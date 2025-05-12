Masa depan pengadaan: Bergerak melampaui penghematan biaya ke penciptaan nilai berbasis AI

Selama beberapa dekade, pengadaan telah ditentukan oleh kemampuannya untuk memotong biaya dan meningkatkan efisiensi. Dengan demikian, teknologi otomatisasi dan pengadaan tradisional telah meningkatkan proses, tetapi mereka tidak secara mendasar mengubah cara pengadaan memberikan nilai.

Tetapi hari ini, Chief Procurement Officers (CPO) dan pemimpin pengadaan berada di bawah tekanan yang meningkat untuk melakukan lebih dari sekadar mendorong penghematan. Mereka harus menavigasi gangguan rantai pasokan, mengurangi risiko, membantu memastikan kepatuhan dan berkontribusi pada tujuan strategis yang lebih luas. Dengan munculnya AI generatif (gen AI), fungsi ini mengalami transformasi mendalam, yang bergerak melampaui otomatisasi transaksional ke kecerdasan strategis dan ekstraksi nilai.