Arsitektur yang Dapat Diterapkan di IBM Cloud

Arsitektur yang dapat diterapkan di IBM Cloud yang membantu Anda mempercepat inovasi, meningkatkan efisiensi, serta menjaga keamanan dan kepatuhan sekaligus mengoptimalkan biaya
Ilustrasi datar bentuk geometris berwarna biru pada kotak bertitik.
Arsitektur yang Mudah Diterapkan Temukan arsitektur yang paling sesuai untuk diterapkan yang dapat membantu Anda mempercepat inovasi, meningkatkan efisiensi, serta menjaga keamanan dan kepatuhan sekaligus mengoptimalkan biaya. Manajemen Siklus Hidup Aplikasi DevSecOps

Manfaatkan set templat rantai alat DevSecOps bawaan yang dirancang untuk integrasi, penerapan, dan kepatuhan yang berkelanjutan.  

 Jelajahi arsitektur ini IBM Cloud Essential Security and Observability Services

Menerapkan keamanan inti dan layanan pendukung lainnya untuk mengatur kepatuhan keamanan sumber daya di akun Anda.

 Jelajahi arsitektur ini Maximo Application Suite

Terapkan instance IBM Maximo Application Suite di klaster Red Hat Openshift.

 Jelajahi arsitektur ini Power Virtual Server dengan zona pendaratan VPC

Bangun penawaran IBM Cloud® Power Virtual Servers (PowerVS) sesuai dengan praktik terbaik dan persyaratan dari IBM Cloud®. 

 Jelajahi arsitektur ini Power Virtual Server untuk SAP HANA

Terapkan sistem SAP pada infrastruktur Power untuk arsitektur yang dapat terapkan, guna mengoptimalkan kinerja beban kerja SAP HANA Anda.   

 Jelajahi arsitektur ini Kontainer Red Hat OpenShift di Zona Arahan VPC

Gunakan arsitektur yang dapat diterapkan untuk membuat klaster beban kerja Red Hat OpenShift pada jaringan VPC (cloud privat virtual) yang aman.  

 Jelajahi arsitektur ini Pola Generasi dengan Dukungan Pengambilan Data (RAG)

Mengotomatiskan penerapan RAG dengan layanan IBM Cloud dan watsonx yang mendukung, menyematkan data perusahaan Anda dalam solusi AI generatif.

 Jelajahi arsitektur ini Red Hat OpenShift AI on IBM Cloud

Terapkan add-on  Red Hat OpenShift AI ke dalam klaster OpenShift di IBM Cloud dengan node worker GPU.

 Jelajahi arsitektur ini RHEL AI di IBM Cloud dengan inferensi model

Terapkan RHEL AI pada instance VSI berbasis GPU dan jalankan model yang telah disempurnakan untuk inferensi melalui otomatisasi.

 Jelajahi arsitektur ini Zona arahan VPC

Terapkan jaringan VPC yang aman tanpa memerlukan sumber daya komputasi tambahan, untuk membantu meningkatkan infrastruktur cloud Anda. 

 Jelajahi arsitektur ini VSI di zona arahan VPC

Terapkan VSI di zona pendaratan VPC untuk menciptakan infrastruktur yang aman dengan server virtual untuk menjalankan beban kerja Anda di jaringan VPC.  

 Jelajahi arsitektur ini

Studi kasus

Wanita memegang laptop di depan monitor yang menampilkan kode
IBM CIO IBM CIO memungkinkan penerapan aplikasi 7x lebih cepat dengan Deployable Architectures di IBM Cloud untuk mempercepat pengiriman AI menggunakan Terraform. Pelajari lebih lanjut!
Wanita memegang laptop di depan monitor yang menampilkan kode
Langkah selanjutnya

Jelajahi solusi IBM® Cloud untuk membangun infrastruktur yang dapat diskalakan dengan biaya lebih rendah, terapkan aplikasi baru secara instan, dan skalakan beban kerja berdasarkan permintaan—semuanya dalam platform dengan fitur keamanan yang lengkap.

 Arsitektur IBM Cloud yang Mudah Diterapkan Jelajahi modul untuk digunakan dalam pengembangan