Organisasi—mulai dari lean startup hingga Big Tech—hanya dapat mendekati efisiensi maksimum dan membuat peningkatan proses bisnis utama ketika mereka memahami bagaimana alur kerja mereka benar-benar bekerja. Manusia sendiri tidak dapat melakukan ekstraksi dan analisis data ini cukup cepat untuk membuat organisasi mereka kompetitif.
Dengan penambangan proses, organisasi dapat mengekspos apa yang sebenarnya terjadi dalam proses mereka alih-alih beroperasi di bawah asumsi. Mereka kemudian dapat mengidentifikasi akar masalah kemacetan secara real-time, mengoptimalkan sumber daya dan skala mereka dengan produktivitas penuh dan kepercayaan.
Penambangan proses adalah alat untuk manajemen proses bisnis modern (BPM). Ilmu ini berada di persimpangan antara ilmu data dan ilmu manajemen. Penambangan proses terdiri dari sekelompok strategi dengan tujuan yang sama—untuk mengumpulkan insight proses dalam sistem informasi melalui unit yang disebut log peristiwa.
Teknik yang digunakan organisasi untuk penambangan proses tergantung pada tahap di mana model prosesnya berada. Berikut adalah tiga teknik penambangan proses utama:
Bersama-sama, teknik data mining ini membantu organisasi mempertahankan tingkat standardisasi, prediktabilitas, dan peningkatan berkelanjutan yang tinggi. Perusahaan dapat menggunakan process mining untuk optimalisasi proses tunggal, satu departemen, atau seluruh organisasi.
Perusahaan yang telah mengidentifikasi dan dapat melacak KPI proses mereka memiliki manfaat dari analisis proses yang lebih dalam. Mereka dapat melacak kelemahan dalam proses bisnis mereka dan menemukan jalur berisiko rendah untuk peningkatan, membuat mereka lebih tangkas dan kompetitif di pasar digital.
Berikut ini adalah bagaimana process mining membantu mereka mencapai dan mempertahankan ketangkasan dan keunggulan kompetitif ini:
Penambangan proses menerapkan algoritme pada kumpulan data log yang dimiliki dari sistem TI. Granularitas data log (halus hingga kasar) menentukan seberapa mudah data dapat dianalisis dan dimanfaatkan (dengan data kasar lebih mudah dianalisis dan dimanfaatkan daripada data halus).
Pendekatan penambangan proses multisistem mungkin mencakup data peristiwa dari seluruh organisasi. Oleh karena itu, ada kemungkinan bahwa sumber data adalah sistem (misalnya, perencanaan risiko perusahaan (ERP) dan manajemen hubungan pelanggan (CRM)) dan departemen (misalnya, sumber daya manusia).
Mari kita mundur dan lihat sumber kita: log peristiwa. Log peristiwa adalah catatan digital yang membantu organisasi memahami apa yang terjadi dalam jaringan. Dalam banyak hal, ini seperti snapshot yang menangkap momen atau tindakan tertentu.
Cara sederhana lain untuk melihatnya—sesuatu terjadi (peristiwa) pada waktu tertentu (stempel waktu). Pada tanggal dan waktu itu mungkin terlampir informasi tambahan yang berguna. Misalnya, seseorang mencoba dan gagal masuk ke aplikasi SaaS. Selain peristiwa dan stempel waktu, akan ada insiden yang terkait dengan log. Ditambah dengan analisis dan visualisasi yang dapat diberikan teknologi process mining, log peristiwa dapat membantu melukiskan gambaran yang lebih lengkap tentang apa yang terjadi dalam transaksi yang kompleks.
Penambangan proses dapat diterapkan pada organisasi mana pun (dalam industri apa pun) yang mempekerjakan dan mencatat proses bisnis. Di bawah ini adalah beberapa contoh penggunaan penambangan proses yang umum:
