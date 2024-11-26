Seberapa pintar kecerdasan mesin? AI mendukung permainan tetapi gagal dalam pemeriksaan realitas dasar

Temuan bahwa sistem AI paling canggih saat ini dapat mengatasi tes tanpa pemahaman yang benar memotong inti dari perdebatan sengit yang sekarang melanda Lembah Silikon: apakah kecerdasan umum buatan sudah dekat atau pada dasarnya masih di luar jangkauan.

Perlombaan untuk mencapai kecerdasan umum buatan (AGI) telah menjadi salah satu perdebatan paling kontroversial di bidang teknologi, menyoroti keretakan yang semakin dalam antara optimis dan skeptis. Di ruang rapat perusahaan dan laboratorium riset di Silicon Valley, percakapan semakin berpusat pada tidak hanya jika tetapi kapan mesin akan cocok dengan kemampuan kognitif manusia.

Garis waktu untuk pengembangan AGI telah membagi komunitas AI menjadi dua kubu yang berbeda. Di satu sisi berdiri para ahli teknologi yang optimis, yang melihat AGI sebagai terobosan yang akan segera terjadi yang dapat membentuk kembali peradaban dalam hidup kita. Di sisi lain adalah pragmatis, yang memperingatkan bahwa kita mungkin berjarak beberapa dekade dari mesin yang benar-benar Think seperti manusia.

Ketidaksepakatan mendasar tentang garis waktu AGI ini tidak hanya akademisi - ini membentuk prioritas riset, keputusan investasi, dan diskusi kebijakan seputar keamanan dan regulasi AI. Ketika miliaran dolar mengalir ke riset dan pengembangan AGI, taruhan perdebatan ini terus meningkat.

Sementara beberapa pemimpin teknologi terkemuka seperti Sam Altman dari OpenAI telah menyarankan yang dapat mencocokkan atau melampaui kognisi tingkat manusia di hampir semua tugas—dapat tiba dalam beberapa tahun, Smolinski IBM® enawarkan pandangan yang lebih skeptis. Dia berpendapat bahwa sistem AI saat ini, terutama model bahasa besar, pada dasarnya terbatas pada pencocokan pola daripada penalaran aktual.

Menurut Smolinski, kita masih jauh dari kecerdasan mirip manusia, bahkan arsitektur yang ada sekarang "mungkin belum mendekati arah yang benar" untuk mewujudkan AGI yang sesungguhnya. Seperti yang dia katakan secara langsung: "Saya akan membedakan antara AI yang membantu dalam memecahkan masalah tertentu versus AI umum... Menurut saya memiliki sistem yang beroperasi seperti manusia, yang memiliki jenis proses berpikir yang sama dengan manusia, atau pemecahan masalah... kita masih bertahun-tahun lagi dari itu. Kita bahkan mungkin tidak pernah sampai di sana."

Smolinski memecah kemampuan AI menjadi kategori yang jelas yang masing-masing melayani tujuan yang berbeda. Di satu sisi, Anda memiliki model bahasa besar seperti AI modern yang sangat baik dalam pengenalan pola, seperti melihat kesamaan dan tren dalam data. Sebaliknya, Anda memiliki sistem berbasis aturan tradisional yang dapat mengikuti langkah-langkah logis. Tantangan sebenarnya, jelasnya, bukanlah meningkatkan kedua jenis tetapi mencari tahu bagaimana menggabungkannya secara efektif.

Smolinski berpendapat bahwa neuro-symbolic AI dapat menjadi salah satu pendekatan yang menjanjikan untuk maju. Cabang AI ini mencoba menggabungkan neural networks dengan penalaran simbolis, meskipun potensi utamanya masih harus dilihat. Sistem hybrid ini dapat belajar dari data mentah dan menerapkan aturan logis. Sifat ganda ini membantu mesin mengatasi tantangan yang kompleks, mulai dari mengurai bahasa alami hingga memecahkan masalah di lingkungan yang dinamis sambil memberikan penjelasan yang lebih jelas untuk keputusan mereka.

“Menurut saya, pendekatan ini yang menunjukkan potensi terbesar untuk mencapai kecerdasan sejati,” ujarnya.