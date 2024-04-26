Kami tahu bahwa memahami masalah teknis klien sangat penting untuk memberikan layanan dukungan yang efektif. Perusahaan menuntut solusi yang cepat dan akurat untuk masalah teknis mereka, yang mengharuskan tim dukungan memiliki pengetahuan teknis yang mendalam dan menyampaikan rencana tindakan dengan jelas. Alat dukungan tertanam produk atau online, seperti asisten virtual, dapat mendorong interaksi dukungan yang lebih tepat dan efisien dengan layanan mandiri klien.
Sekitar 85% eksekutif mengatakan bahwa AI generatif akan berinteraksi langsung dengan pelanggan dalam dua tahun ke depan. Mereka yang menerapkan pencarian layanan mandiri ke dalam situs dan alat mereka dapat menjadi semakin efektif lebih cepat dengan AI generatif. AI generatif dapat belajar dari kumpulan data yang luas dan dapat menghasilkan balasan yang bernuansa dan dipersonalisasi. Kemampuan untuk memahami konteks yang mendasari suatu pertanyaan (mempertimbangkan variabel seperti nada, sentimen, dan konteks) memberdayakan AI untuk memberikan respons yang selaras dengan kebutuhan spesifik pengguna, dilengkapi otomatisasi yang dapat menjalankan tugas, seperti membuka tiket untuk memesan suku cadang pengganti.
Bahkan ketika muncul topik yang tidak dapat diselesaikan oleh asisten virtual sendiri, otomatisasi dapat dengan mudah menghubungkan klien dengan agen langsung yang dapat membantu. Jika ditingkatkan ke agen langsung, ringkasan riwayat percakapan yang dihasilkan AI dapat diberikan, sehingga mereka dapat dengan lancar melanjutkan dari posisi yang ditinggalkan asisten virtual.
Sebagai pengembang AI, IBM bekerja dengan ribuan klien untuk membantu mereka menanamkan teknologi ke seluruh perusahaan mereka untuk mendapatkan tingkat insight dan efisiensi baru. Sebagian besar pengalaman kami berasal dari penerapan AI dalam proses dan alat kami sendiri, yang kemudian dapat kami hadirkan ke keterlibatan klien.
Klien kami memberi tahu bahwa bisnis mereka memerlukan proses dukungan proaktif yang efisien yang dapat mengantisipasi kebutuhan pengguna yang mengarah pada respons lebih cepat, meminimalkan waktu henti, dan masalah pada masa mendatang.
IBM® Technology Lifecycle Services (TLS) memanfaatkan kemampuan AI dan otomatisasi untuk menawarkan layanan dukungan yang efisien kepada klien IBM melalui berbagai saluran, termasuk obrolan, email, telepon, dan web. Mengintegrasikan AI dan otomatisasi ke dalam alat dan operasi layanan dukungan pelanggan kami sangat penting untuk memperkuat efisiensi dan meningkatkan pengalaman klien secara keseluruhan:
AI generatif menawarkan keuntungan lain dengan membedakan pola dan insight dari data yang dikumpulkannya, direkayasa untuk membantu agen pendukung mengatasi masalah kompleks dengan jauh lebih mudah. Kemampuan ini memberikan agen visibilitas yang komprehensif tentang situasi dan riwayat klien, memberdayakan mereka untuk menawarkan bantuan yang lebih tepat. Selain itu, AI dapat menghasilkan ringkasan otomatis, komunikasi dan rekomendasi yang disesuaikan, seperti mengajarkan klien tentang penggunaan produk yang lebih baik, dan menawarkan insight berharga untuk pengembangan layanan baru.
Di IBM TLS dengan akses ke teknologi watsonx dan alat otomatisasi, kami telah membangun layanan untuk membantu teknisi pendukung kami bekerja lebih produktif dan efisien. Ini mencakup:
Memenuhi kebutuhan dan harapan klien dalam dukungan teknis melibatkan perpaduan yang terkoordinasi antara keahlian teknis, komunikasi yang baik, penggunaan alat yang efektif, dan pemecahan masalah yang proaktif. AI generatif mengubah layanan pelanggan dengan memperkenalkan percakapan dinamis dan sadar konteks yang melampaui interaksi question and answer sederhana. Ini mengarah pada interaksi yang disempurnakan dan berpusat pada pengguna. Selain itu, sistem ini dapat mengotomatiskan tugas, menganalisis data untuk mengidentifikasi pola dan insight, serta memfasilitasi penyelesaian masalah pelanggan dengan lebih cepat.