Bagaimana pengarahan lalu lintas DNS memperluas nilai bisnis jaringan hybrid dan multicloud

Dalam versi terbaru dari “Cloud Hype Cycle,” Gartner menempatkan operasi jaringan multi-cloud di “puncak ekspektasi yang meningkat, sangat dekat dengan 'palung kekecewaan'.” Meskipun ini mungkin mencerminkan keadaan jaringan hybrid dan multicloud pada tingkat agregat, ada banyak nuansa yang mengintai di bawah penilaian Gartner.
Tantangannya adalah bahwa hybrid dan multicloud adalah masa kini dan masa depan jaringan. Ini adalah bidang yang tampaknya menghasilkan harapan yang berlebihan, kekecewaan yang mendalam, pencerahan yang mendalam, dan produktivitas yang luar biasa sekaligus. Mari kita gali sedikit lebih dalam tentang apa artinya ini.
Sebagian besar aplikasi, layanan, dan aliran konten sudah dikirim dari beberapa cloud dan lingkungan hybrid. Kami tahu ini karena IBM NS1 adalah penyedia DNS Resmi untuk banyak aset tersebut. Kumpulan data internal kami menunjukkan bahwa 80% pelanggan kami menyimpan beban kerja di lebih dari satu penyedia cloud.
Namun demikian, memiliki beberapa cloud yang tersedia tidak sama dengan menyebarkan pengiriman aplikasi, layanan, dan konten di beberapa cloud.
Lalu lintas aplikasi yang mengalir melalui infrastruktur IBM NS1 Connect menunjukkan bahwa cloud hampir selalu digunakan dengan cara yang tersilo. Beberapa cloud sering mengirimkan aplikasi sekali pakai secara paralel, tetapi contoh penggunaan pengiriman aplikasi yang disinkronkan dari beberapa cloud pada saat yang sama jarang terjadi.
Sebagai contoh, kami menemukan satu pelanggan perusahaan besar yang menggunakan sembilan cloud publik terpisah—dari “tiga besar” AWS, Azure, dan GCP hingga penyedia yang lebih kecil seperti Tencent dan DigitalOcean. Kami menemukan nol tumpang tindih antara penyedia cloud dalam catatan DNS yang terkait dengan cloud tersebut. Setiap catatan diarahkan ke satu cloud saja.
Beban kerja aplikasi sudah memanfaatkan keunggulan lingkungan cloud tunggal atau hibrida—langkah selanjutnya adalah memanfaatkan keuntungan dari beberapa lingkungan (termasuk infrastruktur cloud, edge, dan on-premise) pada saat yang bersamaan. Idealnya, ini akan terjadi melalui lapisan manajemen abstrak yang menggunakan kebijakan untuk menerapkan keputusan konektivitas di seluruh lingkungan. Manfaat dari pendekatan terdistribusi untuk konektivitas aplikasi sudah jelas:
Nilai unik dari layanan mikro khusus cloud dapat diterapkan ke bagian tertentu dari beban kerja aplikasi tanpa perlu menampung seluruh aplikasi di satu tempat—pendekatan “terbaik dari jenis” yang meningkatkan kemampuan tanpa mengakibatkan vendor lock-in.
Latensi layanan cloud dapat bervariasi dari waktu ke waktu dan tergantung pada sejumlah faktor, termasuk geografi, jalur routing, dan ketersediaan layanan. Pendekatan multi-cloud memungkinkan bisnis untuk memilih lingkungan berkinerja terbaik untuk aplikasi mereka pada waktu tertentu.
Biaya pengiriman aplikasi bervariasi secara signifikan antara penyedia cloud. Secara khusus, komitmen penggunaan dasar dapat memainkan peran yang kuat dalam menentukan biaya keseluruhan untuk membawa aplikasi ke layar pengguna akhir. Pendekatan multi-cloud memberikan opsi paling murah untuk momen tertentu, menurunkan biaya pengiriman secara keseluruhan.
Ketika waktu henti atau penghentian layanan datang (dan mereka akan datang), admin jaringan membutuhkan fleksibilitas untuk mengarahkan lalu lintas aplikasi ke beban kerja alternatif. Kerangka kerja pengiriman multi-cloud sejati memastikan bahwa aplikasi tetap berjalan bahkan ketika cloud tunggal tidak tersedia.
NS1 telah lama mengakui nilai pengiriman aplikasi, layanan, dan konten dari beberapa vendor infrastruktur back-end. Kami telah membantu pelanggan menangani beberapa lapisan infrastruktur selama bertahun-tahun. Pelanggan-pelanggan ini telah menggunakan kemampuan kemudi lalu lintas inovatif kami untuk meningkatkan metrik bisnis yang mereka pedulikan.
Dengan memanfaatkan data Pemantauan Pengguna Nyata (RUM) yang sangat terperinci, kami telah membantu pelanggan ini meningkatkan kinerja dengan mengarahkan lalu lintas ke CDN pengiriman dan cloud yang memberikan latensi terendah dengan biaya terbaik. Menggunakan data dari pemantau ketersediaan NS1, kita telah mengarahkan lalu lintas untuk mengelakkan pemadaman dan penghentian layanan untuk menjaga aplikasi (dan pendapatan) tetap berjalan.
Sekarang NS1 menjadi bagian dari IBM, kami mulai memperluas nilai yang telah terbukti dari pengarahan lalu lintas DNS lebih dalam lagi ke dalam tumpukan jaringan. Kemudi lalu lintas NS1 menemukan koneksi terbaik antara cloud dan pengguna akhir. IBM Hybrid Cloud Mesh mengoptimalkan konektivitas internal antara beban kerja aplikasi berbasis cloud. Bersama-sama, kedua solusi menghadirkan aplikasi yang dioptimalkan untuk kinerja, biaya, dan ketersediaan di setiap titik koneksi.
Pasar untuk perangkat lunak operasi jaringan multi-cloud berkembang pesat. Sebuah gelombang startup sudah mulai berdatangan untuk menghadapi serangkaian tantangan pelanggan yang besar dan berpotensi mengubah industri. Namun, jika Anda melihat ruang lingkup tantangan yang telah dipilih oleh para startup ini untuk ditangani, itu sangat sempit.
Hampir semua solusi jaringan multi-cloud yang muncul difokuskan pada pengoptimalan koneksi antar cloud untuk contoh penggunaan yang menghadap ke internal. Memperluas koneksi yang dioptimalkan ke pengguna akhir hampir merupakan pemikiran setelahnya, apalagi jaringan apa pun di luar ekosistem vendor ini. IBM mengambil pandangan yang lebih holistik. Dengan melampirkan jaringan DNS Resmi NS1 ke solusi konektivitas hybrid cloud, IBM memberikan konektivitas yang dioptimalkan ujung ke ujung, terlepas dari contoh penggunaan.
Nilai koneksi yang lebih cepat, biaya pengiriman jaringan yang lebih rendah, ketahanan jaringan yang lebih baik dan ketersediaan yang lebih tinggi tidak hanya terbatas pada apa yang ada di dalam firewall. Ini meluas ke pengalaman pengguna akhir melalui aplikasi yang berkinerja lebih baik, selalu aktif dan lebih murah untuk disediakan. Itu, pada gilirannya, berarti aplikasi yang memiliki kepuasan pelanggan yang lebih tinggi, retensi pelanggan yang lebih baik, dan pendapatan per pelanggan yang lebih tinggi.
Kami percaya ada banyak nilai pelanggan yang harus dibuka dengan mengoptimalkan konektivitas di setiap titik dalam rantai pengiriman aplikasi hybrid cloud—dari jaringan internal hingga pengguna akhir. Nantikan saat kami mulai mewujudkan visi ini.
