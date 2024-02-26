6 manfaat silsilah data untuk layanan keuangan

Dalam bisnis, setiap keputusan berkontribusi pada intinya. Itulah mengapa analisis dampak sangat penting—ini memprediksi konsekuensi dari suatu keputusan. Bagaimana satu keputusan akan mempengaruhi pelanggan? Pemangku kepentingan Penjualan?

Silsilah data cukup bermanfaat selama investigasi ini. Karena silsilah data menciptakan lingkungan di mana laporan dan data dapat dipercaya, tim dapat membuat keputusan yang lebih tepat. Silsilah data memberikan keandalan itu—dan banyak lagi.

Salah satu bidang analisis dampak yang sering diabaikan adalah ketahanan TI. Titik buta ini menjadi jelas pada Maret 2021 ketika CNA Financial dilanda serangan ransomware yang menyebabkan gangguan jaringan yang meluas. Email perusahaan diretas, konsumen panik, dan CNA Financial terpaksa membayar tebusan sebesar USD 40 juta, yang merupakan rekor tertinggi. Di sinilah analisis dampak yang didukung silsilah dibutuhkan. Jika Anda mengalami ancaman, Anda harus siap untuk memeranginya, dan tahu persis berapa banyak bisnis Anda akan terpengaruh.

Ketahanan TI juga terancam oleh bencana alam, kesalahan pengguna, kegagalan infrastruktur, transisi cloud, dan banyak lagi. Faktanya, 76% organisasi mengalami insiden selama dua tahun terakhir yang memerlukan rencana pemulihan bencana TI.

Sebagian besar organisasi berjuang dengan analisis dampak karena membutuhkan sumber daya yang signifikan ketika dilakukan secara manual. Namun, dengan pelacakan otomatis dari Manta, lembaga keuangan telah mengalami peningkatan produktivitas tim teknik hingga 40% setelah menggunakan silsilah data.