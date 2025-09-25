Apakah organisasi Anda berencana meluncurkan aplikasi seluler baru? Mungkin para eksekutif ingin memperluas ke saluran penjualan baru, melengkapi teknisi lapangan dengan cara yang lebih mudah untuk mengumpulkan data, atau memberikan akses yang cepat dan nyaman kepada karyawan untuk mendapatkan informasi manfaat.
Android mungkin merupakan platform yang ideal untuk memulai perjalanan pengembangan aplikasi seluler Anda. Dengan lebih dari dua miliar pengguna Android di seluruh dunia, pengembangan untuk Android dapat membantu terhubung dengan lebih banyak pelanggan, mitra, dan karyawan.
Ketika membangun aplikasi pertama, Anda akan menemukan bahwa lingkungan pengembangan terbuka Android memiliki hambatan yang rendah untuk masuk. Anda mungkin sudah akrab dengan Java, bahasa asli Android (dan jika belum, lihat "Apa itu Java?"). Dan tidak seperti pengembangan aplikasi iOS, yang mengharuskan Anda menggunakan Mac, Android memungkinkan Anda mengembangkan aplikasi menggunakan hampir semua desktop atau laptop.
Baik Anda berencana untuk merilis aplikasi secara eksklusif di Android atau mempertimbangkan pengembangan untuk Android dan iOS, memahami cara memulai dan mengikuti beberapa praktik terbaik dapat membantu memastikan proses pengembangan yang efisien dan sukses.
Untuk memulai pengembangan Android, Anda memerlukan Java Development Kit (JDK) gratis dan Android Software Development Kit (SDK) gratis. Kedua kit pengembangan ini mencakup semua layanan, alat, dan pustaka yang diperlukan untuk pengembangan Android, meskipun Anda bisa mengembangkan aplikasi Anda dengan berbagai layanan dan pustaka pihak ketiga yang bersifat open source. Setelah Anda mengetahui apa yang diinginkan dari aplikasi, tidak ada kekurangan pustaka untuk mendukung dan membangunnya.
SDK ini mencakup lingkungan pengembangan terintegrasi (IDE) Android Studio yang kuat dari Google. Dengan editor kode, perancang UI, dan emulator, Android Studio adalah platform pilihan untuk mengembangkan aplikasi Android yang unggul. Android Studio berjalan di Windows, MacOS, dan Unix, memberi Anda lebih banyak pilihan untuk perangkat keras pengembangan. Anda juga akan menggunakan Android Studio untuk menyebarkan aplikasi Anda ke Google Play Store dalam proses pengembangan.
Meskipun Java secara luas dianggap sebagai bahasa resmi aplikasi Android, ada bahasa baru yang perlu dipertimbangkan: Kotlin. Pada tahun 2017, Google menjadikan Kotlin sebagai bahasa Android resmi, dan sejak saat itu menjadi pilihan populer bagi para pengembang. Meskipun Java adalah bahasa yang familiar dan nyaman, Kotlin mungkin menawarkan sejumlah keunggulan dibandingkan Java.
Pertama, Kotlin tidak terlalu rumit untuk digunakan dibandingkan Java. Ini juga lebih efisien, membutuhkan lebih sedikit kode tertulis untuk menyelesaikan tugas yang sama. Hasilnya, Kotlin dapat membuat kode Anda lebih mudah dipahami oleh pengembang lain.
Kotlin juga dapat membantu mengurangi kesalahan. Salah satu potensi masalah terbesar dalam pengembangan Java adalah pengecualian referensi null, ketika program mencoba mengakses variabel referensi sebelum Anda mengarahkan referensi ke sebuah objek. Hal ini dapat menghentikan seluruh aplikasi Anda. Kotlin menghindari masalah ini dengan membatasi objek mana yang dapat menunjuk ke referensi null. Ini juga menawarkan tes yang signifikan untuk membantu mencegah pengecualian penunjuk nol.
Karena setiap aplikasi seluler berbeda, tidak ada strategi tunggal untuk mencapai kesuksesan. Namun, beberapa tip berlaku untuk hampir semua aplikasi:
Aplikasi seluler harus ringan untuk mengakomodasi keterbatasan CPU, memori, dan penyimpanan perangkat seluler. Jika Anda perlu mengembangkan aplikasi yang lebih canggih dan intensif sumber daya daripada yang dapat ditangani oleh perangkat Android pada umumnya, lihatlah cloud. Android memiliki opsi yang tak tertandingi untuk integrasi dengan layanan cloud, yang dapat membantu Anda mengurangi kebutuhan sumber daya sekaligus meningkatkan kemampuan aplikasi.
Salah satu layanan cloud termudah untuk diterapkan adalah pemberitahuan push. Dengan pemberitahuan push berbasis cloud, Anda dapat dengan mudah mengirim pesan ke seluruh basis pengguna, pengguna tertentu, atau bahkan satu orang. Jika Anda tidak perlu mengandalkan aplikasi itu sendiri untuk mengirim pesan, Anda dapat mengubah konten dengan cepat atau pesan waktu turun tanpa harus menerapkan pembaruan ke aplikasi Anda.
IBM Watson® menawarkan beberapa layanan berbasis cloud yang paling populer dan kuat. Manfaatkan layanan Watson untuk menganalisis data, mendukung chatbot, atau mengklasifikasikan gambar.
Selain meningkatkan efisiensi aplikasi Anda saat berjalan di perangkat seluler dan menambah fungsionalitasnya, cloud dapat membantu Anda mengurangi infrastruktur backend yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi. Misalnya, Anda dapat membuat API atau menggunakan API yang sudah ada yang menghubungkan aplikasi ke cloud, sehingga menghilangkan kebutuhan akan server di backend aplikasi Anda. Dengan menggunakan penyedia function-as-a-service (FaaS), Anda dapat mengganti panggilan server dengan instance khusus dari tindakan yang Anda butuhkan. Hal ini tidak hanya mengurangi beban kinerja, tetapi juga menawarkan solusi penskalaan yang hemat biaya — Anda hanya membayar ketika suatu tindakan terjadi.
Setelah Anda merancang, mengembangkan, dan menguji aplikasi, saatnya untuk membagikannya dengan pelanggan, karyawan, atau mitra. Dengan Android, Anda dapat mendistribusikan aplikasi melalui situs, memungkinkan pengguna menginstal aplikasi langsung ke perangkat mereka. Saat mendistribusikan ke audiens internal, Anda dapat menghosting aplikasi Anda di situs intranet sebagai unduhan langsung.
Gunakan Google Play Store — toko resmi Android — untuk mendistribusikan aplikasi Anda secara lebih luas. Misalnya, Anda mungkin ingin mendistribusikan ke pelanggan global atau audiens mitra. (Anda juga dapat menggunakan Google Play untuk mendistribusikan aplikasi perusahaan pribadi secara internal kepada karyawan organisasi Anda). Untuk mendistribusikan aplikasi melalui Google Play, Anda harus bergabung dengan program pengembang Android dan membayar biaya tahunan sebesar USD 25. Google Play Store mengharuskan aplikasi publik untuk memenuhi serangkaian standar kualitas sebelum dapat dipublikasikan ke toko. Setelah aplikasi disetujui, Anda dapat menggunakan Android Studio untuk menandatangani dan mempublikasikan aplikasi ke Google Play Store.
