Pengenalan sistem AI generatif ke ranah publik membuat masyarakat di seluruh dunia terpapar pada kemungkinan, implikasi, dan konsekuensi teknologi baru yang sebelumnya tidak pernah mereka bayangkan. Berkat sistem seperti ChatGPT, hampir semua orang kini dapat menggunakan model AI canggih yang tidak hanya mendeteksi pola, mengolah data, dan memberi rekomendasi seperti versi AI sebelumnya, tetapi juga mampu menghasilkan konten baru, mengembangkan respons percakapan asli, dan lebih banyak lagi.
Ketika dirancang secara etis dan diterapkan secara bertanggung jawab, kemampuan AI generatif membuka peluang luar biasa untuk memberikan manfaat bagi bisnis dan masyarakat. Teknologi ini dapat membantu menghadirkan layanan pelanggan yang lebih baik, meningkatkan sistem kesehatan dan layanan hukum. Mereka juga dapat mendukung dan memperluas kreativitas manusia, mempercepat penemuan ilmiah, serta memobilisasi cara yang lebih efektif untuk menghadapi tantangan iklim.
Kita berada pada titik penting dalam pengembangan, penerapan, dan penggunaan AI, beserta potensinya untuk mempercepat kemajuan manusia. Namun potensi besar ini juga membawa risiko—mulai dari pembuatan konten palsu dan teks berbahaya, kebocoran privasi, penguatan bias, hingga kurangnya transparansi tentang cara sistem bekerja. Karena itu, sangat penting untuk mempertanyakan apa arti AI bagi masa depan tenaga kerja, demokrasi, kreativitas, serta kesejahteraan manusia dan planet secara keseluruhan.
Beberapa pemimpin teknologi baru-baru ini menyerukan jeda enam bulan dalam pelatihan sistem AI yang lebih kuat untuk memungkinkan penyusunan standar etika baru. Meski niatnya baik, seruan tersebut melewatkan poin utama: sistem ini berada dalam kendali kita sekarang, begitu pula solusinya.
Pelatihan yang bertanggung jawab, bersama pendekatan etika berbasis desain di seluruh jalur AI dan kolaborasi multi-pemangku kepentingan, dapat membuat sistem ini semakin baik. AI adalah teknologi yang terus berkembang. Karena itu, baik untuk sistem yang digunakan saat ini maupun yang akan hadir di masa depan, pelatihan harus menjadi bagian dari pendekatan bertanggung jawab dalam membangun AI. Kita tidak memerlukan jeda untuk memprioritaskan AI yang bertanggung jawab.
Sudah saatnya bersikap serius tentang standar etika AI dan pagar pembatas yang harus terus kita adopsi dan sempurnakan. IBM® sendiri membentuk salah satu Dewan Etika AI pertama di industri beberapa tahun lalu, disertai kerangka kerja etika AI di seluruh perusahaan. Kami terus memperkuat dan meningkatkan kerangka kerja ini dengan mempertimbangkan lingkungan teknologi saat ini dan masa depan –baik dari posisi kami di industri maupun melalui pendekatan multi-pemangku kepentingan yang menekankan kolaborasi.
Dewan kami menyediakan struktur tata kelola yang terpusat dan bertanggung jawab dengan kebijakan yang jelas serta akuntabilitas pada di seluruh siklus hidup AI, tetapi tetap gesit dan fleksibel untuk mendukung kebutuhan bisnis IBM®. Ini penting dan telah kami terapkan pada sistem AI tradisional maupun yang lebih maju. Karena kita tidak bisa hanya fokus pada risiko AI masa depan dan mengabaikan yang ada saat ini. Penyelarasan nilai dan praktik etika AI diperlukan sekarang dan harus terus berkembang seiring kemajuan AI.
Selain kolaborasi dan pengawasan, pendekatan teknis untuk membangun sistem ini juga perlu dibentuk sejak awal oleh pertimbangan etis. Kekhawatiran tentang AI sering muncul karena kurangnya pemahaman terhadap apa yang terjadi di dalam “kotak hitam.” Karena itu, IBM® mengembangkan platform tata kelola yang memantau model untuk keadilan dan bias, melacak asal-usul data yang digunakan, dan pada akhirnya menghadirkan proses manajemen AI yang lebih transparan, dapat dijelaskan, dan tepercaya. Selain itu, strategi AI untuk Perusahaan IBM® berfokus pada pendekatan yang menanamkan kepercayaan di seluruh siklus hidup AI. Ini dimulai dari pembuatan model, data yang digunakan untuk melatih sistem, hingga penerapan model dalam domain aplikasi bisnis tertentu, bukan domain terbuka.
Pertama, kami mendorong pihak swasta lainnya untuk menempatkan etika dan tanggung jawab sebagai prioritas dalam agenda AI mereka. Jeda total dalam pelatihan AI, ditambah kecenderungan yang tidak memprioritaskan investasi pada upaya etika AI industri, hanya akan menimbulkan kerugian dan kemunduran lebih lanjut.
Kedua, pemerintah harus menghindari regulasi AI yang terlalu luas pada level teknologi. Jika tidak, kita akan terjebak dalam pendekatan whack-a-mole yang menghambat inovasi dan tidak berkelanjutan. Kami mendorong para pembuat kebijakan di seluruh dunia untuk mengadopsi peraturan yang cerdas dan presisi, dengan kontrol regulasi terkuat diterapkan pada contoh penggunaan AI yang memiliki risiko bahaya sosial tertinggi.
Akhirnya, masih kurang transparansi mengenai bagaimana perusahaan melindungi privasi data yang berinteraksi dengan sistem AI mereka. Karena itu, kita memerlukan undang-undang privasi nasional yang konsisten di AS. Perlindungan privasi seseorang tidak seharusnya berubah hanya karena mereka melintasi batas negara bagian.
Fokus baru-baru ini pada AI dalam masyarakat mengingatkan kita pada pepatah lama bahwa dengan kekuatan besar datang tanggung jawab besar. Alih-alih menghentikan pengembangan sistem AI secara menyeluruh, kita perlu terus mengatasi hambatan kolaborasi dan bekerja bersama untuk memajukan AI yang bertanggung jawab—mulai dari ide yang muncul di ruang rapat hingga pelatihan, pengembangan, dan penerapan di dunia nyata. Taruhannya terlalu besar, dan masyarakat kita layak mendapat sesuatu yang jauh lebih baik.
