Blockchain sebagai inti ekosistem operator telekomunikasi

Telekomunikasi adalah aspek utama dalam kehidupan kita sehari-hari: kita selalu terhubung berkat ponsel kita dan ini adalah kenyataan bagi sebagian besar dari kita di planet ini. Penyedia layanan komunikasi, yang lebih dikenal sebagai operator telekomunikasi, telah membangun jaringan infrastruktur dan hubungan bisnis selama beberapa dekade terakhir.
Tren baru industri — mobile global, Internet of Thing, dan 5G — menimbulkan tantangan dan pendekatan bisnis baru. Proyek terbaru dalam industri menunjukkan bahwa blockchain adalah teknologi yang dapat mendukung transformasi industri.
Pada tahun 2018, 93 juta orang Amerika bepergian ke luar negeri, menurut Kantor Perjalanan dan Pariwisata Nasional Departemen Perdagangan AS. Tentu saja, mereka semua memiliki ponsel. Ketika mereka mendarat di negara asing, ponsel mereka terhubung ke jaringan asing. Operator Amerika menagih mereka untuk setiap panggilan telepon, pesan teks, atau data yang dikonsumsi di luar negeri melalui jaringan asing. Di bagian backend, penyedia jaringan asing membebankan biaya kepada penyedia jaringan Amerika untuk mengizinkan pelanggan menggunakan infrastruktur lokal.
Sekarang bayangkan skenario ini berulang untuk jutaan orang yang melakukan perjalanan setiap hari melintasi negara mana pun di dunia, atau jutaan orang yang melakukan panggilan internasional dari rumah atau kantor mereka ke negara lain. Anda bisa mendapatkan gambaran tentang berapa banyak operator data yang perlu dikelola untuk berhasil saling menagih untuk layanan ini.
Setiap bulan miliaran transaksi perlu dilacak, divalidasi, direkonsiliasi, dikliring, dan diselesaikan berdasarkan perjanjian internasional yang kompleks antara pihak-pihak yang bersaing. Itu membuat skenario ideal di mana blockchain dapat merampingkan operasi dan mengangkat operator dari beban proses manual, sengketa hukum, dan biaya yang tidak terduga.
Beberapa organisasi industri telekomunikasi, seperti GSMA dan Jaringan Blockchain Komunikasi yang didukung oleh ITW GLF, menunjukkan ketertarikan pada blockchain sebagai solusi pilihan untuk pengelolaan transaksi bervolume tinggi.
Alasan utama dari pilihan ini adalah untuk memecahkan masalah di seluruh industri, mereka mencari solusi di seluruh industri. Jaringan blockchain, melalui teknologi buku besar terdistribusi, dapat memberikan jangkauan dan tata kelola yang diperlukan untuk mendorong standar bersama di antara para pesaing di sektor yang sama dengan cara yang kolaboratif.
Selain itu, blockchain memungkinkan ekosistem yang terbuka dan dapat dioperasikan berdasarkan standar bersama, di mana setiap pemain dapat membawa data mereka sendiri, membagikannya dengan aman dan berkontribusi pada pencapaian tujuan bisnis mereka.
Melihat lebih dekat pada proses spesifik kliring dan penyelesaian transaksi dalam jumlah besar, blockchain memiliki kemampuan yang sangat cocok dengan masalah yang dihadapi oleh operator.
Blockchain memungkinkan para pihak untuk melihat data yang sama — nilai, volume, dan banyak lagi — untuk setiap transaksi. Kontrak pintar menerjemahkan perjanjian kompleks ke dalam kode digital, sehingga tidak perlu dieksekusi secara manual lagi. Mekanisme konsensus mengurangi perselisihan pada akhir proses penyelesaian.
Kemampuan ini memungkinkan perusahaan telekomunikasi untuk menghemat waktu dan tenaga kerja khusus yang didedikasikan untuk proses manual dan untuk mengurangi uang tunai yang terikat dalam perselisihan.
Industri telekomunikasi menghadapi salah satu pergeseran terbesar dalam sejarahnya dengan hadirnya Internet of Things dan 5G. Kedua teknologi mendukung substitusi suara ke data. Dahulu, suara adalah pendorong volume transaksi yang besar tetapi sekarang data memiliki pangsa yang lebih besar dan berkembang berkat peran mesin dalam menghasilkan input IoT dalam jumlah besar.
Data yang berlimpah dan terus bertumbuh memberikan tantangan bagi operator untuk menyimpan, mengelola, dan bertukar informasi tersebut untuk mendorong nilai bisnis. Blockchain dapat menjadi platform yang memungkinkan contoh penggunaan bernilai tinggi dan inovatif seperti kontrol akses data (memberdayakan pengguna akhir untuk memutuskan bagaimana dan siapa yang harus memiliki akses ke data yang mereka hasilkan), identitas perangkat (mengintegrasikan blockchain, IoT, dan keamanan untuk merekam perangkat di jaringan dan mencegah penggunaan berbahaya) atau pertukaran data (membuat pasar digital data yang dapat diakses di mana pemasok data dihargai oleh konsumen data).
Industri telekomunikasi sedang memperkuat ekosistem globalnya dan mencari teknologi yang mendorong kolaborasi dan kreativitas. Blockchain sangat cocok dan dapat memungkinkan efisiensi yang lebih besar dan kemampuan baru yang belum dijelajahi.