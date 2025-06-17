Dirancang untuk memberikan kebebasan dalam memilih
Infrastruktur hybrid IBM menyediakan solusi infrastruktur hybrid yang dapat diskalakan dan tangguh, yang memastikan keamanan, kinerja, dan keandalan yang optimal untuk menjalankan beban kerja sangat penting dan memanfaatkan platform infrastruktur hybrid IBM.
Dalam lingkungan digital yang berbasis AI saat ini, bisnis menuntut infrastruktur yang dinamis dan adaptif sebagaimana mereka butuhkan. Hal ini memerlukan pendekatan revolusioner yang dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara sistem lama di lokasi dan teknologi cloud.
Infrastruktur hybrid IBM mengatasi hal ini dengan memungkinkan bisnis mengalokasikan sumber daya di tempat yang paling penting—dari di cloud hingga on-prem—dengan memanfaatkan yang terbaik dari kedua dunia. Dengan merancang infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan bisnis, perusahaan memiliki kebebasan untuk memilih posisi dan cara menjalankan beban kerja mereka, mengoptimalkan kinerja, keamanan, dan efisiensi biaya di sepanjang perjalanan mereka.
Pergeseran ke infrastruktur hybrid dan penyampaian sebagai layanan terus berlanjut, dan dipercepat oleh AI
Solusi infrastruktur berbasis cloud sebagai layanan (IaaS) untuk menjalankan beban kerja AIX, IBM i, dan Linux. Diterapkan di IBM Cloud atau di pusat data klien.
Platform siap pakai yang terintegrasi sepenuhnya untuk menjalankan dan memelihara semua aplikasi Red Hat® OpenShift® lokal Anda.
Perpanjangan sarana kontrol IBM Cloud untuk menghadirkan Red Hat OpenShift terkelola di pusat data dan lingkungan hiperskala lainnya.
Solusi penyimpanan Cloud yang ditentukan perangkat lunak untuk File Blok, dan Objek disampaikan sebagai pengalaman penyimpanan cloud lokal
Strategi Infrastruktur Hybrid IBM kami dirancang untuk memberikan nilai yang substansial kepada klien dengan pendekatan yang berfokus pada hasil. Kami mengkhususkan diri dalam menyediakan solusi beban kerja hybrid yang disesuaikan untuk aplikasi bisnis penting, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
Pendekatan platform fleksibel ini memenuhi kebutuhan saat ini dan mengantisipasi persyaratan masa depan, yang memungkinkan penambahan solusi beban kerja baru seiring perkembangan peta jalan produk kami. Atribut utama dari strategi kami termasuk workload automation atau otomatisasi beban kerja yang ditingkatkan, layanan platform, dukungan dengan dukungan AI, dan pengalaman terpadu di semua penawaran.
Pelajari bagaimana XaaS dapat menjembatani data dalam kerangka kerja hybrid cloud untuk memberikan layanan AI.
Jelajahi cara mengoptimalkan biaya, memodernisasi aplikasi, dan mengamankan data dengan XaaS.
Manfaatkan XaaS untuk beralih ke model yang berfokus pada hasil dan menyederhanakan TI, menghasilkan pengurangan biaya, risiko, dan kompleksitas.
Seiring percepatan adopsi XaaS dan AI, keamanan data yang kuat sangat penting untuk kesuksesan dan juga dapat menyederhanakan kepatuhan.