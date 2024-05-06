Membangun fondasi untuk modernisasi SAP ERP

Dengan ratusan implementasi yang sukses dari program S/4HANA yang melibatkan aplikasi SAP ERP dan modernisasi infrastruktur, IBM® memiliki pendekatan yang terdefinisi dengan baik yang disebut Rapid Discovery. Pendekatan ini membantu menentukan apa, mengapa dan bagaimana untuk modernisasi SAP ERP dan apakah infrastruktur agnostik. Apakah Anda menjalankan SAP ERP di AIX, IBM i, Linux® atau Windows, pendekatannya tetap sama. Tim pakar lintas fungsi IBM menggunakan alat dan kerangka kerja inovatif untuk membangun fondasi transformatif yang terdiri dari enam bahan penting:

Model Kemampuan Perusahaan— Perjanjian tentang hierarki proses bisnis yang mendefinisikan ruang lingkup implementasi ERP sekaligus menetapkan persyaratan bisnis dalam proses bisnis mendatang Model Tata Kelola—Struktur, kerangka kerja, dan model operasi yang jelas untuk pengawasan dan implementasi program termasuk peran kunci, tanggung jawab, dan otoritas keputusan Nilai Bisnis—Kasus keuangan untuk perubahan dalam transformasi yang mengukur manfaat nyata dari program dan membandingkannya dengan biaya implementasi Peta Jalan Implementasi—Artikulasi yang jelas tentang keputusan arsitektur utama, ruang lingkup layanan, strategi data, dan peta jalan implementasi untuk transformasi Penyelarasan Eksekutif—Penyelarasan eksekutif di seluruh bisnis dengan tujuan, prioritas, perencanaan, tanggung jawab, dan manfaat bisnis dari transformasi Kerangka Kerja Keberlanjutan—Penyelarasan tujuan berkelanjutan ke dalam strategi ERP secara keseluruhan untuk memungkinkan akses data sumber kebenaran tunggal untuk memenuhi persyaratan peraturan

Sebagai bagian dari Rapid Discovery, kami juga membantu klien mengatasi masalah yang terkait dengan enabler berikut:

Arsitektur Perusahaan Modern —Merancang arsitektur perusahaan yang diinginkan, termasuk arah strategis untuk rasionalisasi aplikasi dan strategi cloud RISE atau bukan RISE.

—Merancang arsitektur perusahaan yang diinginkan, termasuk arah strategis untuk rasionalisasi aplikasi dan strategi cloud RISE atau bukan RISE. Data dan Analitik —Menentukan realitas kesiapan data saat ini dan mengembangkan strategi data dan analitik yang dioptimalkan untuk mendukung dan memanfaatkan perpindahan ke SAP S/4HANA.

—Menentukan realitas kesiapan data saat ini dan mengembangkan strategi data dan analitik yang dioptimalkan untuk mendukung dan memanfaatkan perpindahan ke SAP S/4HANA. Keamanan dan Kontrol— Menentukan arsitektur keamanan dan kontrol setelah meninjau tingkat kematangan saat ini.

Menentukan arsitektur keamanan dan kontrol setelah meninjau tingkat kematangan saat ini. Manajemen perubahan—Mengungkap dan memahami peluang dan dampak manajemen perubahan organisasi yang terkait dengan transformasi ERP dan mengembangkan pendekatan tingkat tinggi untuk membuka adopsi pengguna dan realisasi nilai.

Proses penemuan yang ditetapkan dengan baik untuk modernisasi SAP ERP ini membantu Anda menilai lingkungan SAP ERP Anda saat ini, menentukan kondisi mendatang yang diinginkan, dan menyelaraskan kasus bisnis, model operasi, dan arsitektur perusahaan modern. Jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut, jelajahi modernisasi ERP dengan IBM Cloud for SAP.