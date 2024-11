Langkah terbaik perusahaan untuk masa depan: Mengamankan AI generatif

Hari ini, IBM Institute for Business Value merilis studi Securing generative AI: What Matters Now, yang ditulis bersama oleh IBM dan AWS, dengan memperkenalkan data, praktik, dan rekomendasi baru untuk mengamankan penerapan AI generatif. Menurut studi IBM, 82% responden C-suite menyatakan bahwa AI yang aman dan dapat dipercaya sangat penting bagi kesuksesan bisnis mereka. Meskipun hal ini terdengar menjanjikan, 69% pemimpin yang disurvei juga mengindikasikan bahwa dalam hal AI generatif, inovasi lebih diutamakan daripada keamanan.

Memprioritaskan antara inovasi dan keamanan mungkin tampak seperti pilihan, tetapi pada kenyataannya, ini adalah ujian. Ada ketidakseimbangan yang jelas di sini; organisasi menyadari bahwa pertaruhannya lebih tinggi dari sebelumnya dengan AI generatif, tetapi mereka tidak menerapkan pelajaran yang telah mereka dapatkan dari disrupsi teknologi sebelumnya. Seperti transisi ke hybrid cloud, pengembangan perangkat lunak agile, atau zero trust, keamanan AI generatif dapat menjadi hal yang perlu dicermati. Lebih dari 50% responden mengkhawatirkan risiko tak terduga yang berdampak pada inisiatif AI generatif dan khawatir hal tersebut akan meningkatkan potensi gangguan bisnis. Namun, mereka melaporkan hanya 24% dari proyek AI generatif saat ini yang diamankan. Mengapa ada ketidaksinkronan seperti itu?

Kegamangan dalam hal keamanan bisa jadi merupakan indikator sekaligus hasil dari kesenjangan pengetahuan tentang AI generatif yang lebih luas. Hampir setengah dari responden (47%) mengatakan bahwa mereka tidak yakin tentang di mana dan berapa banyak yang harus diinvestasikan dalam hal AI generatif. Bahkan ketika tim mengujicobakan kemampuan baru, para pemimpin masih mencari tahu contoh penggunaan AI generatif mana yang paling masuk akal dan bagaimana mereka menskalakannya untuk lingkungan produksi mereka.