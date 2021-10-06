Kerangka kerja Django adalah framework sumber terbuka gratis yang mempercepat pengembangan aplikasi web berbasis bahasa pemrograman Python.
Django—diucapkan “Jango” dan dinamai dari gitaris jazz Django Reinhardt—adalah kerangka kerja sumber terbuka gratis yang pertama kali dirilis pada 2005. Django mendukung “pengembangan cepat serta desain yang bersih dan pragmatis.” Diterapkan pada server web, kerangka kerja ini membantu pengembang dengan cepat membangun frontend web yang kaya fitur, aman, dan dapat diskalakan.
Memulai dengan kerangka kerja Django jauh lebih efisien dibandingkan membangun aplikasi web dari nol, yang mengharuskan Anda membuat backend, API, JavaScript, dan sitemap sendiri. Dengan kerangka kerja web Django, pengembang dapat fokus pada pembuatan fitur aplikasi yang unik sekaligus memperoleh fleksibilitas lebih besar dibandingkan menggunakan alat pengembangan web biasa.
Buletin industri
Tetap terinformasi tentang tren industri yang paling penting—dan menarik—tentang AI, otomatisasi, data, dan di luarnya dengan buletin Think. Lihat Pernyataan Privasi IBM®.
Langganan Anda akan disediakan dalam bahasa Inggris. Anda akan menemukan tautan berhenti berlangganan di setiap buletin. Anda dapat mengelola langganan atau berhenti berlangganan di sini. Lihat Pernyataan Privasi IBM® kami untuk informasi lebih lanjut.
Apakah Anda memerlukan informasi lebih lanjut tentang apa itu Django dan cara penggunaannya? Ingin merasakan pengalaman bekerja dengan aplikasi web yang dibuat menggunakan kerangka kerja Django? IBM® menyediakan tutorial langkah demi langkah untuk memanfaatkan layanan IBM® Cloud dalam melacak aktivitas dan memantau kesehatan aplikasi Kubernetes berbasis Python yang dibangun dengan kerangka kerja web Django dan berjalan di IBM® Cloud.
Dengan banyaknya kerangka kerja web Python yang tersedia, mengapa memilih Django? Meskipun bukan yang paling mudah digunakan atau yang terbaru. Namun, kerangka kerja web Django cocok untuk membangun aplikasi web yang melibatkan skrip lintas situs dan ditujukan untuk menangani banyak pengguna atau fitur kompleks, seperti konektivitas API atau autentikasi pengguna. Berdasarkan jumlah proyek di GitHub, Django juga sangat populer.
Siapa pun yang menguasai bahasa pemrograman Python dan sintaksnya dapat memulai proyek menggunakan kerangka kerja Django untuk membangun aplikasi. (Catatan: Meskipun inti Django sebagian besar ditulis dalam Python, aplikasi admin dan gis contrib tetap menyertakan kode JavaScript.) Namun, pengembang Django tingkat menengah hingga lanjut dapat memanfaatkan model Django dengan lebih optimal, karena fitur ini lebih canggih.
Kerangka kerja web Django telah digunakan lebih dari satu dekade dan telah diuji serta disempurnakan oleh komunitas yang sangat aktif. Django bahkan memiliki organisasi nirlaba, Django Software Foundation, yang mendukung dan mengembangkan kerangka kerja tersebut. Kekuatan terbesar Django adalah kelengkapan fiturnya — dengan lebih dari 10.000 paket, kerangka kerja ini mencakup hampir semua kebutuhan yang diperlukan sebuah aplikasi. Paket-paket tersebut mencakup API, sistem manajemen konten, autentikasi pengguna, validasi formulir, dan perlindungan CAPTCHA.
Basis pengguna kerangka kerja web Django bersifat khusus dan suportif, dipenuhi pengembang berbakat yang berkontribusi mengembangkan, meningkatkan, dan memperbaiki fondasi perangkat lunak Django. Aplikasi Anda dapat memanfaatkan komitmen ini dengan menggunakan paket-paket berkualitas yang tersedia bagi siapa saja yang membangun dengan Django.
Membuat manajemen basis data lebih mirip Python
Memulai proyek Django memungkinkan Anda membangun seluruh model data aplikasi dalam Python tanpa perlu menulis SQL. Dengan pemetaan objek-relasional (ORM), Django mengubah struktur basis data tradisional menjadi kelas Python sehingga lebih mudah digunakan dalam lingkungan Python sepenuhnya. Django-MySQL mendukung tipe data JSON dan fungsi terkait.
Di Django, tabel basis data direpresentasikan sebagai kelas Python. Aplikasi web mengakses dan mengelola data melalui model Django. Kolom basis data diterjemahkan menjadi atribut kelas. Jika Anda terbiasa dengan definisi atribut kelas di Python, Anda dapat dengan mudah merancang dan mengelola basis data di Django.
Kerangka kerja Django menawarkan jalan pintas untuk integrasi penuh dengan basis data aplikasi Anda. Django menyediakan fungsionalitas CRUD (buat, baca, perbarui, hapus), HttpResponse dan penanganan skrip lintas situs, kemampuan manajemen pengguna, fitur administrasi, dan banyak lagi. Anda cukup mengimpor paket, terhubung ke basis data, lalu kembali mengembangkan bagian aplikasi yang membuat produk Anda unik.
Karena Django dirancang untuk pengembangan aplikasi web, dibutuhkan cara mudah untuk membuat HTML dinamis yang menampilkan data spesifik pengguna. Aplikasi Django menyediakan mesin templating bawaan bernama Django Template Language (DTL) untuk menghasilkan HTML dinamis.
Template HTML memungkinkan pengembang Django menggabungkan elemen statis (seperti warna, logo, atau teks) dengan data pengguna (seperti nama atau lokasi) untuk membuat halaman web baru dengan cepat. Dengan pengendalian tampilan model (MVC), jika Anda ingin aplikasi menyapa pengguna dengan nama saat mereka masuk, Anda cukup membuat template yang menampilkan teks statis (“Selamat datang di situs, X”) dan menggunakan placeholder dinamis untuk menampilkan nama pengguna secara otomatis dari basis data. Saat halaman dirender, elemen dinamis dan statis digabungkan untuk menciptakan pengalaman pengguna yang mulus.
Saat menjawab “Apa itu Django,” penting juga menjelaskan fitur keamanan yang ditawarkannya. Aplikasi web sering menjadi target peretas, terutama yang menyimpan informasi login atau data keuangan. Django menyediakan beragam fitur untuk membantu melindungi aplikasi dan penggunanya.
Salah satu risiko terbesar bagi situs yang menerima input pengguna adalah kemungkinan pengguna berbahaya menyisipkan kode yang dapat merusak sistem Anda. Untuk mencegah serangan semacam ini, template Django secara otomatis melakukan escape pada karakter HTML umum dalam data yang dimasukkan pengguna. Misalnya, '<' akan dikonversi secara otomatis menjadi '<' sehingga penyisipan kode berbahaya ke program Anda menjadi sulit. Django juga melindungi dari injeksi SQL dengan menafsirkan ulang perintah tidak sah sehingga pengguna tidak dapat memasukkan kode mereka sendiri ke dalam basis data.
Pengembang juga dapat mengandalkan API Django untuk menerapkan perlindungan cross-site request forgery (CSRF) secara otomatis dengan menyisipkan token rahasia khusus pengguna ke dalam permintaan POST. Dengan demikian, pengembang dapat mencegah pengguna berbahaya menyalin atau memalsukan permintaan POST lain untuk menyamar sebagai pengguna resmi.
Perlindungan Django melampaui fitur keamanan eksplisit: keamanan diperkuat oleh pengalaman dan keahlian komunitas pengguna Django. Jika Anda membangun aplikasi web dari nol, Anda berisiko tanpa sengaja menambahkan kerentanan keamanan ke dalam modul Anda. Paket Django bersifat luas digunakan, bersumber terbuka, dan banyak ditinjau oleh pengembang, sehingga Anda dapat lebih yakin bahwa data Anda tetap terlindungi.
Salah satu tantangan terbesar dalam pengembangan web adalah skalabilitas. Aplikasi Anda harus mampu menangani jumlah koneksi aktif yang dibutuhkan pada waktu tertentu. Jika jumlah koneksi melebihi perkiraan, pengguna akan mengalami kelambatan atau waktu henti. Jika terlalu konservatif, Anda justru membayar bandwidth dan server yang tidak terpakai. Aplikasi Anda harus dapat berkembang seiring bertambahnya pengguna.
Kerangka kerja Django membuat penskalaan lebih mudah. Karena Django dapat mengelola sesi pengguna, Anda bisa menambahkan lebih banyak instance aplikasi dan memindahkan pengalaman pengguna di antaranya tanpa kehilangan data. Banyak pengembang juga menggunakan manajer cache seperti Varnish untuk memuat elemen statis situs.
Anda harus mengonfigurasi manajer cache dengan hati-hati agar tidak meng-cache seluruh situs, termasuk elemen dinamis. Cache yang salah konfigurasi dapat menyebabkan data satu pengguna terlihat oleh pengguna lain. Anda dapat menghindari cache berlebihan dengan memanfaatkan kerangka kerja cache bawaan Django (meski terbatas) bersama manajer cache eksternal untuk mengurangi beban kinerja sambil tetap selektif terhadap data yang disimpan.
Saat menjawab “Apa itu Django,” salah satu jawabannya adalah bahwa ini adalah kerangka kerja web yang dapat diskalakan. Seberapa besar skalabilitasnya? Instagram dan Disqus adalah contoh situs berskala sangat besar yang menggunakan Django untuk mendukung basis pengguna mereka.
Bergabunglah dengan IBM untuk webinar di mana kami mendemonstrasikan cara menemukan ROI nyata melalui inisiatif AI agen, dengan contoh penggunaan di seluruh industri, kasus, dan bahkan kisah sukses IBM sendiri.
Lihat cara menghubungkan tingkat data arsitektur Anda ke tingkatan aplikasi dalam wadah menggunakan FlashSystem dan Red Hat OpenShift—memastikan kinerja, ketahanan, dan skalabilitas.
Dapatkan panduan mendalam tentang merancang, menerapkan, dan menyetel sistem penyimpanan IBM DS8A00. Pelajari cara merampingkan I/O, memastikan ketersediaan yang tinggi, dan memperkuat pemulihan bencana di lingkungan yang sangat penting.
Jelajahi arsitektur dan konsep di balik IBM Storage Ceph. Pelajari cara merancang lapisan data yang dapat diskalakan dan penyembuhan mandiri yang mendukung beban kerja AI, mengkonsolidasikan penyimpanan, dan menurunkan biaya di seluruh aplikasi multi-tingkat.
Insight IDC tentang cara sistem file paralel meningkatkan throughput dan keandalan di tingkat data untuk aplikasi multi-tingkat dengan permintaan tinggi.
Pelajari cara analitik di tingkat data dapat menginformasikan logika aplikasi dan pengalaman front-end untuk pengambilan keputusan yang lebih cerdas.
Jelajahi contoh nyata adopsi AI generatif dalam industri seperti keuangan dan rantai pasokan. Pelajari cara sistem ini didukung oleh arsitektur berlapis modern.
Layanan penyewa tunggal yang dikelola sepenuhnya untuk mengembangkan dan menyediakan aplikasi Java.
Gunakan perangkat lunak dan alat bantu DevOps untuk membangun, menerapkan, dan mengelola aplikasi cloud native di berbagai perangkat dan lingkungan.
Pengembangan aplikasi cloud berarti membangun sekali, mengulangi dengan cepat, dan menerapkan di mana saja.
Layanan Konsultasi Pengembangan Aplikasi IBM Cloud menawarkan panduan pakar dan solusi inovatif untuk menyederhanakan strategi cloud Anda. Bermitralah dengan para pakar cloud dan pengembangan IBM untuk memodernisasi, menskalakan, dan mempercepat aplikasi Anda, sehingga memberikan hasil yang transformatif bagi bisnis Anda.