Arsitektur yang dapat diterapkan di IBM Cloud: Menyederhanakan penerapan sistem

Arsitektur yang dapat diterapkan (DA) mengacu pada pola atau pendekatan desain tertentu yang memungkinkan aplikasi atau sistem mudah diterapkan dan dikelola di berbagai lingkungan. Arsitektur yang dapat digunakan melibatkan komponen, modul, dan dependensi dengan cara yang memungkinkan penerapan yang mulus dan memudahkan pengembang dan tim operasi untuk dengan cepat menerapkan fitur dan pembaruan baru ke sistem, tanpa memerlukan intervensi manual yang ekstensif.
Ada beberapa karakteristik utama dari arsitektur yang dapat diterapkan, yang meliputi:
Secara keseluruhan, arsitektur yang dapat diterapkan bertujuan untuk memudahkan organisasi mencapai penerapan yang lebih cepat dan andal, sekaligus memastikan bahwa infrastruktur yang mendasarinya dapat diskalakan dan memiliki ketahanan.
Menerapkan beban kerja perusahaan dengan beberapa klik bisa jadi menantang karena berbagai faktor seperti kompleksitas arsitektur dan alat serta teknologi spesifik yang digunakan untuk penerapan. Membuat infrastruktur aplikasi yang aman, sesuai, dan disesuaikan sering kali lebih menantang dan membutuhkan keahlian. Namun, dengan perencanaan yang cermat dan sumber daya yang tepat, dimungkinkan untuk mengotomatiskan sebagian besar aspek proses penerapan. IBM Cloud memberi Anda pola yang dirancang dengan baik yang aman secara default untuk industri yang diatur seperti layanan keuangan. Terkadang pola-pola ini dapat dikonsumsi apa adanya atau Anda dapat menambahkan lebih banyak sumber daya sesuai persyaratan. Lihat arsitektur yang dapat diterapkan yang tersedia di katalog IBM Cloud.
Arsitektur yang dapat diterapkan yang disediakan di IBM Cloud dapat digunakan dengan berbagai cara, menggunakan proyek IBM Cloud, Schematics, langsung melalui CLI atau Anda bahkan dapat mengunduh kode dan menerapkan sendiri.
Arsitektur yang dapat diterapkan umumnya digunakan dalam industri seperti keuangan, perawatan kesehatan, retail, manufaktur, dan pemerintah, di mana kepatuhan, keamanan, dan skalabilitas merupakan faktor penting. Arsitektur yang dapat diterapkan dapat digunakan oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk:
IBM Cloud membantu mengurangi waktu yang diperlukan untuk merancang solusi yang memenuhi semua kontrol kepatuhan dan peraturan untuk industri Anda. IBM Cloud Framework for Financial Services menawarkan serangkaian arsitektur referensi yang dapat digunakan sebagai titik awal untuk memenuhi persyaratan keamanan dan peraturan yang diuraikan dalam kerangka kerja. Arsitektur referensi ini memberikan dasar yang kuat untuk menerapkan aplikasi yang aman dan sesuai dalam kerangka kerja. Selain itu, IBM Cloud menawarkan arsitektur yang dapat diterapkan landing zone VPC yang telah dikonfigurasikan sebelumnya, yang dibangun dengan menggunakan aset infrastructure as code (IaC) berdasarkan arsitektur referensi IBM Cloud for Financial Services.
Siap membuat AI bekerja untuk bisnis Anda? Ketahui bagaimana IBM Cloud dan Red Hat memudahkan penyesuaian, menerapkan, dan penskalaan AI. Semua dalam satu sesi. Bergabunglah dengan webinar dan bangun jalur Anda menuju kesuksesan AI.
Laporan IDC ini menunjukkan bagaimana perusahaan mengatasi tantangan migrasi cloud terberat - dan cara mana yang berhasil.
Jelajahi Kuadran Ajaib 2024 untuk CDBMS dan temukan vendor mana yang memberdayakan ekosistem data kinerja tinggi dan siap hybrid.
Dengan menerapkan IBM Watson Discovery, watsonx Assistant, dan watsonx.ai di IBM Cloud, perusahaan EdTech ini tidak hanya meningkatkan pengalaman belajar bagi para pelanggannya, namun juga meraih manfaat bisnis yang signifikan.
Temukan solusi migrasi IBM cloud yang dirancang untuk menyederhanakan perjalanan Anda ke cloud. Pelajari tentang berbagai jenis migrasi, strategi, dan manfaat yang mendorong efisiensi, skalabilitas, dan inovasi.
Jelajahi perbedaan utama antara solusi cloud publik, pribadi, dan hybrid cloud dengan IBM. Pahami model cloud mana yang paling sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda untuk meningkatkan fleksibilitas, keamanan, dan skalabilitas.
Buat akun IBM Cloud gratis Anda dan akses lebih dari 40 produk yang selalu gratis, termasuk API IBM Watson.
IBM Cloud adalah platform cloud perusahaan yang dirancang untuk industri teregulasi, serta menyediakan solusi hybrid, aman, dan kompatibel dengan AI.
Dapatkan kemampuan baru dan dorong ketangkasan bisnis dengan layanan konsultasi cloud IBM. Temukan cara menciptakan solusi dengan berkreasi bersama, mempercepat transformasi digital, dan mengoptimalkan kinerja melalui strategi hybrid cloud dan kemitraan pakar.
Dapatkan potensi penuh AI dan hybrid cloud dengan platform IBM yang aman dan dapat diskalakan. Mulai dengan menjelajahi solusi siap AI kami atau buat akun gratis untuk mengakses produk dan layanan yang selalu gratis.