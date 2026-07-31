Panduan praktis untuk menemukan kerentanan lebih cepat—sebelum menunda jadwal penyelesaian atau mencapai produksi
Pengembangan perangkat lunak modern kini menghasilkan lebih banyak kode dan kompleksitas dibandingkan sebelumnya. Alat pengembangan yang dibantu AI sekarang dapat menghasilkan logika aplikasi, file konfigurasi, dan definisi infrastruktur dalam hitungan detik. Namun sebagian besar aplikasi dibangun dari ekosistem besar perpustakaan sumber terbuka, API, gambar kontainer, dan infrastruktur sebagai template kode (IaC).
Siklus pengembangan dan penerapan kini lebih dari sekadar menulis dan merilis kode untuk mencakup penyediaan infrastruktur dan delivery pipeline otomatis. Oleh karena itu, risiko tidak lagi terbatas pada kode saja tetapi mencakup seluruh siklus hidup.
Meskipun model baru ini mempercepat inovasi dan meningkatkan efisiensi, model ini juga menciptakan tantangan baru: kerentanan, konfigurasi yang tidak aman, dan rahasia yang terungkap dapat memasuki basis kode tanpa visibilitas langsung. Bahkan ketika kode berhasil dikompilasi dan melewati pengujian otomatis, risiko tersembunyi mungkin masih ada di seluruh dependensi, konfigurasi infrastruktur, dan integrasi layanan. Selain itu, banyak organisasi masih beroperasi dengan alat yang terfragmentasi dan otomatisasi terbatas, sehingga memperlambat eksekusi di seluruh pengembangan dan penerapan. Kesalahan konfigurasi tetap menjadi sumber utama pelanggaran keamanan, dan standar yang tidak konsisten mendorong pengeluaran cloud yang tidak perlu dan menghambat skalabilitas.
Penelitian dari Omdia, sebuah kelompok riset teknologi, menyoroti seberapa cepat lingkungan pembangunan berkembang. Hampir dua pertiga organisasi sudah menggunakan alat pengembangan AI generatif, sementara lebih dari setengahnya sekarang menyediakan infrastruktur cloud melalui IaC.1
Meskipun dapat mendorong kecepatan dan skalabilitas, kemajuan ini juga meningkatkan potensi kesalahan konfigurasi dan risiko sistemik. Mengatasi semua masalah ini bukan hanya soal memperbaiki titik permasalahan. Kita perlu menciptakan pendekatan yang lebih proaktif, terstandarisasi, dan otomatis untuk mengidentifikasi risiko sejak dini — di kedua siklus hidup. Organisasi yang melakukan pendekatan ini dengan baik dapat bergerak lebih cepat, mengurangi biaya, dan membangun sistem yang lebih aman dan tangguh.
Delapan praktik berikut dapat membantu tim pengembangan mengidentifikasi dan mengelola risiko lebih cepat.
Banyak pemeriksaan keamanan tradisional terjadi setelah kode telah bergerak melalui berbagai tahapan dalam alur pengembangan.
Ketika kerentanan ditemukan terlambat, pengembang harus meninjau kembali perubahan sebelumnya, dan tim keamanan harus melakukan triase pada sejumlah besar temuan. Sementara tim menyelesaikan masalah yang mungkin pernah diidentifikasi sebelumnya, jadwal rilis mungkin tertunda .
Memperkenalkan deteksi risiko selama pengembangan sehingga tim dapat mengidentifikasi kerentanan saat kode masih ditulis. Menyelesaikan masalah saat konteks pengembangan masih segar membantu mencegah risiko menyebar lebih jauh dalam pipeline dan mengurangi remediasi tahap akhir yang mahal.
Pengembang menghabiskan sebagian besar waktu mereka bekerja dalam lingkungan terintegrasi dan repositori kode. Insight keamanan yang hanya muncul di dasbor eksternal atau laporan tahap akhir sering kali muncul tanpa konteks yang diperlukan oleh developer untuk mengambil tindakan cepat.
Sematkan insight risiko secara langsung dalam alur kerja pengembang untuk membantu engineer mengidentifikasi potensi kerentanan saat menulis atau meninjau kode. Temuan keamanan ini dapat menyoroti:
Jika sinyal-sinyal ini dapat ditampilkan di sepanjang proses pengembangan, tim akan mampu menyelesaikan masalah lebih awal dan mempertahankan kemajuan.
Aplikasi modern bergantung pada beberapa komponen di luar kode aplikasi. Perpustakaan sumber terbuka, gambar kontainer, konfigurasi infrastruktur, API, dan templat penerapan semuanya memengaruhi cara aplikasi beroperasi dalam produksi. Visibilitas di beberapa lapisan tumpukan aplikasi memungkinkan deteksi risiko yang efektif:
Menganalisis lapisan-lapisan ini secara bersama-sama dapat membantu deteksi kerentanan yang mungkin diabaikan oleh pemindaian kode terisolasi.
Banyak risiko perangkat lunak modern muncul melalui hubungan antar komponen dan bukan melalui satu bagian kode. Misalnya, ketergantungan yang rentan dapat dieksploitasi hanya ketika dikombinasikan dengan paparan layanan tertentu. Konfigurasi infrastruktur dapat secara tidak sengaja membuat jalur akses baru antar layanan.
Ketika aplikasi menjadi lebih terdistribusi dan modular, interaksi ini menjadi lebih kompleks. Memahami bagaimana kode, dependensi, dan infrastruktur berfungsi bersama di seluruh lingkungan memberikan pandangan yang lebih menyeluruh tentang risiko aplikasi dan membantu mendeteksi masalah yang mungkin terlewatkan oleh pemeriksaan keamanan tradisional.
Alat keamanan dapat menghasilkan sejumlah besar temuan di berbagai lingkungan pengembangan modern. Tetapi tidak setiap kerentanan mewakili tingkat risiko yang sama. Kerentanan yang memengaruhi layanan yang berinteraksi langsung dengan pelanggan mungkin memerlukan remediasi segera, tetapi masalah yang sama di lingkungan pengembangan mungkin menimbulkan risiko yang lebih rendah.
Konteks yang menghubungkan kerentanan dengan perilaku aplikasi, paparan infrastruktur, dan lingkungan produksi membantu tim fokus pada masalah dengan dampak potensial terbesar. Memprioritaskan remediasi berdasarkan risiko dunia nyata membantu tim pengembangan dan keamanan menyelesaikan masalah yang paling penting dengan cepat, tanpa menghambat kemajuan pengembangan.
Penyediaan manual melalui antarmuka grafis point-and-click (GUI) atau skrip kustom seringkali rentan terhadap kesalahan dan tidak efisien digunakan dalam skala besar.Penyediaan "ClickOps" menyebabkan penerapan yang tidak konsisten dengan sedikit kesempatan untuk penggunaan kembali dan kolaborasi antar tim.
Dengan menentukan jejak infrastruktur yang tepat dalam modul, tim operasi menyediakan infrastruktur yang mereka butuhkan tanpa penyediaan berlebihan yang boros dan mahal, memberdayakan organisasi untuk secara efisien memberikan infrastruktur yang disetujui, aman, dan standar. Pendekatan ini dapat dilakukan melalui:
Penyediaan yang cepat membuka kemungkinan besar, tetapi organisasi perlu menjaga keamanan, kepatuhan, dan mencegah kelebihan penyediaan.
Konsep terkait dengan IAc adalah kebijakan sebagai kode (PAc). Dengan pendekatan ini, kebijakan organisasi seperti keamanan, kepatuhan, dan aturan tata kelola lainnya direpresentasikan sebagai kode, sama seperti infrastruktur.
Dan sama seperti IaC, mengubah kebijakan menjadi kode membantu pelanggan untuk mengotomatisasi, berkolaborasi, dan mengaudit tata kelola mereka. Manfaat utamanya adalah bahwa kebijakan dapat dijalankan secara proaktif — sebelum infrastruktur yang tidak sesuai aturan dibuat — dan bukan secara reaktif, setelah semuanya terlambat.
Menerapkan PaC dengan:
Infrastruktur penyediaan memerlukan akses aman ke sumber daya cloud; namun, mengelola kredensial di seluruh penyedia dan peran tetap menjadi tantangan yang besar bagi banyak organisasi.
Akses harus diatur oleh kontrol berbasis peran dan prinsip hak akses minimum untuk membantu memastikan bahwa pengguna dan sistem hanya memiliki izin yang mereka butuhkan. Mengganti rahasia statis yang sudah lama dengan kredensial berjangka waktu singkat yang dihasilkan secara dinamis mengurangi risiko paparan, membatasi penggunaan kembali kredensial, dan menyederhanakan manajemen siklus hidup kredensial.
Pendekatan ini tidak hanya memperkuat keamanan tetapi juga membantu organisasi memenuhi persyaratan kepatuhan dengan menjalankan kontrol akses yang lebih ketat dan mengurangi kemungkinan kebocoran kredensial di seluruh siklus penerapan.
Sistem perangkat lunak terus berkembang seiring dengan percepatan praktik pengembangan — dan evolusi itu sekarang meluas sepenuhnya ke fase penerapan. Kode yang dihasilkan AI, ekosistem sumber terbuka, dan infrastruktur yang dapat diprogram memungkinkan tim membangun aplikasi kuat dengan lebih cepat dari sebelumnya. Namun pada saat yang bersamaan, praktik-praktik tersebut juga memunculkan lapisan risiko baru dalam proses pengembangan dan penerapan.
Organisasi yang mampu melihat insight risiko lebih awal dalam siklus pengembangan dapat mengurangi munculnya gangguan di tahap akhir dan membantu pengembang menyelesaikan masalah saat konteks pengembangan masih segar. Memperluas pendekatan ini ke dalam penerapan—melalui penyediaan infrastruktur standar, penegakan kebijakan, dan manajemen kredensial dinamis—membantu memastikan bahwa keamanan diterapkan secara konsisten saat sistem bergerak menuju produksi.
Dengan menanamkan praktik-praktik ini di seluruh siklus hidup, organisasi dapat mengamankan lingkungan mereka dengan lebih baik, meningkatkan konsistensi operasional, dan mempertahankan kontrol saat mereka meningkatkan skala.
1 Developer-Focused Security to Fuel Productivity and Growth, Omdia, 2026.