Solusi Infrastruktur Hybrid

Dirancang untuk memberikan kebebasan dalam memilih

Jelajahi Pengoptimalan TI Minta demo
Orang di platform di laptop yang terhubung ke platform lain, satu dengan cloud aman di server dan data lokal

Optimalkan dengan Infrastruktur Hybrid

Infrastruktur hybrid IBM menyediakan solusi infrastruktur hybrid yang dapat diskalakan dan tangguh, yang memastikan keamanan, kinerja, dan keandalan yang optimal untuk menjalankan beban kerja sangat penting dan memanfaatkan platform infrastruktur hybrid IBM.

Dalam lingkungan digital yang berbasis AI saat ini, bisnis menuntut infrastruktur yang dinamis dan adaptif sebagaimana mereka butuhkan. Hal ini memerlukan pendekatan revolusioner yang dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara sistem lama di lokasi dan teknologi cloud.

Infrastruktur hybrid IBM mengatasi hal ini dengan memungkinkan bisnis mengalokasikan sumber daya di tempat yang paling penting—dari di cloud hingga on-prem—dengan memanfaatkan yang terbaik dari kedua dunia. Dengan merancang infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan bisnis, perusahaan memiliki kebebasan untuk memilih posisi dan cara menjalankan beban kerja mereka, mengoptimalkan kinerja, keamanan, dan efisiensi biaya di sepanjang perjalanan mereka.

Pergeseran pasar

Pergeseran ke infrastruktur hybrid dan penyampaian sebagai layanan terus berlanjut, dan dipercepat oleh AI
81% perusahaan memandang XaaS sebagai solusi strategis jangka panjang 75% lihat solusi hybrid (mengintegrasikan on prem dan cloud) sebagai kriteria utama untuk pemilihan penyedia 70% Infrastruktur AI on-premises akan dihadirkan sebagai layanan 50% mengharapkan XaaS menjadi lebih hemat biaya daripada on-prem tradisional

Manfaat

Integrasi ujung ke ujung
Skalabilitas kelas Enterprise
Tolok ukur kinerja terbukti
Kepatuhan & kepemimpinan keamanan

Solusi

Aplikasi AI
Aplikasi ERP
Manajemen Data
Aplikasi perusahaan

Platform Infrastruktur Hybrid

Ilustrasi integrasi bergaya datar untuk IBM NS1 Connect
Optimalisasi Beban Kerja
  • Arsitektur yang Mudah Diterapkan
  • Infrastruktur sebagai Kode  (API, CLI, Terraform, Ansible, dll.)
Hiburan media IBM Aspera
Pengalaman yang Lancar
  • Penagihan Konsolidasi
  • Manajemen sumber daya terpusat
  • Pengalaman yang Dipersonalisasi
  • Manajemen Identitas & Akses
  • Katalog Layanan
  • Observabilitas
Ilustrasi fitur gaya datar untuk IBM API Connect
Dukungan AI
  • Bantuan Obrolan AI
Seseorang memegang kunci
Keamanan & Kepatuhan
  • Manajemen postur otomatis
  • Platform Perlindungan Aplikasi Cloud-Native (CNAPP)
  • Dukungan kepatuhan khusus industri

Produk

IBM Power Virtual Server

Solusi infrastruktur berbasis cloud sebagai layanan (IaaS) untuk menjalankan beban kerja AIX, IBM i, dan Linux. Diterapkan di IBM Cloud atau di pusat data klien.

 IBM Fusion

Platform siap pakai yang terintegrasi sepenuhnya untuk menjalankan dan memelihara semua aplikasi Red Hat® OpenShift® lokal Anda.

 IBM Cloud Satellite

Perpanjangan sarana kontrol IBM Cloud untuk menghadirkan Red Hat OpenShift terkelola di pusat data dan lingkungan hiperskala lainnya.

 IBM Storage Ceph sebagai Layanan

Solusi penyimpanan Cloud yang ditentukan perangkat lunak untuk File Blok, dan Objek disampaikan sebagai pengalaman penyimpanan cloud lokal
Infografis Strategi Infrastruktur Hybrid
Strategi Infrastruktur Hybrid

Strategi Infrastruktur Hybrid IBM kami dirancang untuk memberikan nilai yang substansial kepada klien dengan pendekatan yang berfokus pada hasil. Kami mengkhususkan diri dalam menyediakan solusi beban kerja hybrid yang disesuaikan untuk aplikasi bisnis penting, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

  1. Perencanaan Sumber Daya Perusahaan (ERP)
  2. Manajemen Data
  3. Aplikasi Enterprise Lainnya
  4. Aplikasi AI

Pendekatan platform fleksibel ini memenuhi kebutuhan saat ini dan mengantisipasi persyaratan masa depan, yang memungkinkan penambahan solusi beban kerja baru seiring perkembangan peta jalan produk kami. Atribut utama dari strategi kami termasuk workload automation atau otomatisasi beban kerja yang ditingkatkan, layanan platform, dukungan dengan dukungan AI, dan pengalaman terpadu di semua penawaran.

Sumber daya

Apa itu XaaS?

Pelajari bagaimana XaaS dapat menjembatani data dalam kerangka kerja hybrid cloud untuk memberikan layanan AI.
XaaS & Infrastruktur Hybrid

Jelajahi cara mengoptimalkan biaya, memodernisasi aplikasi, dan mengamankan data dengan XaaS.
Memanfaatkan XaaS untuk mengurangi biaya

Manfaatkan XaaS untuk beralih ke model yang berfokus pada hasil dan menyederhanakan TI, menghasilkan pengurangan biaya, risiko, dan kompleksitas.
Meningkatkan keamanan dan kepatuhan data

Seiring percepatan adopsi XaaS dan AI, keamanan data yang kuat sangat penting untuk kesuksesan dan juga dapat menyederhanakan kepatuhan.
Kekuatan merangkul infrastruktur hybrid terdistribusi

Masa depan komputasi cloud terletak pada adopsi infrastruktur hybrid terdistribusi, yang didukung oleh XaaS.
Ambil langkah selanjutnya
Jelajahi Pengoptimalan TI Minta demo