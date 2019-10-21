Blockchain sebagai inti ekosistem operator telekomunikasi

Beberapa organisasi industri telekomunikasi, seperti GSMA dan Jaringan Blockchain Komunikasi yang didukung oleh ITW GLF, menunjukkan ketertarikan pada blockchain sebagai solusi pilihan untuk pengelolaan transaksi bervolume tinggi.

Alasan utama dari pilihan ini adalah untuk memecahkan masalah di seluruh industri, mereka mencari solusi di seluruh industri. Jaringan blockchain, melalui teknologi buku besar terdistribusi, dapat memberikan jangkauan dan tata kelola yang diperlukan untuk mendorong standar bersama di antara para pesaing di sektor yang sama dengan cara yang kolaboratif.

Selain itu, blockchain memungkinkan ekosistem yang terbuka dan dapat dioperasikan berdasarkan standar bersama, di mana setiap pemain dapat membawa data mereka sendiri, membagikannya dengan aman dan berkontribusi pada pencapaian tujuan bisnis mereka.

Melihat lebih dekat pada proses spesifik kliring dan penyelesaian transaksi dalam jumlah besar, blockchain memiliki kemampuan yang sangat cocok dengan masalah yang dihadapi oleh operator.

Blockchain memungkinkan para pihak untuk melihat data yang sama — nilai, volume, dan banyak lagi — untuk setiap transaksi. Kontrak pintar menerjemahkan perjanjian kompleks ke dalam kode digital, sehingga tidak perlu dieksekusi secara manual lagi. Mekanisme konsensus mengurangi perselisihan pada akhir proses penyelesaian.

Kemampuan ini memungkinkan perusahaan telekomunikasi untuk menghemat waktu dan tenaga kerja khusus yang didedikasikan untuk proses manual dan untuk mengurangi uang tunai yang terikat dalam perselisihan.