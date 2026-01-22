Arsitektur yang Dapat Diterapkan di IBM Cloud

Manfaatkan set templat rantai alat DevSecOps bawaan yang dirancang untuk integrasi, penerapan, dan kepatuhan yang berkelanjutan.
Menerapkan keamanan inti dan layanan pendukung lainnya untuk mengatur kepatuhan keamanan sumber daya di akun Anda.
Terapkan instance IBM Maximo Application Suite di klaster Red Hat Openshift.
Bangun penawaran IBM Cloud® Power Virtual Servers (PowerVS) sesuai dengan praktik terbaik dan persyaratan dari IBM Cloud®.
Terapkan sistem SAP pada infrastruktur Power untuk arsitektur yang dapat terapkan, guna mengoptimalkan kinerja beban kerja SAP HANA Anda.
Gunakan arsitektur yang dapat diterapkan untuk membuat klaster beban kerja Red Hat OpenShift pada jaringan VPC (cloud privat virtual) yang aman.
Mengotomatiskan penerapan RAG dengan layanan IBM Cloud dan watsonx yang mendukung, menyematkan data perusahaan Anda dalam solusi AI generatif.
Terapkan add-on Red Hat OpenShift AI ke dalam klaster OpenShift di IBM Cloud dengan node worker GPU.
Terapkan RHEL AI pada instance VSI berbasis GPU dan jalankan model yang telah disempurnakan untuk inferensi melalui otomatisasi.
Terapkan jaringan VPC yang aman tanpa memerlukan sumber daya komputasi tambahan, untuk membantu meningkatkan infrastruktur cloud Anda.
Terapkan VSI di zona pendaratan VPC untuk menciptakan infrastruktur yang aman dengan server virtual untuk menjalankan beban kerja Anda di jaringan VPC.
Jelajahi solusi IBM® Cloud untuk membangun infrastruktur yang dapat diskalakan dengan biaya lebih rendah, terapkan aplikasi baru secara instan, dan skalakan beban kerja berdasarkan permintaan—semuanya dalam platform dengan fitur keamanan yang lengkap.