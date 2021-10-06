Saat menjawab “Apa itu Django,” penting juga menjelaskan fitur keamanan yang ditawarkannya. Aplikasi web sering menjadi target peretas, terutama yang menyimpan informasi login atau data keuangan. Django menyediakan beragam fitur untuk membantu melindungi aplikasi dan penggunanya.

Salah satu risiko terbesar bagi situs yang menerima input pengguna adalah kemungkinan pengguna berbahaya menyisipkan kode yang dapat merusak sistem Anda. Untuk mencegah serangan semacam ini, template Django secara otomatis melakukan escape pada karakter HTML umum dalam data yang dimasukkan pengguna. Misalnya, '<' akan dikonversi secara otomatis menjadi '<' sehingga penyisipan kode berbahaya ke program Anda menjadi sulit. Django juga melindungi dari injeksi SQL dengan menafsirkan ulang perintah tidak sah sehingga pengguna tidak dapat memasukkan kode mereka sendiri ke dalam basis data.

Pengembang juga dapat mengandalkan API Django untuk menerapkan perlindungan cross-site request forgery (CSRF) secara otomatis dengan menyisipkan token rahasia khusus pengguna ke dalam permintaan POST. Dengan demikian, pengembang dapat mencegah pengguna berbahaya menyalin atau memalsukan permintaan POST lain untuk menyamar sebagai pengguna resmi.

Perlindungan Django melampaui fitur keamanan eksplisit: keamanan diperkuat oleh pengalaman dan keahlian komunitas pengguna Django. Jika Anda membangun aplikasi web dari nol, Anda berisiko tanpa sengaja menambahkan kerentanan keamanan ke dalam modul Anda. Paket Django bersifat luas digunakan, bersumber terbuka, dan banyak ditinjau oleh pengembang, sehingga Anda dapat lebih yakin bahwa data Anda tetap terlindungi.