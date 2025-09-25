Gunakan bahasa Java™ yang sudah dikenal atau sederhanakan pengembangan dengan Kotlin





Apakah organisasi Anda berencana meluncurkan aplikasi seluler baru? Mungkin para eksekutif ingin memperluas ke saluran penjualan baru, melengkapi teknisi lapangan dengan cara yang lebih mudah untuk mengumpulkan data, atau memberikan akses yang cepat dan nyaman kepada karyawan untuk mendapatkan informasi manfaat.

Android mungkin merupakan platform yang ideal untuk memulai perjalanan pengembangan aplikasi seluler Anda. Dengan lebih dari dua miliar pengguna Android di seluruh dunia, pengembangan untuk Android dapat membantu terhubung dengan lebih banyak pelanggan, mitra, dan karyawan.

Ketika membangun aplikasi pertama, Anda akan menemukan bahwa lingkungan pengembangan terbuka Android memiliki hambatan yang rendah untuk masuk. Anda mungkin sudah akrab dengan Java, bahasa asli Android (dan jika belum, lihat "Apa itu Java?"). Dan tidak seperti pengembangan aplikasi iOS, yang mengharuskan Anda menggunakan Mac, Android memungkinkan Anda mengembangkan aplikasi menggunakan hampir semua desktop atau laptop.

Baik Anda berencana untuk merilis aplikasi secara eksklusif di Android atau mempertimbangkan pengembangan untuk Android dan iOS, memahami cara memulai dan mengikuti beberapa praktik terbaik dapat membantu memastikan proses pengembangan yang efisien dan sukses.