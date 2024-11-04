Komposisi Quantum dan masa depan AI dalam musik

Saya telah bekerja dengan AI sejak akhir 1980-an. Pada tahun 1994, saya mempertahankan tesis PhD di University of Edinburgh tentang penggunaan AI untuk desain suara dan musik. Ini mungkin tesis pertama tentang topik ini di Inggris.

Kita harus ingat, bagaimanapun, bahwa AI adalah perangkat lunak, dan perangkat lunak AI membutuhkan perangkat keras untuk berjalan. Saya selalu tertarik dengan fakta bahwa AI masih berjalan pada jenis komputer yang pertama kali dijelaskan oleh John von Neumann pada tahun 1940-an, yang disebut sebagai “arsitektur von Neumann.” Inilah yang, di kalangan komputasi quantum, orang menyebutnya sebagai “komputer klasik.”

Sejak awal karier saya, saya telah melakukan riset jenis komputer alternatif untuk mengembangkan AI. Teori favorit saya adalah bahwa jenis arsitektur komputasi baru dapat memberikan pendekatan baru untuk AI.

Selama studi PhD saya, saya terinspirasi untuk belajar tentang apa yang disebut “arsitektur Harvard,” yang menghindari kemacetan Von Neumann yang disebabkan oleh pengambilan data dan instruksi dari memori yang sama. Juga, saya beruntung memiliki kesempatan untuk bekerja dengan komputer paralel dengan multiprosesor memori bersama dan terdistribusi di Edinburgh Parallel Computing Centre [sekarang disebut EPCC]. Pada tahun 1995, saya menggubah musik elektronik berjudul “Olivine Trees” menggunakan Cray T3D, superkomputer terbesar di Eropa pada waktu itu.

Jelas saja, komputasi quantum sudah menjadi perhatian saya sejak lama. Namun pada awalnya, itu semua teoretis dan sulit dipahami. Saya sering menemukan bahwa fisikawan memiliki cara yang berbeda dalam berbicara tentang pemrosesan informasi daripada ilmuwan komputer. Dan tidak ada komputer quantum yang tersedia sampai relatif baru-baru ini. Saya mengetahui IBM Quantum Experience [sekarang dikenal sebagai IBM Quantum Platform] hanya pada akhir 2016, yang memungkinkan siapa pun dengan koneksi internet untuk mengakses prosesor quantum 5-qubit. Jadi, pada awal 2017, saya mulai berfokus pada melakukan riset AI dan sistem generasi musik prosedural dengan komputasi quantum, dan menyusun musik dengan mereka. Sisanya adalah sejarah!