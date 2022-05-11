Bagaimana SWIFT masih relevan setelah lima dekade?

Pilar-pilar ini tetap relevan 48 tahun kemudian. Lebih dari sekadar “jaringan pembayaran lintas batas,” SWIFT telah berkembang melayani lebih dari 11.000 anggota di lebih dari 200 negara, menyediakan beragam layanan pesan keuangan serta memengaruhi dan menginovasi pembayaran di seluruh dunia.

SWIFT telah menata ulang pembayaran domestik bernilai tinggi. Lebih dari 60 infrastruktur pasar di 85 negara mengandalkan jaringan SWIFT untuk menyelesaikan transaksi domestik. SWIFT FileAct, layanan pertukaran pesan massal, memungkinkan koresponden mengirim dan menerima file yang umumnya digunakan untuk bertukar laporan bank atau transaksi bernilai rendah dengan volume tinggi.

SWIFT telah memperluas jaringannya ke lembaga keuangan non-bank, memungkinkan pertukaran sekuritas, valuta asing, dan berbagai jenis pesan keuangan lain yang dibutuhkan anggotanya. Faktanya, saat ini lebih dari 50% pesan di jaringan SWIFT melibatkan transaksi perdagangan sekuritas.

Ketika jaringan meluas mencakup sebagian besar lembaga keuangan di seluruh dunia, SWIFT membuka aksesnya bagi perusahaan besar seperti Microsoft dan GE. SWIFT menjadi koneksi standar tunggal bagi perusahaan-perusahaan ini ke semua bank mereka, menambah efisiensi dan penghematan biaya bagi fungsi perbendaharaan secara global.