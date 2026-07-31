Pengembangan perangkat lunak modern kini menghasilkan lebih banyak kode dan kompleksitas dibandingkan sebelumnya. Alat pengembangan yang dibantu AI sekarang dapat menghasilkan logika aplikasi, file konfigurasi, dan definisi infrastruktur dalam hitungan detik. Namun sebagian besar aplikasi dibangun dari ekosistem besar perpustakaan sumber terbuka, API, gambar kontainer, dan infrastruktur sebagai template kode (IaC).

Siklus pengembangan dan penerapan kini lebih dari sekadar menulis dan merilis kode untuk mencakup penyediaan infrastruktur dan delivery pipeline otomatis. Oleh karena itu, risiko tidak lagi terbatas pada kode saja tetapi mencakup seluruh siklus hidup.

Meskipun model baru ini mempercepat inovasi dan meningkatkan efisiensi, model ini juga menciptakan tantangan baru: kerentanan, konfigurasi yang tidak aman, dan rahasia yang terungkap dapat memasuki basis kode tanpa visibilitas langsung. Bahkan ketika kode berhasil dikompilasi dan melewati pengujian otomatis, risiko tersembunyi mungkin masih ada di seluruh dependensi, konfigurasi infrastruktur, dan integrasi layanan. Selain itu, banyak organisasi masih beroperasi dengan alat yang terfragmentasi dan otomatisasi terbatas, sehingga memperlambat eksekusi di seluruh pengembangan dan penerapan. Kesalahan konfigurasi tetap menjadi sumber utama pelanggaran keamanan, dan standar yang tidak konsisten mendorong pengeluaran cloud yang tidak perlu dan menghambat skalabilitas.

Penelitian dari Omdia, sebuah kelompok riset teknologi, menyoroti seberapa cepat lingkungan pembangunan berkembang. Hampir dua pertiga organisasi sudah menggunakan alat pengembangan AI generatif, sementara lebih dari setengahnya sekarang menyediakan infrastruktur cloud melalui IaC.1

Meskipun dapat mendorong kecepatan dan skalabilitas, kemajuan ini juga meningkatkan potensi kesalahan konfigurasi dan risiko sistemik. Mengatasi semua masalah ini bukan hanya soal memperbaiki titik permasalahan. Kita perlu menciptakan pendekatan yang lebih proaktif, terstandarisasi, dan otomatis untuk mengidentifikasi risiko sejak dini — di kedua siklus hidup. Organisasi yang melakukan pendekatan ini dengan baik dapat bergerak lebih cepat, mengurangi biaya, dan membangun sistem yang lebih aman dan tangguh.

Delapan praktik berikut dapat membantu tim pengembangan mengidentifikasi dan mengelola risiko lebih cepat.