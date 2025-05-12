Masa depan pengadaan: Bergerak melampaui penghematan biaya ke penciptaan nilai berbasis AI

Selama beberapa dekade, pengadaan telah ditentukan oleh kemampuannya untuk memotong biaya dan meningkatkan efisiensi. Dengan demikian, teknologi otomatisasi dan pengadaan tradisional telah meningkatkan proses, tetapi mereka tidak secara mendasar mengubah cara pengadaan memberikan nilai.
Tetapi hari ini, Chief Procurement Officers (CPO) dan pemimpin pengadaan berada di bawah tekanan yang meningkat untuk melakukan lebih dari sekadar mendorong penghematan. Mereka harus menavigasi gangguan rantai pasokan, mengurangi risiko, membantu memastikan kepatuhan dan berkontribusi pada tujuan strategis yang lebih luas. Dengan munculnya AI generatif (gen AI), fungsi ini mengalami transformasi mendalam, yang bergerak melampaui otomatisasi transaksional ke kecerdasan strategis dan ekstraksi nilai.
Menurut laporan IBM® Institute for Business Value “Smart Procurement made Smarter,” perusahaan yang menggunakan AI dalam pengadaan melihat hasil yang terukur seperti:
Hasil-hasil ini memperjelas: AI tidak hanya meningkatkan pengadaan, tetapi juga mendefinisikannya kembali.
Secara historis, teknologi pengadaan telah berfokus pada tugas otomatisasi seperti pemrosesan pesanan pembelian, pencocokan faktur, dan manajemen kontrak. Meskipun peningkatan ini telah merampingkan operasi, mereka tidak banyak berbuat untuk meningkatkan pengaruh strategis pengadaan.
Gen AI mengubahnya dengan memungkinkan tim pengadaan untuk:
Kemampuan ini menandai titik balik untuk pengadaan, mengubahnya dari fungsi back-office menjadi pengungkit strategis untuk ketahanan, inovasi, dan penciptaan nilai jangka panjang.
Tim pengadaan berada di bawah tekanan yang meningkat karena harapan meningkat, anggaran diperketat, dan kebutuhan bisnis menjadi lebih kompleks. Untuk mengimbangi, pengadaan harus berkembang dari peran tradisional yang digerakkan oleh proses menjadi mitra strategis dalam mendorong nilai bisnis. Tantangan sebenarnya bukan hanya tentang alat yang ketinggalan zaman, ini adalah perubahan pola pikir.
Alih-alih hanya mengotomatisasi apa yang telah dilakukan sebelumnya, organisasi terkemuka membayangkan kembali peran pengadaan untuk secara proaktif mempengaruhi dan membentuk hasil bisnis. Artinya:
• Mengantisipasi perubahan melalui insight prediktif, bukan hanya bereaksi terhadapnya
• Menemukan nilai di tempat-tempat baru, melalui sumber yang lebih cerdas, keberlanjutan, dan inovasi pemasok
• Menanamkan kecerdasan di setiap langkah untuk menyelaraskan procurement dengan prioritas perusahaan yang terus berkembang
Evolusi pengadaan berikutnya terletak pada kecerdasan adaptif, sistem AI yang terus belajar dan berkembang. Tim pengadaan yang siap untuk masa depan akan memanfaatkan AI tidak hanya untuk mengotomatiskan proses tetapi untuk menghasilkan insight yang mengubah pengadaan menjadi keunggulan kompetitif. Dengan 62% eksekutif mengharapkan AI generatif untuk mempercepat laju penemuan, yang mengarah ke sumber baru inovasi produk dan layanan.
Organisasi yang menggunakan kecerdasan pengadaan yang didukung AI dapat mengharapkan untuk:
Pengadaan berbasis AI bukan lagi konsep masa depan, itu terjadi sekarang. AI memungkinkan organisasi untuk memikirkan kembali strategi pengadaan mereka dari bawah ke atas. Perusahaan yang gagal merangkul perubahan ini berisiko tertinggal di pasar yang berubah dengan cepat.
Menurut laporan IBV baru-baru ini “Panduan CEO untuk pengadaan,” mereka yang bertindak sekarang tidak hanya akan mendorong penghematan biaya tetapi juga akan memposisikan pengadaan sebagai kontributor utama pertumbuhan dan ketahanan di seluruh perusahaan.
