Meskipun banyak organisasi telah menetapkan tujuan lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) dan membuat komitmen ESG, yang didorong oleh tujuan dan persyaratan peraturan yang ada, mereka menghadapi beberapa tantangan saat melakukan transisi dari ambisi ke tindakan.
Sebuah studi IBM baru-baru ini menemukan bahwa eksekutif global mengutip data yang tidak memadai (41%) sebagai hambatan terbesar untuk kemajuan ESG mereka, diikuti oleh hambatan peraturan (39%), standar yang tidak konsisten (37%) dan keterampilan yang tidak memadai (36%). Dampak tantangan data menjadi terlihat oleh pemangku kepentingan perusahaan, lewat pengambilan keputusan oleh konsumen terkait pembelian - dan bahkan pekerjaan - yang didasarkan pada kemajuan perusahaan dalam mencapai sasaran ESG mereka.
Perusahaan yang telah berkomitmen untuk menutup kesenjangan hijau telah merangkul proses yang berfokus pada keberlanjutan dan meraih manfaatnya. Jika data merupakan penghalang utama menuju kesuksesan, maka perusahaan harus mempertimbangkan untuk menerapkan strategi lingkungan yang mencakup komitmen organisasi menyeluruh terhadap hasil yang ditargetkan tertentu dan memanfaatkan teknologi untuk mempercepat dan melacak kemajuan.
Studi terbaru lainnya dari IBM Institute for Business Value (IBV) dan SAP disurvei 2,125 eksekutif senior yang terlibat dalam strategi keberlanjutan lingkungan organisasi mereka. Studi ini memberikan hasil yang mengejutkan: organisasi yang mengungguli pesaing mereka dalam hasil lingkungan dan keuangan juga memiliki sistem perencanaan sumber daya perusahaan (ERP) yang dimanfaatkan secara maksimal.
ERP adalah teknologi rekaman, menyentuh hampir setiap proses bisnis organisasi. Sistem ini dapat menghubungkan tujuan keuangan dan lingkungan, menjaga metrik tetap akuntabel dan dapat diakses. Ketika diimplementasikan bersama dengan sistem lain, ERP memungkinkan transparansi biaya dan visibilitas - memungkinkan keputusan lingkungan, peraturan, dan bisnis yang penting untuk dibuat dengan konsistensi dan keandalan yang lebih baik.
Data keberlanjutan organisasi dapat sulit diperoleh karena proses bisnis yang terkotak-kotak, data yang tidak dapat diandalkan, dan prioritas bisnis yang tidak selaras. ERP mengungkap informasi penting secara real-time di seluruh fungsi bisnis dan memberikan data yang diperlukan kepada para pengambil keputusan dan operator perusahaan untuk pengalaman pengguna yang efisien. Akses data yang baru ditemukan ini memberi bisnis kemampuan untuk merekam, melaporkan, dan bertindak berdasarkan komitmen ESG di seluruh perusahaan dan membantu menyelesaikan banyak tantangan dan tuntutan keberlanjutan yang kompleks. Dengan visibilitas ini, orang dapat melihat dampak keputusan mereka dan mempercayai hasil yang dilaporkan, yang dapat mempercepat perubahan budaya yang diperlukan untuk mendukung dan mempercepat transformasi bisnis berkelanjutan secara keseluruhan.
Meskipun melakukan perubahan yang signifikan dalam kemajuan menuju tujuan ESG tampaknya hampir mustahil bagi sebagian orang, ada beberapa organisasi yang telah berhasil memecahkan rahasia menuju kesuksesan yang lebih hijau. Studi IBM dan SAP yang disebutkan di atas menemukan sekelompok pemimpin bisnis yang berprestasi tinggi (15%), Environmental Sustainability Enabled (Enabled), yang secara aktif memprioritaskan keberlanjutan lingkungan dan mengimplementasikan rencana konkret yang dipublikasikan dengan baik untuk mencapai tujuan dengan tingkat yang jauh lebih tinggi daripada rekan-rekan mereka. Studi ini menemukan bahwa organisasi Enabled ini menempatkan keberlanjutan lingkungan setara dengan kinerja keuangan karena mereka melihat keberlanjutan memicu hasil keuangan.
Studi terbaru juga menemukan bahwa perusahaan yang sudah menggunakan ERP mengandalkan struktur data ERP untuk menangani tujuan keberlanjutan, di antara temuan menonjol lainnya, seperti:
Semua organisasi harus memperhatikan: dalam ekonomi yang saling terkait, ERP dapat membantu mengisi dan menstandarisasi inisiatif keberlanjutan bersama.
Keberlanjutan dan ERP adalah kerja tim yang bertindak berdasarkan hal-hal aktual, dan tidak ada satu tim pun yang dapat mencapai kesuksesan sendiri. Sebagai mitra strategis untuk solusi S/4HANA dan SAP Keberlanjutan, IBM dan SAP menyatukan teknologi dan layanan dengan platform berskala perusahaan untuk membantu perusahaan memecah silo dan menanamkan solusi di seluruh fungsi dan operasi bisnis yang penting. Keberlanjutan terus menjadi keharusan bisnis dan tekanan untuk mengubah proses bisnis akan terus meningkat.
Baca studi lengkap untuk mempelajari bagaimana kami membantu klien memanfaatkan ERP untuk menerapkan keberlanjutan. SAP dan IBM memahami cara membantu perusahaan menghasilkan perubahan signifikan pada komitmen ESG mereka, tanpa mengorbankan kebutuhan bisnis atau profitabilitas mereka.
