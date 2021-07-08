Penambangan proses menerapkan algoritme pada kumpulan data log yang dimiliki dari sistem TI. Granularitas data log (halus hingga kasar) menentukan seberapa mudah data dapat dianalisis dan dimanfaatkan (dengan data kasar lebih mudah dianalisis dan dimanfaatkan daripada data halus).

Pendekatan penambangan proses multisistem mungkin mencakup data peristiwa dari seluruh organisasi. Oleh karena itu, ada kemungkinan bahwa sumber data adalah sistem (misalnya, perencanaan risiko perusahaan (ERP) dan manajemen hubungan pelanggan (CRM)) dan departemen (misalnya, sumber daya manusia).

Apa itu log peristiwa?

Mari kita mundur dan lihat sumber kita: log peristiwa. Log peristiwa adalah catatan digital yang membantu organisasi memahami apa yang terjadi dalam jaringan. Dalam banyak hal, ini seperti snapshot yang menangkap momen atau tindakan tertentu.

Cara sederhana lain untuk melihatnya—sesuatu terjadi (peristiwa) pada waktu tertentu (stempel waktu). Pada tanggal dan waktu itu mungkin terlampir informasi tambahan yang berguna. Misalnya, seseorang mencoba dan gagal masuk ke aplikasi SaaS. Selain peristiwa dan stempel waktu, akan ada insiden yang terkait dengan log. Ditambah dengan analisis dan visualisasi yang dapat diberikan teknologi process mining, log peristiwa dapat membantu melukiskan gambaran yang lebih lengkap tentang apa yang terjadi dalam transaksi yang kompleks.