IBM® Z Systems Data Fabric Reference Architecture merupakan spesialisasi dari pola arsitektur IBM® Data and Analytics Data Fabric yang lebih luas, yang dirancang untuk memperkuat pemanfaatan data di seluruh organisasi tanpa bergantung pada format data, sumber data, lokasi data, maupun penggunaan data. Berbagai aspek siklus hidup data mulai dari akses hingga konsumsi yang dicakup oleh Data Fabric meliputi penemuan data, tata kelola data, kualitas data, klasifikasi data, asosiasi konteks bisnis, garis keturunan data, layanan mandiri, serta operasionalisasi data untuk memastikan bahwa data yang tepat tersedia di tempat dan waktu yang tepat.



Dengan mengkhususkan pola arsitektur Data Fabric yang lebih luas dalam konteks sistem IBM® Z Systems, pembahasan ini menelusuri dua aspek utama:



• Menangani tata kelola dan akses ke berbagai sumber data di IBM® Z Systems (misalnya IMS, Db2, …)

• Linux pada IBM® Z atau LinuxONE (MongoDB, …), dan

• Menerapkan komponen arsitektur Enterprise-wide Data Fabric pada IBM® Z Systems serta Linux pada IBM® Z/LinuxONE. Solusi ini mencakup komponen yang berjalan pada ZSystems/LinuxONE dan/atau pada sistem eksternal.



Arsitektur Referensi untuk Data Fabric merupakan template yang dapat digunakan perusahaan sebagai panduan untuk membantu menerapkan berbagai komponen Data Fabric di lingkungan masing-masing. Arsitektur referensi Data Fabric memiliki lima modul utama - yaitu Impor Data Meta, Pengayaan Data Meta, Katalogisasi Data Meta, Kurasi dan Transformasi Data, serta Konsumsi Data. Modul-modul ini menjadi kunci untuk mewujudkan manfaat Data Fabric yang telah disebutkan sebelumnya.



Arsitektur referensi ini mencakup komponen kunci, langkah-langkah yang terlibat, serta keputusan arsitektur untuk setiap modul yang membantu mewujudkan tujuan dari kelima modul tersebut. Selain itu, arsitektur ini juga mencakup berbagai opsi teknologi yang tersedia di lingkungan IBM® untuk mengimplementasikan komponen dan langkah-langkahnya. Untuk modul Konsumsi Data, pola konsumsi generik dicakup dengan asumsi bahwa perincian setiap contoh penggunaan konsumsi akan dijelaskan dalam arsitektur referensi masing-masing untuk setiap contoh penggunaan.



Modernisasi aplikasi untuk arsitektur IBM® Z memberikan rincian lebih lanjut mengenai pola arsitektur modern yang memungkinkan akses yang lebih mudah ke data system-of-record (SOR) pada IBM® Z dan LinuxONE, serta berbagai pola integrasi yang berfokus pada data. Hal ini penting untuk memperoleh insight guna menghasilkan nilai bisnis berbasis data, karena aplikasi berbagi data system-of-record (SOR) baik melalui akses langsung, replikasi, caching, maupun konsep virtualisasi data yang menggabungkan aset data di seluruh perusahaan.



Yang juga menarik adalah keseluruhan Arsitektur Referensi Data, Analitik, dan AI.




