Digital Assets Platform - IBM Hyper Protect

L'adozione di asset digitali come le criptovalute, gli NFT (Non-Fungible Token), la blockchain e i registri distribuiti, gli smart contract e altri concetti e tecnologie nativi della blockchain sta accelerando rapidamente sia nell'ambito della vendita al dettaglio che in quello commerciale.
Man mano che gli asset digitali maturano, gli investitori istituzionali stanno smuovendo i mercati e le imprese finanziarie stanno tokenizzando delle classi di asset precedentemente illiquide, come le obbligazioni societarie, i beni immobili e i derivati.
Per partecipare a questo nuovo scenario finanziario e sbloccare la potenza trasformativa delle tecnologie basate su registri distribuiti, le aziende devono poter archiviare e trasferire gli asset digitali in modo sicuro e rapido e mantenere il controllo delle loro chiavi di crittografia.
Per la custodia e gli scambi di asset digitali, i provider di emissione e le blockchain autorizzate che devono proteggere chiavi, applicazioni e dati privati, IBM® Hyper Protect Digital Assets Platform è un ambiente di hosting sicuro che fornisce una sicurezza end-to-end.
In ambienti on-premise oppure sul cloud, l'ambiente applicativo aperto di IBM è progettato per un'elaborazione affidabile.
IBM Cloud® Hyper Protect Services su LinuxONE consente di tenere le app e le chiavi private altamente al sicuro eppure accessibili.
Gli specialisti di regolamentazione e rischio di custodia e criptovalute di IBM sono i leader del settore.
Evita una perdita di asset non recuperabile dovuta ad attacchi informatici e incidenti.
In ambienti on-premise o sul cloud, la Hyper Protect Digital Assets Platform fornisce un solido ambiente per la gestione degli asset digitali. Esistono molti modi per creare una piattaforma di asset digitali con IBM.
I clienti possono creare la Hyper Protect Digital Assets Platform su IBM Cloud iniziando con Hyper Protect Virtual Servers, Hyper Protect Crypto Services e Hyper Protect Database-as-a-Service.
I clienti possono scegliere di sviluppare la Hyper Protect Digital Assets Platform su un cloud on-premise utilizzando Hyper Protect Virtual Servers basato su LinuxONE.
I clienti possono sviluppare una piattaforma di cloud ibrido iniziando con Hyper Protect Virtual Servers e aggiungendo Hyper Protect Crypto Services.
Questo provider svizzero di infrastruttura critica per la sicurezza aiuta le grandi banche a gestire gli asset digitali con Hyper Protect Services.
Questa piattaforma di informazioni finanziarie open-source svizzera utilizza Hyper Protect Services per contribuire ad abilitare la protezione e la privacy dell'infrastruttura dei dati.
Questa impresa di software aziendale sta aiutando i clienti ad eseguire la scalabilità della tecnologia blockchain offrendo al tempo stesso livelli elevati di prestazioni, conformità e privacy dei dati.
Hex Trust, una piattaforma di custodia digitale, ha sviluppato la sua offerta Hex Safe su tecnologie IBM per ottenere la combinazione ideale tra sicurezza, prestazioni, stabilità e apertura.
CDG, un'azienda di prodotti e servizi per le infrastrutture finanziarie, apre il mondo degli asset digitali anche alle istituzioni più rigidamente regolamentate con la sua piattaforma Sentry.
