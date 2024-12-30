Digital Assets Platform - IBM Hyper Protect

L'adozione di asset digitali come le criptovalute, gli NFT (Non-Fungible Token), la blockchain e i registri distribuiti, gli smart contract e altri concetti e tecnologie nativi della blockchain sta accelerando rapidamente sia nell'ambito della vendita al dettaglio che in quello commerciale.

Man mano che gli asset digitali maturano, gli investitori istituzionali stanno smuovendo i mercati e le imprese finanziarie stanno tokenizzando delle classi di asset precedentemente illiquide, come le obbligazioni societarie, i beni immobili e i derivati.

Per partecipare a questo nuovo scenario finanziario e sbloccare la potenza trasformativa delle tecnologie basate su registri distribuiti, le aziende devono poter archiviare e trasferire gli asset digitali in modo sicuro e rapido e mantenere il controllo delle loro chiavi di crittografia.

Per la custodia e gli scambi di asset digitali, i provider di emissione e le blockchain autorizzate che devono proteggere chiavi, applicazioni e dati privati, IBM® Hyper Protect Digital Assets Platform è un ambiente di hosting sicuro che fornisce una sicurezza end-to-end.