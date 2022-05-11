Bagaimana SWIFT masih relevan setelah lima dekade?

Terlalu banyak orang di industri pembayaran saat ini salah paham bahwa jaringan SWIFT hanya untuk pembayaran lintas batas. Itu memang benar pada tahun 1973, ketika 239 bank dari 15 negara bergabung untuk membangun jaringan pembayaran yang efisien, otomatis, dan aman.
Saat diluncurkan, Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) dibangun di atas tiga pilar: protokol komunikasi yang aman dan andal, seperangkat standar pesan, dan layanan baru berkelanjutan yang sesuai dengan kebutuhan anggotanya.
Pilar-pilar ini tetap relevan 48 tahun kemudian. Lebih dari sekadar “jaringan pembayaran lintas batas,” SWIFT telah berkembang melayani lebih dari 11.000 anggota di lebih dari 200 negara, menyediakan beragam layanan pesan keuangan serta memengaruhi dan menginovasi pembayaran di seluruh dunia.
SWIFT telah menata ulang pembayaran domestik bernilai tinggi. Lebih dari 60 infrastruktur pasar di 85 negara mengandalkan jaringan SWIFT untuk menyelesaikan transaksi domestik. SWIFT FileAct, layanan pertukaran pesan massal, memungkinkan koresponden mengirim dan menerima file yang umumnya digunakan untuk bertukar laporan bank atau transaksi bernilai rendah dengan volume tinggi.
SWIFT telah memperluas jaringannya ke lembaga keuangan non-bank, memungkinkan pertukaran sekuritas, valuta asing, dan berbagai jenis pesan keuangan lain yang dibutuhkan anggotanya. Faktanya, saat ini lebih dari 50% pesan di jaringan SWIFT melibatkan transaksi perdagangan sekuritas.
Ketika jaringan meluas mencakup sebagian besar lembaga keuangan di seluruh dunia, SWIFT membuka aksesnya bagi perusahaan besar seperti Microsoft dan GE. SWIFT menjadi koneksi standar tunggal bagi perusahaan-perusahaan ini ke semua bank mereka, menambah efisiensi dan penghematan biaya bagi fungsi perbendaharaan secara global.
Sejak awal, salah satu pilar utama jaringan SWIFT adalah standar pesan, yaitu bahasa umum yang dapat dipahami dan diproses oleh semua anggotanya.
Standar ISO 15022, yang lebih dikenal sebagai SWIFT MT atau standar Jenis Pesan, diperkenalkan pada 1995. Strukturnya mirip dengan teknologi Telex yang digantikannya. Meskipun telah berkembang selama bertahun-tahun, standar MT tetap menjadi format pesan yang paling umum digunakan di jaringan SWIFT dan telah diadopsi oleh banyak jaringan domestik maupun privat di seluruh dunia.
Pada akhir 1990-an, SWIFT menyadari bahwa standar MT, meskipun berguna, mulai terbatas seiring berkembangnya teknologi. SWIFT MT tidak mampu mendukung semua data yang diperlukan untuk diproses di setiap transaksi. Pada tahun 1999, SWIFT memutuskan mengadopsi XML dan mengembangkan standar pesan yang mampu menangani data yang lebih kaya. ISO 20022 sering disebut sebagai “standar baru.” Namun, sebenarnya standar ini diluncurkan pada 2004 bekerja sama dengan anggota SWIFT. Standar baru menghadapi beberapa tantangan karena adopsinya sukarela dan membutuhkan investasi besar pada sistem backend. Namun, setelah mandat 2019, ISO 20022 kini diterapkan di semua jaringan utama di dunia dan menjadi dasar interoperabilitas.
Mengingat perannya yang penting dalam sektor keuangan, SWIFT menjadi target utama bagi peretas. Bahkan, beberapa kolektif peretasan telah menargetkan jaringan SWIFT dalam upaya untuk mengalihkan dana. Pada 2016, peretas mencuri lebih dari 80 juta USD dari sebuah bank besar, dan dana tersebut hingga kini belum ditemukan. Meskipun jaringan itu sendiri tidak dilanggar, SWIFT segera menyadari bahwa masing-masing dari 11.000 anggotanya tidak memenuhi tingkat keamanan standar industri.
Untuk menyamakan kedudukan, SWIFT meluncurkan Program Keamanan Pelanggan, yakni 27 kontrol keamanan yang mewajibkan setiap anggota menilai ulang infrastrukturnya demi mengamankan jaringan secara keseluruhan. Dalam tahun pertama, 91% anggota SWIFT (mencakup lebih dari 99% volume) telah mengonfirmasi kepatuhan mereka terhadap kontrol tersebut. Ini menunjukkan pengaruh SWIFT yang dibangun selama bertahun-tahun untuk memastikan kepatuhan dalam industri yang biasanya bergerak lambat.
SWIFT belum merasa puas. Jaringan ini terus menekankan inovasi untuk meningkatkan pengalaman anggotanya.
Inovasi pembayaran global SWIFT (SWIFT gpi) diluncurkan pada 2017 untuk mengirim pembayaran lintas batas lebih cepat, lebih murah, dan dengan transparansi serta keterlacakan penuh. Setelah adopsi massal SWIFT gpi, lebih dari 90% transaksi wire dikreditkan dalam 24 jam, dengan 40% di antaranya dikreditkan dalam 30 menit. SWIFT gpi kini memperluas kemampuannya untuk mengurangi transaksi yang ditolak melalui pra-validasi dan memberikan nilai bagi perusahaan yang menginginkan transparansi biaya dan keterlacakan lebih baik pada pembayaran masuk dan keluar. Dengan diluncurkannya SWIFT Go, fondasi untuk pembayaran lintas batas waktu nyata, model gpi juga diterapkan pada pembayaran bernilai rendah.
Dalam 5 tahun terakhir, SWIFT telah meluncurkan berbagai layanan baru dan menyelesaikan beberapa bukti konsep, mulai dari merilis pembayaran lintas batas waktu nyata pertama hingga mengevaluasi penggunaan teknologi blockchain dalam jaringan SWIFT, sekaligus menerapkan layanan Kejahatan Keuangan dan analitik data.
Jika Anda masih menganggap SWIFT hanya untuk pembayaran lintas batas, Anda sebaiknya meninjau kembali pandangan itu. SWIFT adalah pusat sistem pembayaran global, dan tanpa akses ke sana, ekonomi mana pun bisa mudah terganggu.
Akibat peristiwa global baru-baru ini, minat terhadap SWIFT dan perannya dalam layanan keuangan semakin meningkat. Bank dan perusahaan besar telah mengandalkan SWIFT untuk pengiriman pesan yang aman sejak 1973, namun jarang mendapatkan perhatian publik. Dengan secara konsisten menyediakan pembayaran yang efisien dan aman, SWIFT telah memperoleh kepercayaan dari lebih dari 11.000 anggotanya. Selama terus mendengarkan kebutuhan mereka serta berkolaborasi dan berinovasi untuk menghadirkan nilai baru, SWIFT akan terus berkembang dan tetap mendominasi pembayaran global.
