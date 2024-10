Sejarah unit pemrosesan pusat (CPU)

Tampaknya sangat dramatis, tetapi pada tahun 1943, nasib dunia benar-benar tergantung di keseimbangan. Hasil Perang Dunia II (1939-1945) masih belum dapat diputuskan, dan baik pasukan Sekutu maupun pasukan Poros dengan penuh semangat mencari segala jenis keunggulan teknologi untuk mendapatkan pengaruh atas musuh.

Perangkat komputer masih dalam tahap awal ketika sebuah proyek yang monumental seperti Proyek Manhattan diciptakan. Pemerintah AS mempekerjakan sekelompok engineer dari Moore School of Electrical Engineering di University of Pennsylvania. Misi ini meminta mereka untuk membangun komputer elektronik yang mampu menghitung jumlah yardage untuk tabel jarak artileri.

Proyek ini dipimpin oleh John Mauchly dan J. Presper Eckert, Jr. atas permintaan militer. Pekerjaan dimulai pada proyek ini pada awal 1943 dan tidak berakhir sampai 3 tahun kemudian.

Kreasi yang dihasilkan oleh proyek ini, yang dijuluki sebagai ENIAC, singkatan dari “Electronic Numerical Integrator and Computer”, merupakan instalasi besar yang membutuhkan ruang lantai 1.500. kaki persegi, belum lagi 17.000 tabung vakum kaca, 70.000 resistor, 10.000 kapasitor, 6.000 sakelar, dan 1.500 relay. Dalam mata uang 2024, proyek ini akan menelan biaya 6,7 juta USD.

Ini dapat memproses hingga 5.000 persamaan per detik (tergantung pada persamaan), jumlah yang luar biasa saat dilihat dari sudut pandang historis. Karena ukurannya yang besar, ENIAC sangat besar sehingga orang dapat berdiri di dalam CPU dan memprogram mesin dengan menyambungkan kembali koneksi antara unit fungsional dalam mesin.

ENIAC digunakan oleh Angkatan Darat AS selama sisa Perang Dunia II. Tetapi ketika konflik itu berakhir, Perang Dingin dimulai dan ENIAC diberi perintah baru. Kali ini, itu akan melakukan perhitungan yang membantu pembuatan bom dengan kekuatan ledakan lebih dari seribu kali lipat dari senjata atom yang mengakhiri Perang Dunia II: bom hidrogen.