Beberapa pemimpin teknologi baru-baru ini menyerukan jeda enam bulan dalam pelatihan sistem AI yang lebih kuat untuk memungkinkan penyusunan standar etika baru. Meski niatnya baik, seruan tersebut melewatkan poin utama: sistem ini berada dalam kendali kita sekarang, begitu pula solusinya.

Pelatihan yang bertanggung jawab, bersama pendekatan etika berbasis desain di seluruh jalur AI dan kolaborasi multi-pemangku kepentingan, dapat membuat sistem ini semakin baik. AI adalah teknologi yang terus berkembang. Karena itu, baik untuk sistem yang digunakan saat ini maupun yang akan hadir di masa depan, pelatihan harus menjadi bagian dari pendekatan bertanggung jawab dalam membangun AI. Kita tidak memerlukan jeda untuk memprioritaskan AI yang bertanggung jawab.

Sudah saatnya bersikap serius tentang standar etika AI dan pagar pembatas yang harus terus kita adopsi dan sempurnakan. IBM® sendiri membentuk salah satu Dewan Etika AI pertama di industri beberapa tahun lalu, disertai kerangka kerja etika AI di seluruh perusahaan. Kami terus memperkuat dan meningkatkan kerangka kerja ini dengan mempertimbangkan lingkungan teknologi saat ini dan masa depan –baik dari posisi kami di industri maupun melalui pendekatan multi-pemangku kepentingan yang menekankan kolaborasi.

Dewan kami menyediakan struktur tata kelola yang terpusat dan bertanggung jawab dengan kebijakan yang jelas serta akuntabilitas pada di seluruh siklus hidup AI, tetapi tetap gesit dan fleksibel untuk mendukung kebutuhan bisnis IBM®. Ini penting dan telah kami terapkan pada sistem AI tradisional maupun yang lebih maju. Karena kita tidak bisa hanya fokus pada risiko AI masa depan dan mengabaikan yang ada saat ini. Penyelarasan nilai dan praktik etika AI diperlukan sekarang dan harus terus berkembang seiring kemajuan AI.

Selain kolaborasi dan pengawasan, pendekatan teknis untuk membangun sistem ini juga perlu dibentuk sejak awal oleh pertimbangan etis. Kekhawatiran tentang AI sering muncul karena kurangnya pemahaman terhadap apa yang terjadi di dalam “kotak hitam.” Karena itu, IBM® mengembangkan platform tata kelola yang memantau model untuk keadilan dan bias, melacak asal-usul data yang digunakan, dan pada akhirnya menghadirkan proses manajemen AI yang lebih transparan, dapat dijelaskan, dan tepercaya. Selain itu, strategi AI untuk Perusahaan IBM® berfokus pada pendekatan yang menanamkan kepercayaan di seluruh siklus hidup AI. Ini dimulai dari pembuatan model, data yang digunakan untuk melatih sistem, hingga penerapan model dalam domain aplikasi bisnis tertentu, bukan domain terbuka.