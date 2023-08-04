DNSSEC menggunakan kriptografi kunci publik untuk secara digital “menandatangani”, atau mengautentikasi, kueri DNS. Ketika DNSSEC diaktifkan pada catatan zona, perangkat penerima dapat membandingkan informasi yang diterimanya dengan informasi asli yang dikirim oleh server aslinya. Tindakan ini diaktifkan oleh tanda tangan digital yang menggunakan kunci publik untuk mengautentikasi data.

Di DNSSEC, kunci autentikasi dilindungi melalui kriptografi, tetapi data itu sendiri tidak dilindungi. Lalu lintas data yang dilindungi DNSSEC masih dapat dicegat dan dibaca. Jika data dimanipulasi di suatu tempat di sepanjang jalur data dan dikirim ke tujuannya, server penerima akan dapat mengetahui bahwa ada sesuatu yang tidak beres karena kunci publiknya tidak cocok.

Enkripsi, di sisi lain, menggunakan kriptografi untuk mengodekan data itu sendiri. Enkripsi memastikan kerahasiaan dengan mengubah apa yang akan dilihat oleh penyerang jika mereka mencegat kueri di suatu tempat di sepanjang jalur data. Enkripsi membuat data itu tidak dapat dipahami kecuali penyerang dapat menguraikan sinyal menggunakan kunci enkripsi. Karena kunci itu tidak dibagikan secara publik, enkripsi melindungi data dari manipulasi.