Arsitektur yang dapat diterapkan di IBM Cloud: Menyederhanakan penerapan sistem

Arsitektur yang dapat diterapkan (DA) mengacu pada pola atau pendekatan desain tertentu yang memungkinkan aplikasi atau sistem mudah diterapkan dan dikelola di berbagai lingkungan. Arsitektur yang dapat digunakan melibatkan komponen, modul, dan dependensi dengan cara yang memungkinkan penerapan yang mulus dan memudahkan pengembang dan tim operasi untuk dengan cepat menerapkan fitur dan pembaruan baru ke sistem, tanpa memerlukan intervensi manual yang ekstensif.

Ada beberapa karakteristik utama dari arsitektur yang dapat diterapkan, yang meliputi:

Otomatisasi: Arsitektur yang dapat diterapkan sering kali mengandalkan alat dan proses otomatisasi untuk mengelola proses penerapan. Ini dapat melibatkan penggunaan alat seperti pipeline Integrasi berkelanjutan atau penerapan berkelanjutan (CI/CD), alat manajemen konfigurasi, dan lainnya. Skalabilitas: Arsitektur dirancang untuk menskalakan secara horizontal atau vertikal untuk mengakomodasi perubahan beban kerja atau permintaan pengguna tanpa memerlukan perubahan signifikan pada infrastruktur yang mendasarinya. Modularitas: Arsitektur yang dapat diterapkan mengikuti pola desain modular, di mana komponen atau layanan yang berbeda diisolasi dan dapat dikembangkan, diuji, dan diterapkan secara independen. Hal ini memungkinkan pengelolaan yang lebih mudah dan mengurangi risiko dependensi yang menyebabkan masalah penerapan. ketahanan: Arsitektur yang dapat diterapkan dirancang agar tangguh, dengan mekanisme redundansi dan failover bawaan yang memastikan sistem tetap tersedia bahkan jika terjadi kegagalan atau pemadaman. Portabilitas: Arsitektur yang dapat diterapkan dirancang agar portabel di berbagai lingkungan cloud atau platform penerapan, sehingga memudahkan untuk memindahkan sistem dari satu lingkungan ke lingkungan lain sesuai kebutuhan. Dapat disesuaikan: Arsitektur yang dapat diterapkan dirancang untuk dapat disesuaikan dan dapat dikonfigurasi sesuai dengan kebutuhan. Ini membantu dalam penerapan di lingkungan yang beragam dengan berbagai persyaratan. Pemantauan dan pencatatan: Kemampuan pemantauan dan pencatatan yang kuat dibangun ke dalam arsitektur untuk memberikan visibilitas ke dalam perilaku dan kinerja sistem. Aman dan patuh: Arsitektur yang dapat diterapkan di IBM Cloud® aman dan patuh secara default untuk menghosting beban kerja teregulasi Anda di cloud. Ini mengikuti standar dan pedoman keamanan, seperti IBM Cloud for Financial Services®, SOC Type 2, yang memastikan tingkat keamanan dan persyaratan kepatuhan tertinggi.

Secara keseluruhan, arsitektur yang dapat diterapkan bertujuan untuk memudahkan organisasi mencapai penerapan yang lebih cepat dan andal, sekaligus memastikan bahwa infrastruktur yang mendasarinya dapat diskalakan dan memiliki ketahanan.