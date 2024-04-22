Tag
Arsitektur yang dapat diterapkan di IBM Cloud: Menyederhanakan penerapan sistem

Karyawan di pembangkit listrik sektor pengolahan

Arsitektur yang dapat diterapkan (DA) mengacu pada pola atau pendekatan desain tertentu yang memungkinkan aplikasi atau sistem mudah diterapkan dan dikelola di berbagai lingkungan. Arsitektur yang dapat digunakan melibatkan komponen, modul, dan dependensi dengan cara yang memungkinkan penerapan yang mulus dan memudahkan pengembang dan tim operasi untuk dengan cepat menerapkan fitur dan pembaruan baru ke sistem, tanpa memerlukan intervensi manual yang ekstensif.

Ada beberapa karakteristik utama dari arsitektur yang dapat diterapkan, yang meliputi:

  1. Otomatisasi: Arsitektur yang dapat diterapkan sering kali mengandalkan alat dan proses otomatisasi untuk mengelola proses penerapan. Ini dapat melibatkan penggunaan alat seperti pipeline Integrasi berkelanjutan atau penerapan berkelanjutan (CI/CD), alat manajemen konfigurasi, dan lainnya.
  2. Skalabilitas: Arsitektur dirancang untuk menskalakan secara horizontal atau vertikal untuk mengakomodasi perubahan beban kerja atau permintaan pengguna tanpa memerlukan perubahan signifikan pada infrastruktur yang mendasarinya.
  3. Modularitas: Arsitektur yang dapat diterapkan mengikuti pola desain modular, di mana komponen atau layanan yang berbeda diisolasi dan dapat dikembangkan, diuji, dan diterapkan secara independen. Hal ini memungkinkan pengelolaan yang lebih mudah dan mengurangi risiko dependensi yang menyebabkan masalah penerapan.
  4. ketahanan: Arsitektur yang dapat diterapkan dirancang agar tangguh, dengan mekanisme redundansi dan failover bawaan yang memastikan sistem tetap tersedia bahkan jika terjadi kegagalan atau pemadaman.
  5. Portabilitas: Arsitektur yang dapat diterapkan dirancang agar portabel di berbagai lingkungan cloud atau platform penerapan, sehingga memudahkan untuk memindahkan sistem dari satu lingkungan ke lingkungan lain sesuai kebutuhan.
  6. Dapat disesuaikan: Arsitektur yang dapat diterapkan dirancang untuk dapat disesuaikan dan dapat dikonfigurasi sesuai dengan kebutuhan. Ini membantu dalam penerapan di lingkungan yang beragam dengan berbagai persyaratan.
  7. Pemantauan dan pencatatan: Kemampuan pemantauan dan pencatatan yang kuat dibangun ke dalam arsitektur untuk memberikan visibilitas ke dalam perilaku dan kinerja sistem.
  8. Aman dan patuh: Arsitektur yang dapat diterapkan di IBM Cloud® aman dan patuh secara default untuk menghosting beban kerja teregulasi Anda di cloud. Ini mengikuti standar dan pedoman keamanan, seperti IBM Cloud for Financial Services®, SOC Type 2, yang memastikan tingkat keamanan dan persyaratan kepatuhan tertinggi.

Secara keseluruhan, arsitektur yang dapat diterapkan bertujuan untuk memudahkan organisasi mencapai penerapan yang lebih cepat dan andal, sekaligus memastikan bahwa infrastruktur yang mendasarinya dapat diskalakan dan memiliki ketahanan.

Arsitektur yang dapat diterapkan di IBM Cloud

Menerapkan beban kerja perusahaan dengan beberapa klik bisa jadi menantang karena berbagai faktor seperti kompleksitas arsitektur dan alat serta teknologi spesifik yang digunakan untuk penerapan. Membuat infrastruktur aplikasi yang aman, sesuai, dan disesuaikan sering kali lebih menantang dan membutuhkan keahlian. Namun, dengan perencanaan yang cermat dan sumber daya yang tepat, dimungkinkan untuk mengotomatiskan sebagian besar aspek proses penerapan. IBM Cloud memberi Anda pola yang dirancang dengan baik yang aman secara default untuk industri yang diatur seperti layanan keuangan. Terkadang pola-pola ini dapat dikonsumsi apa adanya atau Anda dapat menambahkan lebih banyak sumber daya sesuai persyaratan. Lihat arsitektur yang dapat diterapkan yang tersedia di katalog IBM Cloud.

Strategi penerapan untuk arsitektur yang dapat diterapkan

Arsitektur yang dapat diterapkan yang disediakan di IBM Cloud dapat digunakan dengan berbagai cara, menggunakan proyek IBM Cloud, Schematics, langsung melalui CLI atau Anda bahkan dapat mengunduh kode dan menerapkan sendiri.

Contoh penggunaan dari arsitektur yang dapat diterapkan

Arsitektur yang dapat diterapkan umumnya digunakan dalam industri seperti keuangan, perawatan kesehatan, retail, manufaktur, dan pemerintah, di mana kepatuhan, keamanan, dan skalabilitas merupakan faktor penting. Arsitektur yang dapat diterapkan dapat digunakan oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk:

  1. Pengembang perangkat lunak, profesional TI, administrator sistem, dan pemangku kepentingan yang perlu memastikan bahwa sistem dan aplikasi mereka menerapkan secara efisien, aman, dan hemat biaya. Ini membantu mengurangi waktu ke pasar, meminimalkan intervensi manual dan mengurangi kesalahan terkait penerapan.
  2. Penyedia layanan cloud, penyedia layanan terkelola, dan penyedia infrastruktur sebagai layanan (IaaS) untuk menawarkan klien mereka proses penerapan yang efisien, andal, dan otomatis untuk aplikasi dan layanan mereka.
  3. ISV dan perusahaan untuk meningkatkan pengalaman penerapan bagi pelanggan mereka, memberi mereka solusi perangkat lunak yang mudah dipasang, disesuaikan, dan dapat diskalakan yang membantu mendorong nilai bisnis dan keunggulan kompetitif.

Mulailah hari ini

IBM Cloud membantu mengurangi waktu yang diperlukan untuk merancang solusi yang memenuhi semua kontrol kepatuhan dan peraturan untuk industri Anda. IBM Cloud Framework for Financial Services menawarkan serangkaian arsitektur referensi yang dapat digunakan sebagai titik awal untuk memenuhi persyaratan keamanan dan peraturan yang diuraikan dalam kerangka kerja. Arsitektur referensi ini memberikan dasar yang kuat untuk menerapkan aplikasi yang aman dan sesuai dalam kerangka kerja. Selain itu, IBM Cloud menawarkan arsitektur yang dapat diterapkan landing zone VPC yang telah dikonfigurasikan sebelumnya, yang dibangun dengan menggunakan aset infrastructure as code (IaC) berdasarkan arsitektur referensi IBM Cloud for Financial Services.

 
Pemandangan dari atas pengusaha ras campuran menggunakan ponsel di halaman kantor

