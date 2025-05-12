Kecerdasan Buatan

Masa depan pengadaan: Bergerak melampaui penghematan biaya ke penciptaan nilai berbasis AI

Klien terlibat dengan teknologi layar sentuh canggih di Think Event

Penyusun

Li Yan

Global Procurement Offering Leader and Associate Partner

Selama beberapa dekade, pengadaan telah ditentukan oleh kemampuannya untuk memotong biaya dan meningkatkan efisiensi. Dengan demikian, teknologi otomatisasi dan pengadaan tradisional telah meningkatkan proses, tetapi mereka tidak secara mendasar mengubah cara pengadaan memberikan nilai.

Tetapi hari ini, Chief Procurement Officers (CPO) dan pemimpin pengadaan berada di bawah tekanan yang meningkat untuk melakukan lebih dari sekadar mendorong penghematan. Mereka harus menavigasi gangguan rantai pasokan, mengurangi risiko, membantu memastikan kepatuhan dan berkontribusi pada tujuan strategis yang lebih luas. Dengan munculnya AI generatif (gen AI), fungsi ini mengalami transformasi mendalam, yang bergerak melampaui otomatisasi transaksional ke kecerdasan strategis dan ekstraksi nilai.

Buletin industri

Berita teknologi terbaru, didukung oleh insight dari pakar

Ikuti perkembangan tren industri yang paling penting—dan menarik—di bidang AI, otomatisasi, data, dan lainnya dengan buletin Think. Lihat Pernyataan Privasi IBM.

Terima kasih! Anda telah berlangganan.

Langganan Anda akan disediakan dalam bahasa Inggris. Anda akan menemukan tautan berhenti berlangganan di setiap buletin. Anda dapat mengelola langganan atau berhenti berlangganan di sini. Lihat Pernyataan Privasi IBM kami untuk informasi lebih lanjut.

Dampak strategis yang terukur dari pengadaan yang dibantu AI

Menurut laporan IBM® Institute for Business Value “Smart Procurement made Smarter,” perusahaan yang menggunakan AI dalam pengadaan melihat hasil yang terukur seperti:

  • Pengurangan biaya pengadaan sebesar 40% hingga 70% dalam enam bulan melalui kecerdasan kategori berbasis AI dan analisis prediktif
  • Orientasi pemasok 10 kali lebih cepat dan mengurangi waktu analisis harga dari dua hari menjadi 10 menit dengan mengotomatiskan proses manual dan memungkinkan pengambilan keputusan berbasis data
  • Lebih dari 70 juta USD dicegah dalam pembayaran duplikat dan salah, bersama dengan peningkatan kepatuhan kontrak dan mitigasi risiko melalui analisis perjanjian pemasok yang berbasis AI
  • Manajemen hubungan pemasok yang lebih kuat, dengan menggunakan insight berbasis AI untuk meningkatkan negosiasi dan pelacakan kinerja
  • Upaya keberlanjutan yang ditingkatkan, karena AI mengidentifikasi peluang untuk sumber daya yang lebih hijau dan lebih bertanggung jawab

Hasil-hasil ini memperjelas: AI tidak hanya meningkatkan pengadaan, tetapi juga mendefinisikannya kembali.

Demo

Meningkatkan pengadaan ke level berikutnya dengan watsonx Orchestrate

Ubah proses pengadaan Anda dengan otomatisasi dan AI generatif dari teknologi asisten terdepan di industri IBM, watsonx Orchestrate, yang memungkinkan profesional pengadaan Anda untuk membuka potensi penuh mereka dan meningkatkan produktivitas.
Tonton demonya

Membuka peluang proaktif dengan pengadaan yang dibantu oleh AI

Secara historis, teknologi pengadaan telah berfokus pada tugas otomatisasi seperti pemrosesan pesanan pembelian, pencocokan faktur, dan manajemen kontrak. Meskipun peningkatan ini telah merampingkan operasi, mereka tidak banyak berbuat untuk meningkatkan pengaruh strategis pengadaan.

Gen AI mengubahnya dengan memungkinkan tim pengadaan untuk:

  • Memprediksi perubahan pasar dan risiko rantai pasokan sebelum terjadi, memungkinkan penyesuaian proaktif
  • Gunakan kecerdasan kategori untuk membuat keputusan sumber yang lebih cerdas berdasarkan data real-time
  • Meningkatkan keterlibatan pemasok melalui negosiasi berbasis AI dan analisis kinerja
  • Meningkatkan upaya keberlanjutan dan kepatuhan dengan menganalisis perilaku pemasok dan membantu memastikan kepatuhan terhadap peraturan

Kemampuan ini menandai titik balik untuk pengadaan, mengubahnya dari fungsi back-office menjadi pengungkit strategis untuk ketahanan, inovasi, dan penciptaan nilai jangka panjang.

Memikirkan kembali tujuan pengadaan di perusahaan

Tim pengadaan berada di bawah tekanan yang meningkat karena harapan meningkat, anggaran diperketat, dan kebutuhan bisnis menjadi lebih kompleks. Untuk mengimbangi, pengadaan harus berkembang dari peran tradisional yang digerakkan oleh proses menjadi mitra strategis dalam mendorong nilai bisnis. Tantangan sebenarnya bukan hanya tentang alat yang ketinggalan zaman, ini adalah perubahan pola pikir.

Alih-alih hanya mengotomatisasi apa yang telah dilakukan sebelumnya, organisasi terkemuka membayangkan kembali peran pengadaan untuk secara proaktif mempengaruhi dan membentuk hasil bisnis. Artinya:

 • Mengantisipasi perubahan melalui insight prediktif, bukan hanya bereaksi terhadapnya
• Menemukan nilai di tempat-tempat baru, melalui sumber yang lebih cerdas, keberlanjutan, dan inovasi pemasok
• Menanamkan kecerdasan di setiap langkah untuk menyelaraskan procurement dengan prioritas perusahaan yang terus berkembang

Batas berikutnya: Pengadaan yang adaptif dan cerdas

Evolusi pengadaan berikutnya terletak pada kecerdasan adaptif, sistem AI yang terus belajar dan berkembang. Tim pengadaan yang siap untuk masa depan akan memanfaatkan AI tidak hanya untuk mengotomatiskan proses tetapi untuk menghasilkan insight yang mengubah pengadaan menjadi keunggulan kompetitif. Dengan 62% eksekutif mengharapkan AI generatif untuk mempercepat laju penemuan, yang mengarah ke sumber baru inovasi produk dan layanan.

Organisasi yang menggunakan kecerdasan pengadaan yang didukung AI dapat mengharapkan untuk:

  • Redefinisi manajemen kategori dengan rekomendasi berbasis AI
  • Meningkatkan kolaborasi pemasok melalui kontrak yang lebih cerdas dan manajemen risiko
  • Tingkatkan kelincahan pengadaan dengan menyesuaikan strategi pengadaan secara dinamis berdasarkan data pasar real-time

Sekaranglah saatnya untuk bertindak

Pengadaan berbasis AI bukan lagi konsep masa depan, itu terjadi sekarang. AI memungkinkan organisasi untuk memikirkan kembali strategi pengadaan mereka dari bawah ke atas. Perusahaan yang gagal merangkul perubahan ini berisiko tertinggal di pasar yang berubah dengan cepat.

Menurut laporan IBV baru-baru ini “Panduan CEO untuk pengadaan,” mereka yang bertindak sekarang tidak hanya akan mendorong penghematan biaya tetapi juga akan memposisikan pengadaan sebagai kontributor utama pertumbuhan dan ketahanan di seluruh perusahaan.

Apakah Anda siap untuk mengubah pengadaan menjadi keunggulan kompetitif? Daftar untuk webinar langsung kami untukmengetahui bagaimana Anda dapat memanfaatkan gen AI untuk mendorong pengambilan keputusan yang lebih cerdas, meningkatkan efisiensi, dan memberikan dampak bisnis yang terukur.

Sumber daya

Tingkatkan produktivitas dengan agen AI yang dibuat untuk bisnis Anda

Jelajahi potensi agen AI yang mengubah permainan yang dapat dengan mudah diintegrasikan ke dalam operasi bisnis Anda.

Panduan pembeli Agen AI 2025

Selami panduan komprehensif ini menguraikan contoh penggunaan utama, kemampuan inti, dan rekomendasi langkah demi langkah untuk membantu Anda memilih solusi yang tepat untuk bisnis Anda.
Cara Coca-Cola Europacific Partners mengubah proses pengadaan

Pelajari bagaimana CCEP bermitra dengan IBM Consulting untuk mencapai penghematan dan penghindaran biaya lebih dari USD 40 juta dengan memanfaatkan insight berbasis AI.
Panduan CEO 2025: 5 perubahan pikiran untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis

Terapkan lima pola pikir ini untuk menghadapi ketidakpastian, mendorong transformasi bisnis, dan mempercepat pertumbuhan dengan bantuan AI agen.
Cara IBM membangun rantai pasokan kognitif pertamanya

Jelajahi bagaimana IBM memulai strategi transformasi untuk memberikan pengalaman pelanggan yang berbeda, guna meningkatkan loyalitas dan pertumbuhan pelanggan.

IBM menunjuk pemimpin pengadaan dalam laporan HFS Horizons 2024

Jelajahi kemampuan penyedia layanan di seluruh definisi HFS dalam rantai nilai sumber dan pengadaan untuk memahami lebih lengkap penawaran layanan mereka.

Apakah organisasi Anda siap memanfaatkan gen AI?

Daftarkan diri Anda untuk mendapatkan laporan IDC Spotlight ini guna mengetahui cara membuka seluruh potensi data bisnis Anda dengan Gen AI.

Solusi terkait
Agen AI untuk pengadaan

Percepat transformasi pengadaan AI dengan Agen Pengadaan watsonx siap pakai yang siap untuk perusahaan

 Menjelajahi watsonx Orchestrate
Solusi Pengadaan

Maksimalkan nilai dari proses sumber hingga pembayaran dengan berkolaborasi bersama pemasok dan mitra industri.

         Jelajahi solusi pengadaan
    Layanan konsultasi pengadaan

    Transformasikan operasi pengadaan Anda dengan layanan konsultasi dan outsourcing pengadaan dari IBM.

         Jelajahi layanan pengadaan
    Ambil langkah selanjutnya

    Memaksimalkan tugas pengadaan manual dan mempercepat pencarian kandidat menggunakan IBM watsonx Orchestrate.

         Menjelajahi watsonx Orchestrate Pesan demo