Kecerdasan super AI: Sensasi atau kenyataan?

Meskipun tidak ada yang menyangkal bahwa AI berkembang dengan cepat, beberapa pengamat mengatakan kita masih jauh dari kecerdasan super (superintelligence).

“Ini benar-benar dilebih-lebihkan”, kata Brent Smolinski, VP dan Global Head of Technology and Data Strategy IBM. “Saya rasa kita bahkan tidak berada di kode pos yang tepat untuk sampai ke kecerdasan super.”

Meskipun ada berbagai kemajuan mengesankan di area tertentu, AI masih kekurangan elemen mendasar dari kecerdasan mirip manusia, menurut Smolinski. “Ada hal mendasar yang tidak kita miliki, yang dibutuhkan untuk mencapai kecerdasan super,” katanya.

Salah satu masalah utama adalah kesenjangan efisiensi antara manusia dan machine learning. Smolinski membandingkan proses pembelajaran AI dan manusia: “Untuk model bahasa besar ini, untuk mempelajari cara berdialog, Anda harus memberinya makan seluruh korpus internet untuk sampai ke titik di mana Anda dapat berinteraksi dengannya. Manusia [membutuhkan] sepotong kecil.”

AI juga masih jauh untuk mencapai sifat keserbabisaan yang ditunjukkan manusia ketika mempelajari beragam keterampilan, dari bahasa hingga tugas fisik seperti bermain golf atau mengendarai mobil. Keserbabisaan ini menunjukkan perbedaan mendasar antara kecerdasan manusia dan kemampuan AI saat ini.

Smolinski menguraikan beberapa elemen kecerdasan super sejati: kemampuan penalaran induktif dan deduktif, kreativitas, representasi pengetahuan melalui model mental, pembelajaran dan adaptasi secara real-time, dan kesadaran.

Di bidang AI, komputasi quantum mungkin mengatasi beberapa kendala komputasi, yang berpotensi “mendorong batas kemampuan AI”, kata Smolinski. Tetapi dampak quantum dalam mencapai kecerdasan super sejati masih belum pasti.

Masalah lain yang disoroti Smolinski adalah perlunya definisi kecerdasan super yang jelas dan disepakati. “Jika Anda ada di satu ruangan dengan enam ilmuwan komputer dan bertanya kepada mereka apa arti superintelligence, Anda akan mendapatkan 12 jawaban berbeda”, kata Smolinski.