan dan lingkungan, menjaga metrik tetap akuntabel dan dapat diakses. Ketika diimplementasikan bersama dengan sistem lain, ERP memungkinkan transparansi biaya dan visibilitas - memungkinkan keputusan lingkungan, peraturan, dan bisnis yang penting untuk dibuat dengan konsistensi dan keandalan yang lebih baik.