Membangun fondasi untuk modernisasi SAP ERP

Program modernisasi SAP ERP yang sukses dimulai dengan penyelarasan organisasi yang jelas pada hasil yang diinginkan dan nilai bisnis yang diharapkan, cakupan menyeluruh, dan peta jalan. Penyelarasan ini sangat penting bagi perusahaan yang menjalankan operasi inti mereka di SAP ECC selama bertahun-tahun. Ini membantu mereka menentukan di mana mereka harus memulai inisiatif modernisasi dan cara memprioritaskan, mengatur, dan merencanakan untuk mendapatkan nilai atas investasi ini.
Untuk membangun rencana strategis ini, perusahaan memerlukan basis fakta yang memungkinkan mereka beralih dengan keputusan transformasi penting yang didukung SAP S/4HANA di seluruh karyawan, proses, arsitektur perusahaan, dan teknologi.
Dengan ratusan implementasi yang sukses dari program S/4HANA yang melibatkan aplikasi SAP ERP dan modernisasi infrastruktur, IBM® memiliki pendekatan yang terdefinisi dengan baik yang disebut Rapid Discovery. Pendekatan ini membantu menentukan apa, mengapa dan bagaimana untuk modernisasi SAP ERP dan apakah infrastruktur agnostik. Apakah Anda menjalankan SAP ERP di AIX, IBM i, Linux® atau Windows, pendekatannya tetap sama. Tim pakar lintas fungsi IBM menggunakan alat dan kerangka kerja inovatif untuk membangun fondasi transformatif yang terdiri dari enam bahan penting:
Sebagai bagian dari Rapid Discovery, kami juga membantu klien mengatasi masalah yang terkait dengan enabler berikut:
Proses penemuan yang ditetapkan dengan baik untuk modernisasi SAP ERP ini membantu Anda menilai lingkungan SAP ERP Anda saat ini, menentukan kondisi mendatang yang diinginkan, dan menyelaraskan kasus bisnis, model operasi, dan arsitektur perusahaan modern. Jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut, jelajahi modernisasi ERP dengan IBM Cloud for SAP.