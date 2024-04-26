Kami tahu bahwa memahami masalah teknis klien sangat penting untuk memberikan layanan dukungan yang efektif. Perusahaan menuntut solusi yang cepat dan akurat untuk masalah teknis mereka, yang mengharuskan tim dukungan memiliki pengetahuan teknis yang mendalam dan menyampaikan rencana tindakan dengan jelas. Alat dukungan tertanam produk atau online, seperti asisten virtual, dapat mendorong interaksi dukungan yang lebih tepat dan efisien dengan layanan mandiri klien.

Sekitar 85% eksekutif mengatakan bahwa AI generatif akan berinteraksi langsung dengan pelanggan dalam dua tahun ke depan. Mereka yang menerapkan pencarian layanan mandiri ke dalam situs dan alat mereka dapat menjadi semakin efektif lebih cepat dengan AI generatif. AI generatif dapat belajar dari kumpulan data yang luas dan dapat menghasilkan balasan yang bernuansa dan dipersonalisasi. Kemampuan untuk memahami konteks yang mendasari suatu pertanyaan (mempertimbangkan variabel seperti nada, sentimen, dan konteks) memberdayakan AI untuk memberikan respons yang selaras dengan kebutuhan spesifik pengguna, dilengkapi otomatisasi yang dapat menjalankan tugas, seperti membuka tiket untuk memesan suku cadang pengganti.

Bahkan ketika muncul topik yang tidak dapat diselesaikan oleh asisten virtual sendiri, otomatisasi dapat dengan mudah menghubungkan klien dengan agen langsung yang dapat membantu. Jika ditingkatkan ke agen langsung, ringkasan riwayat percakapan yang dihasilkan AI dapat diberikan, sehingga mereka dapat dengan lancar melanjutkan dari posisi yang ditinggalkan asisten virtual.

Sebagai pengembang AI, IBM bekerja dengan ribuan klien untuk membantu mereka menanamkan teknologi ke seluruh perusahaan mereka untuk mendapatkan tingkat insight dan efisiensi baru. Sebagian besar pengalaman kami berasal dari penerapan AI dalam proses dan alat kami sendiri, yang kemudian dapat kami hadirkan ke keterlibatan klien.

Klien kami memberi tahu bahwa bisnis mereka memerlukan proses dukungan proaktif yang efisien yang dapat mengantisipasi kebutuhan pengguna yang mengarah pada respons lebih cepat, meminimalkan waktu henti, dan masalah pada masa mendatang.