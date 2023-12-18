Bagaimana pengarahan lalu lintas DNS memperluas nilai bisnis jaringan hybrid dan multicloud

Sebagian besar aplikasi, layanan, dan aliran konten sudah dikirim dari beberapa cloud dan lingkungan hybrid. Kami tahu ini karena IBM NS1 adalah penyedia DNS Resmi untuk banyak aset tersebut. Kumpulan data internal kami menunjukkan bahwa 80% pelanggan kami menyimpan beban kerja di lebih dari satu penyedia cloud.

Namun demikian, memiliki beberapa cloud yang tersedia tidak sama dengan menyebarkan pengiriman aplikasi, layanan, dan konten di beberapa cloud.

Lalu lintas aplikasi yang mengalir melalui infrastruktur IBM NS1 Connect menunjukkan bahwa cloud hampir selalu digunakan dengan cara yang tersilo. Beberapa cloud sering mengirimkan aplikasi sekali pakai secara paralel, tetapi contoh penggunaan pengiriman aplikasi yang disinkronkan dari beberapa cloud pada saat yang sama jarang terjadi.

Sebagai contoh, kami menemukan satu pelanggan perusahaan besar yang menggunakan sembilan cloud publik terpisah—dari “tiga besar” AWS, Azure, dan GCP hingga penyedia yang lebih kecil seperti Tencent dan DigitalOcean. Kami menemukan nol tumpang tindih antara penyedia cloud dalam catatan DNS yang terkait dengan cloud tersebut. Setiap catatan diarahkan ke satu cloud saja.